Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

La misteriosa foto de Bizarrap que enciende los rumores de una colaboración con Rosalía

Mientras la artista catalana mantiene un perfil bajo tras su arribo, una publicación del productor con un guiño visual ligado a su era Lux disparó especulaciones

Rosalía llega a Buenos Aires y Bizarrap alimenta el misterio desde el estudio
Rosalía llega a Buenos Aires y Bizarrap alimenta el misterio desde el estudio
Guardar

Tras una serie de polémicas, el rechazo público de Moria Casán y un hermetismo absoluto al arribar al país, Rosalía se prepara para ofrecer su primer show en Buenos Aires. La artista catalana, una de las figuras más destacadas de la música global, llegó a la Argentina en un contexto marcado por la controversia. En ese marco, la figura que sorprendió a través de las redes fue Bizarrap, quien publicó una misteriosa foto, la cual sus fans interpretaron como un guiño a la cantante.

En los días previos a la llegada de Rosalía, el clima venía tempestuoso tras su pedido de disculpas por su repost al clip viral de Mía Khalifa en donde trataba de “Perlas” a los jugadores de la Scaloneta. Pese a la tensión, la española optó por mantener un bajo perfil desde su arribo. No realizó apariciones públicas ni declaraciones ante la prensa, eligiendo el silencio como estrategia frente a la polémica.

PUBLICIDAD

En paralelo, la expectativa entre sus seguidores creció a medida que se acercaba la fecha de su presentación en el Movistar Arena, prevista para el sábado, como parte de la gira internacional Lux.

Justamente, en ese clima, surgieron indicios de que la cantante estaría trabajando en nueva música durante su estadía en la ciudad. El rumor cobró fuerza cuando Bizarrap, reconocido productor argentino, publicó en Instagram una imagen de un micrófono de estudio adornado con un rosario y la ubicación geolocalizada en Capital Federal. La publicación no incluyó etiquetas ni menciones directas, pero la referencia al rosario —símbolo central en el álbum Lux— fue interpretada como una pista de una posible colaboración entre ambos artistas.

PUBLICIDAD

Rosalía llega a Buenos Aires y Bizarrap alimenta el misterio desde el estudio
Desde su estudio, Bizarrap hizo una publicación que llamó la atención de sus seguidores (Instagram)
Rosalía llega a Buenos Aires y Bizarrap alimenta el misterio desde el estudio
La publicación de Bizarrap con un guiño a Rosalía (Instagram)

Hasta el momento, ni Rosalía ni Bizarrap confirmaron oficialmente un proyecto conjunto, aunque la especulación se mantiene vigente. El productor, que este año lanzó una única Music Session junto a Myke Towers, mantiene en vilo a sus seguidores, quienes esperan novedades musicales. Mientras tanto, el debut de Rosalía en Buenos Aires concentra la atención del público y la industria, en un contexto donde la música, las polémicas y el misterio se cruzan en el escenario.

La intérprete de “Reliquia” llegó a Buenos Aires en la madrugada del jueves con el que se mueve en cada ciudad: sin anuncios, sin fans en la puerta y con un operativo de hermetismo que ni siquiera su propio club de seguidores logró anticipar.

La decisión de mantener en reserva los detalles de la llegada no fue casual. Según explicó el mismo cronista, el hermetismo respondió a una combinación de factores: “Entendemos que fue por darle seguridad o porque la gente no se enterara y por miedo a algún escrache también, que mantuvieron este hermetismo en cuanto a la llegada de Rosalía”.

Mujer de cabello rojizo con capucha oscura, detrás de la puerta de un automóvil. Dos personas de espaldas, una con chaqueta negra y capucha gris. Fondo interior
Llegada de Rosalía a la Argentina (RSFotos)

La cantante se instaló en la suite presidencial de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un espacio que a lo largo de los años recibió a algunas de las figuras más grandes de la música mundial. El conductor Rodrigo Lussich repasó la lista desde el piso del programa con evidente entusiasmo: Madonna, Axl Rose, Xuxa, Ricky Martin, los Rolling Stones y Luis Miguel, entre otros.

Mientras los conductores debatían los detalles de la suite, la imagen que se veía desde las cámaras del programa contrastaba con la magnitud del fenómeno: una sola fan esperaba en la puerta del hotel. El cronista Alfonso lo confirmó con cierta sorpresa: “Tenemos una fan que ya se hizo presente. Ahí está llamando a sus amigas”. Desde el estudio, Adrián Pallares no pudo evitar el comentario: “Ay, pobre, es la única fan”. La explicación más lógica era el horario y el hermetismo del arribo: “Es muy temprano”, intentó matizar Alfonso. “Hace frío, hace frío”, agregó. Al rato se sumó otra.

