En medio de la crisis del fútbol, la FIFA abrió un proceso para evaluar la ampliación del Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones

La FIFA definirá si el Mundial 2030 se disputa con 48 o 64 selecciones (REUTERS/Jeenah Moon)

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La FIFA aceleró el análisis para ampliar la Copa del Mundo a 64 equipos desde 2030 y fijó un calendario que apunta a una decisión este mismo año, en un movimiento que reabre el conflicto con federaciones continentales y altera la planificación del torneo que organizarán Marruecos, Portugal y España con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay. El estudio que realizará el ente madre del fútbol internacional se efectuará en medio de la crisis que se desató con las confederaciones, con puntual foco en la UEFA, tras la posibilidad latente de vender acciones comerciales de las competiciones oficiales de la FIFA.

Según The Guardian, la empresa que resulte elegida para estudiar el cambio será seleccionada el próximo 14 de agosto y tendrá solo cuatro semanas para entregar su informe antes del 11 de septiembre. Las agencias interesadas deben presentar sus propuestas antes del 7 de agosto. El documento al que accedió el medio británico indica que el organismo busca evaluar “las implicaciones estratégicas de una posible ampliación de la Copa Mundial de la FIFA más allá del formato actual”. También pide un análisis del impacto sobre los ingresos del torneo y sobre “el cambio desde la perspectiva del ecosistema futbolístico”.

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El pliego de condiciones exige estimaciones sobre la recaudación total y específica que produciría un torneo de 64 selecciones a través de venta de entradas, patrocinio y derechos audiovisuales. La investigación también deberá examinar cómo distintos grupos de interés podrían apoyar o rechazar la reforma. Ese estudio deberá incluir conclusiones sobre el bienestar de los jugadores, la calidad del producto y el calendario internacional. El poco margen para evaluar una modificación de esa magnitud añade presión sobre una decisión con efectos directos en la estructura del torneo y en la cantidad de sedes capaces de albergarlo.

Gianni Infantino evalúa llevar el Mundial de 48 a 64 selecciones (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La apertura de esta licitación llega pocos días después de otra controversia en la conducción de la FIFA: los planes de Gianni Infantino para vender partes de la Copa del Mundo a inversores privados. De acuerdo con la publicación, tampoco se informó a las asociaciones miembro antes de que la convocatoria saliera a la luz. Infantino había dicho el 12 de julio que la ampliación era “un asunto que se analizaría y debatiría en los comités pertinentes tras esta Copa del Mundo”. Aun así, en los círculos de poder del fútbol crecían los rumores de que el presidente respaldaría finalmente la medida.

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La propuesta de aumentar la cantidad de países en el próximo Mundial fue impulsada por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), cuyo presidente Alejandro Domínguez volvió a plantearla una vez concluida la fase final de 2026. Si prospera, el formato de 48 equipos, estrenado este verano, tendría una vigencia muy corta. Entre 1998 y 2022 participaron 32 equipos en cada Mundial. El salto a 48 acababa de modificar el tamaño de la competencia cuando la FIFA comenzó a estudiar una nueva expansión para 2030.

La UEFA y la Concacaf expresaron de forma abierta su rechazo a una ampliación adicional. El malestar podría crecer si la FIFA avanza pese a esa oposición, y ya hubo amenazas de boicot a futuros torneos si el organismo no abandona algunos de sus proyectos más controvertidos.

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La Copa del Mundo de 2030 se disputará principalmente en Marruecos, Portugal y España, aunque habrá partidos de primera fase en Argentina, Paraguay y Uruguay para conmemorar el centenario del torneo. Un Mundial con 64 selecciones haría probable que cada uno de esos países pudiera recibir al menos un grupo completo. Ese posible rediseño no solo ampliaría el cuadro competitivo sino que también reabriría el debate sobre la gobernanza de la FIFA, el peso de las confederaciones en las decisiones estratégicas y la viabilidad deportiva y logística de un torneo todavía más extenso.