Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street, pero los bonos rebotaron y bajó el riesgo país

Los índices de Wall Street terminaron positivos, luego de marcar pérdidas por la mañana.

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Las acciones estadounidenses revirtieron las pérdidas de la mañana y los índices de Wall Street operaron al cierre con alzas en un rango de 0,5% a 1%, con los valores tecnológicos al frente. En ese contexto inestable, con un rebote de la cotización del petróleo y alza de las tasas de los bonos norteamericano, las acciones argentinas acusaron mayoría de bajas, pero los bonos soberanos estuvieron muy firmes.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un leve 0,4% en pesos, a 3.291.322 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Nueva York se impusieron las pérdidas, encabezadas por Banco Supervielle (-5,9%) y Banco Francés (-4,3%). Del lado ganador, Bioceres rebotó un 11,5 por cinto.

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Los inversores tienen puesto el foco en las ventas de bonos del Tesoro, lo que elevó el rendimiento de los Treasuries a 10 años al 4,75%, su nivel más alto desde enero de 2025, mientras los inversores continúan evaluando la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas estables ante la falta de orientación futura. En el caso del bono del Tesoro a 30 años, la tasa se disparó a 5,28% anual, la más alta desde 2006.

Los bonos soberanos argentinos en dólares -Bonares y Globales- avanzaron 0,6% en promedio, por cuanto el riesgo país de JP Morgan descontó 13 unidades para la Argentina, a 430 puntos básicos, también debido al mayor rendimiento de los Treasuries norteamericanos que eleva el piso de comparación.

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“A pesar del contexto global de mayor aversión al riesgo, los bonos en pesos continuaron mostrando un mejor desempeño que los bonos soberanos en moneda dura, ya que el aumento de las tasas en Estados Unidos afectó principalmente al tramo largo de la curva en dólares”, evaluaron los expertos de Adcap Grupo Financiero.

Tras el histórico repunte el jueves del 15% para las acciones de Microsoft (+3%), las de Amazon (+15,3%) y Apple (-7,4%) también fluctuaron después de presentar sus resultados trimestrales. Las acciones de Amazon escalaron después de que sus ganancias superaran las expectativas y su negocio de chips se expandiera, mientras que las de Apple se desplomaron, ya que sus ingresos por servicios y en China no alcanzaron las previsiones.

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Los precios del crudo también avanzaron este viernes y con una contundente alza mensual de 23%, mientras los operadores evalúan los flujos de suministro a través de los principales cuellos de botella marítimos y la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Las acciones de YPF en Buenos Aires subieron 1,8% en pesos, mientras que Transportadora Gas del Sur sumó 2,7 por ciento. Vista Energy rebotó un 2,7% en dólares.

Los futuros del Brent para octubre mejoraron un 1,7%, a USD 88,15 el barril, mientras que los del WTI (West Texas Intermediate en Estados Unidos) ganaron 1,3%, a 84,67 dólares. El Brent y el WTI pusieron fin a dos meses consecutivos de caídas para ambos índices de referencia.

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“Los mercados internacionales siguieron de cerca las decisiones de los principales bancos centrales, que mantuvieron sus tasas sin cambios en un contexto de inflación aún vigilada y balances corporativos sólidos, aunque con resultados dispares entre tecnológicas. En Argentina, la licitación del Tesoro logró un fuerte rollover pese al impacto sobre la liquidez del sistema, mientras el Gobierno avanzó con anuncios de reforma del BCRA y nuevas reglas fiscales”, aportó TSA Bursátil.

Tercera baja seguida ara el dólar mayorista

Con importante volumen operado en el segmento de contado de USD 686,2 millones, el dólar mayorista restó tres pesos a 1.485 pesos. Después de tres bajas consecutivas, el tipo de cambio redujo la ganancia del mes de julio a solo tres pesos o 0,2%, para volver a perder contra la inflación, estimada por las consultoras levemente debajo de 2 por ciento.

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“Recién en el último tramo de la jornada la presión vendedora volvió a imponerse, permitiendo un nuevo ajuste″, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. En cuanto al monto operado en el spot, apuntó que “en todo julio, el volumen negociado alcanzó los USD 12.097 millones, apenas 1,68% inferior al registrado en junio”.

El dólar mayorista terminó el mes a 359,87 o 24,2% de la banda superior del esquema cambiario, en 1.844,87 pesos. En base a una inflación minorista de 1,9% en junio, el techo de las bandas se ampliará a fin de agosto a $1.879,92, esto es 364,92 pesos más que el contrato de dólar futuro para el cierre del mes próximo en 1.515 pesos.

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“Julio cerró con un anuncio de fondo: el Gobierno envió al Congreso un paquete de cuatro reformas, con la Carta Orgánica del BCRA como la más relevante. Busca blindar la independencia del Central y eliminar las Letras Intransferibles, activos que en gestiones anteriores llegaron a explicar más del 50% de su balance. Con lo institucional avanzando, el desafío pendiente es otro: que la mejora macro derrame con más fuerza sobre la microeconomía”, definió GMA Capital en un informe.

El dólar al público finalizó sin variantes este viernes a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.511,12 para la venta y $1.460,14 para la compra.

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El dólar blue cayó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.560, para redondear una ganancia en julio de 45 pesos o 3 por ciento.

“El Gobierno propuso devolver al Banco Central un mandato exclusivo de estabilidad de precios, prohibir el financiamiento monetario al sector público y limitar la transferencia de utilidades al Tesoro. El FMI respaldó el programa económico, destacó la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas, y alentó a mantener las compras de divisas”, precisó el equipo de Research de Puente.

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“Los anuncios buscan reducir la posibilidad de que futuros desequilibrios fiscales vuelvan a financiarse mediante emisión monetaria. El respaldo del FMI refuerza la credibilidad de la estrategia de estabilización y de la programación financiera, aunque su sostenibilidad dependerá de que continúe la acumulación de reservas y se mantenga el equilibrio fiscal”, acotaron desde Puente.

El Banco Central compró en el mercado USD 46 millones, el 6,7% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad retrocedieron a USD 47.596 millones, dado el habitual movimiento técnico de depósitos de cuenta propia de los bancos por el fin de mes y que se reintegrarán a reservas el lunes.