La panelista Paula Varela aportó datos sobre los requerimientos habituales de la artista, obtenidos a través de fuentes del entorno de la producción. “Mirá, no suele pedir cosas excéntricas. Lo que sí suele pedir son prioridades en logística”, le respondieron desde ese círculo. Los requerimientos conocidos, según esa misma fuente, se concentran en la seguridad: “Seguridad privada, reserva de plantas completas o áreas de acceso totalmente restringidas”. Y un detalle que resultó especialmente gráfico dado el panorama que mostraban las cámaras: “No le gustan los fanáticos en los lobbies”.

Temas Relacionados

RosaliaBizarrap

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras el fallo a su favor: “¿Con qué corazón puede pedir una restitución en Turquía?"

Luego de días de incertidumbre, la justicia de Milán decidió fallar a favor de la empresaria y permitirle renovar los pasaportes de sus hijas sin la firma de Mauro Icardi

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras el fallo a su favor: “¿Con qué corazón puede pedir una restitución en Turquía?"

Las vacaciones de Marta Fort en Las Vegas: fotos en bikini, días de piscina y show en vivo

La hija de Ricardo Fort eligió la ciudad de Nevada para pasar unos días de relajación luego de la cobertura que hizo en el Mundial 2026

Las vacaciones de Marta Fort en Las Vegas: fotos en bikini, días de piscina y show en vivo

Mauro Icardi explicó por qué no autorizó a que sus hijas tramitaran los pasaportes: “Me opongo a que vivan en Argentina”

Luego de la resolución del tribunal milanés que favoreció la postura de Wanda Nara, el futbolista publicó un nuevo posteo en sus redes, donde asegura que la decisión judicial, “para quienes saben leer entre líneas, es la mejor noticia”

Mauro Icardi explicó por qué no autorizó a que sus hijas tramitaran los pasaportes: “Me opongo a que vivan en Argentina”

Thiago Medina respondió a la denuncia por abuso sexual de su prima: “Niego de manera categórica los hechos”

El exparticipante de Gran Hermano negó la acusación de Lara Agustina Ledesma y aseguró estar a disposición de la Justicia

Thiago Medina respondió a la denuncia por abuso sexual de su prima: “Niego de manera categórica los hechos”

Moria Casán le contó a Teleshow por qué rechazó la invitación de Rosalía: “No le voy a hacer el caldo gordo”

La diva reveló que el evento tenía un formato confidencial con interacción personal y explicó qué esa dinámica no la convencía. E indicó que prefiere priorizar su serie, las funciones teatrales y tareas diarias de prensa

Moria Casán le contó a Teleshow por qué rechazó la invitación de Rosalía: “No le voy a hacer el caldo gordo”

DEPORTES

Arsenal, Manchester City y un histórico torneo que saldrá de Inglaterra por primera vez en 20 años

Arsenal, Manchester City y un histórico torneo que saldrá de Inglaterra por primera vez en 20 años

La razón que empujó a Estefanía Banini a volver al club que la convirtió en leyenda

Conmebol se pronunció por primera vez tras la crisis que generó el proyecto comercial presentado por la FIFA: “Primero está el fútbol”

La pelea detrás de la crisis del fútbol mundial: por qué UEFA rechaza el plan de la FIFA para abrir el negocio a inversores

Estudiantes de La Plata lanzó una campaña para llegar a los 100 mil socios: “Somos hinchas, seamos socios”

TELESHOW

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras el fallo a su favor: “¿Con qué corazón puede pedir una restitución en Turquía?"

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras el fallo a su favor: “¿Con qué corazón puede pedir una restitución en Turquía?"

Las vacaciones de Marta Fort en Las Vegas: fotos en bikini, días de piscina y show en vivo

Mauro Icardi explicó por qué no autorizó a que sus hijas tramitaran los pasaportes: “Me opongo a que vivan en Argentina”

Thiago Medina respondió a la denuncia por abuso sexual de su prima: “Niego de manera categórica los hechos”

Moria Casán le contó a Teleshow por qué rechazó la invitación de Rosalía: “No le voy a hacer el caldo gordo”

INFOBAE AMÉRICA

Un fósil de 245 millones de años con órganos internos preservados podría reescribir la historia de los reptiles marinos

Un fósil de 245 millones de años con órganos internos preservados podría reescribir la historia de los reptiles marinos

Sala IV prorroga nombramiento de magistrados suplentes en Costa Rica y obliga al Congreso a retomar elección de nueve plazas

Honduras: Suspenden búsqueda del adolescente desaparecido entre Cayos Cochinos y Corozal tras una semana de rastreo

¡Así marcha el medallero! Guatemala desplaza a República Dominicana del quinto lugar en Santo Domingo 2026

El poder adquisitivo de los nicaragüenses vuelve a caer en 2026