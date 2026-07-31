La misteriosa foto de Bizarrap que enciende los rumores de una colaboración con Rosalía

Rosalía llega a Buenos Aires y Bizarrap alimenta el misterio desde el estudio

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Tras una serie de polémicas, el rechazo público de Moria Casán y un hermetismo absoluto al arribar al país, Rosalía se prepara para ofrecer su primer show en Buenos Aires. La artista catalana, una de las figuras más destacadas de la música global, llegó a la Argentina en un contexto marcado por la controversia. En ese marco, la figura que sorprendió a través de las redes fue Bizarrap, quien publicó una misteriosa foto, la cual sus fans interpretaron como un guiño a la cantante.

En los días previos a la llegada de Rosalía, el clima venía tempestuoso tras su pedido de disculpas por su repost al clip viral de Mía Khalifa en donde trataba de “Perlas” a los jugadores de la Scaloneta. Pese a la tensión, la española optó por mantener un bajo perfil desde su arribo. No realizó apariciones públicas ni declaraciones ante la prensa, eligiendo el silencio como estrategia frente a la polémica.

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En paralelo, la expectativa entre sus seguidores creció a medida que se acercaba la fecha de su presentación en el Movistar Arena, prevista para el sábado, como parte de la gira internacional Lux.

Justamente, en ese clima, surgieron indicios de que la cantante estaría trabajando en nueva música durante su estadía en la ciudad. El rumor cobró fuerza cuando Bizarrap, reconocido productor argentino, publicó en Instagram una imagen de un micrófono de estudio adornado con un rosario y la ubicación geolocalizada en Capital Federal. La publicación no incluyó etiquetas ni menciones directas, pero la referencia al rosario —símbolo central en el álbum Lux— fue interpretada como una pista de una posible colaboración entre ambos artistas.

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Desde su estudio, Bizarrap hizo una publicación que llamó la atención de sus seguidores (Instagram)

La publicación de Bizarrap con un guiño a Rosalía (Instagram)

Hasta el momento, ni Rosalía ni Bizarrap confirmaron oficialmente un proyecto conjunto, aunque la especulación se mantiene vigente. El productor, que este año lanzó una única Music Session junto a Myke Towers, mantiene en vilo a sus seguidores, quienes esperan novedades musicales. Mientras tanto, el debut de Rosalía en Buenos Aires concentra la atención del público y la industria, en un contexto donde la música, las polémicas y el misterio se cruzan en el escenario.

La intérprete de “Reliquia” llegó a Buenos Aires en la madrugada del jueves con el que se mueve en cada ciudad: sin anuncios, sin fans en la puerta y con un operativo de hermetismo que ni siquiera su propio club de seguidores logró anticipar.

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La decisión de mantener en reserva los detalles de la llegada no fue casual. Según explicó el mismo cronista, el hermetismo respondió a una combinación de factores: “Entendemos que fue por darle seguridad o porque la gente no se enterara y por miedo a algún escrache también, que mantuvieron este hermetismo en cuanto a la llegada de Rosalía”.

Llegada de Rosalía a la Argentina (RSFotos)

La cantante se instaló en la suite presidencial de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un espacio que a lo largo de los años recibió a algunas de las figuras más grandes de la música mundial. El conductor Rodrigo Lussich repasó la lista desde el piso del programa con evidente entusiasmo: Madonna, Axl Rose, Xuxa, Ricky Martin, los Rolling Stones y Luis Miguel, entre otros.

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Mientras los conductores debatían los detalles de la suite, la imagen que se veía desde las cámaras del programa contrastaba con la magnitud del fenómeno: una sola fan esperaba en la puerta del hotel. El cronista Alfonso lo confirmó con cierta sorpresa: “Tenemos una fan que ya se hizo presente. Ahí está llamando a sus amigas”. Desde el estudio, Adrián Pallares no pudo evitar el comentario: “Ay, pobre, es la única fan”. La explicación más lógica era el horario y el hermetismo del arribo: “Es muy temprano”, intentó matizar Alfonso. “Hace frío, hace frío”, agregó. Al rato se sumó otra.

La panelista Paula Varela aportó datos sobre los requerimientos habituales de la artista, obtenidos a través de fuentes del entorno de la producción. “Mirá, no suele pedir cosas excéntricas. Lo que sí suele pedir son prioridades en logística”, le respondieron desde ese círculo. Los requerimientos conocidos, según esa misma fuente, se concentran en la seguridad: “Seguridad privada, reserva de plantas completas o áreas de acceso totalmente restringidas”. Y un detalle que resultó especialmente gráfico dado el panorama que mostraban las cámaras: “No le gustan los fanáticos en los lobbies”.

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