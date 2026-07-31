Directora gerente del FMI visitó Uruguay: aconsejó “dejar de mirar por el espejo retrovisor” y “tomar más riesgos”

La presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, en Uruguay (x Kristalina Georgieva)

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estuvo este jueves en Uruguay, se reunió con el presidente Yamandú Orsi y otras autoridades del gobierno y participó de un evento en el Banco Central del Uruguay (BCU). En ese ámbito, la jerarca del organismo internacional elogió al país pero le aconsejó tomar más riesgos. “Dejen de mirar en el espejo retrovisor”, desafió.

Uno de los temas centrales de la charla entre Georgieva y Orsi fue el fortalecimiento del marco fiscal del país. Las autoridades destacaron “las mejoras incorporadas” en la normativa uruguaya, como la creación de una regla fiscal que permite controlar el gasto público, según la información que difundió Presidencia.

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A la salida de la reunión, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, contó que Georgieva hizo un repaso de la situación internacional. En particular, del contexto de “incertidumbre” que, según ella, llegó “para quedarse”. “Hay enorme cantidad de oportunidades para economías como la uruguaya para poder progresar y crecer a ritmos más acelerados”, expresó.

Presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (X Kristalina Georgieva)

Citando a la directora del FMI, Oddone dijo en la rueda de prensa que los uruguayos “han resuelto una serie de problemas del año 2002 a la fecha y deben dejar de mirar el espejo retrovisor y empezar a mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgos y ser más valientes tanto en la gestión de la política pública como del sector privado".

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En la conversación estuvieron sobre la mesa temas como la inteligencia artificial, el cambio climático y las “oportunidades que la región le ofrece a Uruguay como puerta de salida”

Además de su reunión con autoridades, Georgieva mantuvo un diálogo abierto con el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en el cierre de las Jornadas Anuales de Economía que organiza la autoridad monetaria uruguaya.

Kristalina Georgieva, presidenta del FMI, en Uruguay

En ese ámbito, según consignó El País, dijo en varias ocasiones que “Uruguay es un país maravilloso y que está haciendo las cosas muy bien”. “Tan bien que por eso no vine antes”, dijo entre risas.

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La directora del FMI dijo que Uruguay tiene un bajo crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) y sugirió animarse más. “Protejan la estabilidad del país, pero tomen más riesgos en el mundo nuevo”, expresó.

El presidente del BCU, por su parte, aclaró: “Invertir más no sería un comportamiento arriesgado, sino acorde con la nueva estructura económica que ha logrado Uruguay que está más blindada que en el pasado y donde muchos miedos o medidas cautas ya no tienen sentido”.

Las guerras, el cambio climático y los riesgos demográficos fueron algunas de las amenazas que vive el mundo y fueron mencionadas por Georgieva. “Hay que abrazar los cambios porque son inevitables, y hay que avanzar”, expresó más tarde.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este viernes sobre los pedidos de la presidenta del FMI. “Me encantó, por supuesto. Nos pidió que seamos más audaces y eso está bárbaro. Que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso”, expresó Orsi al participar en la inauguración de obras en el norte del país.

Presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, con niños de la escuela pública en Uruguay (X Kristalina Georgieva)

Al llegar a Uruguay, Georgieva dijo que tenía “ganas de aprender más sobre un país” que construyó un “sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes”.

La ejecutiva recorrió una escuela pública y Ceibal, el plan originalmente pensado en el gobierno de Tabaré Vázquez para darle una computadora a cada alumno.

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“La estabilidad y resiliencia de Uruguay son impresionantes, y una sólida base para lo que viene a continuación. Gran discusión con el presidente del Banco Central, Tolosa, sobre impulsar la competitividad, la desdolarización, adoptar la IA y aprovechar las oportunidades de una economía global en rápido cambio”, escribió Georgieva en la red social X.