Tendencias

The Weeknd: los looks con los que impone su sello personal entre la tradición y la vanguardia

El cantante canadiense cumplió 36 años consolidado como referente mundial tanto en la música pop como en la moda masculina contemporánea. Sus estilismos más destacados

Guardar
El cantante canadiense The Weeknd
El cantante canadiense The Weeknd se consolida como una de las figuras más influyentes del pop y la moda contemporánea (REUTERS/Eric Gaillard)

El cantante canadiense The Weeknd celebró este 16 de febrero su cumpleaños número 36, consolidado como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo y también como referente de moda.

A lo largo de su carrera, Abel Tesfaye, su nombre real, construyó una identidad visual tan potente como su música, redefiniendo la presencia masculina en el espectáculo global. Sus atuendos, a menudo arriesgados y teatrales, se convirtieron en íconos que acompañan cada etapa de su evolución artística.

Saco rojo de lentejuelas: un emblema de The Weeknd

El saco rojo de lentejuelas
El saco rojo de lentejuelas es uno de los emblemas visuales más reconocibles en la carrera de The Weeknd (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

El saco rojo de lentejuelas se convirtió en uno de los emblemas visuales más reconocibles de The Weeknd. En la mayoría de sus shows optó por él. Esta chaqueta, combinada con camisa y corbata negras, pantalón oscuro y guantes, destaca en el escenario bajo luces artificiales.

Máscara metálica en presencia escénica

La máscara metálica y la
La máscara metálica y la capa negra decorada destacan la teatralidad en las presentaciones de The Weeknd (REUTERS/Eduardo Munoz)

En otra de sus apariciones impactantes, recurrió a una máscara metálica reflectante que cubre por completo el rostro, dejando ver solo los ojos iluminados en azul. La composición se completa con una capa negra decorada con apliques brillantes, guantes negros y un micrófono dorado.

Atuendos urbanos en las alfombras rojas

Los atuendos urbanos elegidos por
Los atuendos urbanos elegidos por The Weeknd en alfombras rojas marcan tendencia en el espectáculo internacional (REUTERS/Eduardo Munoz)

La alfombra roja urbana mostró otra faceta de su estilo. Para la premiere de “Mission Imposible: The Final Reckoning U.S”, el cantante eligió una campera gris oscuro de corte recto con cremallera, pantalón ancho a juego y zapatos negros. Los anteojos de sol aportaron un aire moderno y sofisticado.

Estilo en eventos

La chaqueta de cuero negra
La chaqueta de cuero negra es un elemento recurrente en el estilo versátil de The Weeknd (REUTERS/Eric Gaillard)

En encuentros más relajados, para el Festival de Cine de Cannes, The Weeknd apostó por un conjunto monocromático de chaqueta de cuero negra con solapas anchas, camiseta y pantalón negro, botas gruesas y gafas en la mano.

Este atuendo resaltó la versatilidad del artista, capaz de mantener su sello personal incluso en contextos más informales. La chaqueta de cuero, un clásico del vestuario musical, adquiere nuevos matices en combinación con prendas de líneas limpias y accesorios discretos.

Esmoquin negro y elegancia masculina

El esmoquin negro clásico elegido
El esmoquin negro clásico elegido por The Weeknd en galas demuestra su sofisticación y elegancia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En galas y eventos formales, como el Festival de Cine de Cannes 2023, eligió el esmoquin negro de corte clásico, acompañado de camisa blanca y pajarita negra. Los pequeños pendientes y el reloj metálico sumaron detalles de distinción.

Este look recuperó la sofisticación tradicional del vestuario masculino, pero adaptada al lenguaje visual contemporáneo que caracteriza al artista.

Abrigos de diseño

El abrigo largo de lana
El abrigo largo de lana y los anteojos de gran tamaño refuerzan el perfil innovador de The Weeknd en la moda

En una sesión de fotos de moda, el cantante lució un abrigo largo de lana en marrón claro sobre camisa blanca abierta y pantalón oscuro. Los anteojos de gran tamaño con montura gruesa aportaron un guiño retro.

Este tipo de atuendo reforzó su perfil como referente de estilo, capaz de combinar prendas clásicas con elementos vanguardistas, y de adaptarse a las tendencias sin perder autenticidad.

Monocromía y máscaras en sus puestas en escena

El uso de monocromía y
El uso de monocromía y máscaras plateadas resalta la dimensión conceptual de las puestas en escena de The Weeknd (@theweeknd/Instagram)

Otra de los looks más impactantes de The Weeknd lo mostró con un look blanco total: chaqueta, chaleco, camiseta y guantes, junto a una máscara plateada facetada que reflejaba destellos de luz.

Campera de cuero negra en sus shows

Los detalles como guantes, pendientes
Los detalles como guantes, pendientes y relojes metálicos completan la identidad visual del artista (REUTERS/Lucy Nicholson)

En presentaciones, The Weeknd recurrió a la campera de cuero negra con parches metálicos, camiseta y pantalón negro. Este atuendo, lejos de ser una simple elección estética, refuerza la conexión entre el artista y la tradición musical, manteniendo vivo el espíritu rebelde y sofisticado que lo caracteriza.

Blanco total y estética futurista en el escenario

La fusión de prendas clásicas
La fusión de prendas clásicas y elementos vanguardistas distingue a The Weeknd como referente de estilo global (@theweeknd/Instagram)

Para otro de sus shows, lució un conjunto completamente blanco compuesto por camiseta, chaleco sin mangas, pantalón y guantes, acompañado de un pañuelo del mismo tono en la cabeza.

Además, como complemento, el micrófono plateado y los accesorios sutiles aportaron al look un aire minimalista y moderno, reforzando la dimensión artística y conceptual de su presencia sobre el escenario.

Temas Relacionados

The WeekndModa masculinaModaEstilismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un psicodélico mostró eficacia y seguridad en pacientes con depresión severa

Un equipo de investigadores del Imperial College de Londres realizó un estudio con adultos que no respondían a terapias convencionales y observó mejoras rápidas y sostenidas tras la administración de una sustancia presente en la ayahuasca

Un psicodélico mostró eficacia y

Cómo una técnica logró que el cerebro recupere recuerdos perdidos en ratones con Alzheimer

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza desarrollaron un método que reactiva neuronas y reactualiza recuerdos en modelos animales. Cómo los resultados abren el camino para explorar el desarrollo de terapias

Cómo una técnica logró que

Los 8 platos destacados por la guía Michelin para celebrar el Año Nuevo Chino

Sabores emblemáticos, rituales familiares y deseos de prosperidad se fusionan en esta selección de comidas que marca el comienzo de un nuevo ciclo lunar

Los 8 platos destacados por

Quién es Irina Maquilla, la influencer e ingeniera que une la cultura drag y el fútbol

Contó en Infobae a la Tarde cómo desarrolla sus videos virales sobre Independiente y la producción detrás de sus contenidos. Su relato expuso el fenómeno de una nueva mirada sobre la cancha desde el humor

Quién es Irina Maquilla, la

Eclipse solar anular del martes 17 de febrero: dónde será visible el “anillo de fuego”

El fenómeno astronómico mostrará un aro luminoso. Algunas regiones del hemisferio sur podrán observar solo una fracción del espectáculo

Eclipse solar anular del martes
DEPORTES
La frase de Antonio Mohamed

La frase de Antonio Mohamed sobre Boca Juniors en medio de la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda como entrenador

Martín Jaite habló sobre el futuro del Argentina Open y la gira sudamericana y las conversaciones con la ATP

Él desde la pista, ella en la tribuna, “compiten” por ver quién gana más dinero: la pareja que desafía los estándares del tenis

Paulo Dybala, íntimo: una revelación sobre Cristiano Ronaldo, su impactante museo y el pilates y la moda como nuevo estilo de vida

La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

TELESHOW
Entrevista exclusiva a los actores

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

Jimena Monteverde sorprendió recordando su foto en el Carnaval: “Estaban las madres del colegio de mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

“Cumbres borrascosas” es la nueva

“Cumbres borrascosas” es la nueva “50 sombras de Grey”: el cruce que no necesitabas

Un Premio Nobel y 20 libros después, Orhan Pamuk consigue una serie en Netflix

A propósito de “Sirat”: las múltiples dimensiones de la cultura “rave”

Nintendo: De unas cartas prohibidas a icono global de los videojuegos

Se mantiene la huelga de hambre de familiares de presos políticos en Caracas ante el estancamiento de las excarcelaciones