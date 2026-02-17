The Weeknd: los looks con los que impone su sello personal entre la tradición y la vanguardia

El cantante canadiense The Weeknd se consolida como una de las figuras más influyentes del pop y la moda contemporánea (REUTERS/Eric Gaillard)

El cantante canadiense The Weeknd celebró este 16 de febrero su cumpleaños número 36, consolidado como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo y también como referente de moda.

A lo largo de su carrera, Abel Tesfaye, su nombre real, construyó una identidad visual tan potente como su música, redefiniendo la presencia masculina en el espectáculo global. Sus atuendos, a menudo arriesgados y teatrales, se convirtieron en íconos que acompañan cada etapa de su evolución artística.

Saco rojo de lentejuelas: un emblema de The Weeknd

El saco rojo de lentejuelas es uno de los emblemas visuales más reconocibles en la carrera de The Weeknd (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

El saco rojo de lentejuelas se convirtió en uno de los emblemas visuales más reconocibles de The Weeknd. En la mayoría de sus shows optó por él. Esta chaqueta, combinada con camisa y corbata negras, pantalón oscuro y guantes, destaca en el escenario bajo luces artificiales.

Máscara metálica en presencia escénica

La máscara metálica y la capa negra decorada destacan la teatralidad en las presentaciones de The Weeknd (REUTERS/Eduardo Munoz)

En otra de sus apariciones impactantes, recurrió a una máscara metálica reflectante que cubre por completo el rostro, dejando ver solo los ojos iluminados en azul. La composición se completa con una capa negra decorada con apliques brillantes, guantes negros y un micrófono dorado.

Atuendos urbanos en las alfombras rojas

Los atuendos urbanos elegidos por The Weeknd en alfombras rojas marcan tendencia en el espectáculo internacional (REUTERS/Eduardo Munoz)

La alfombra roja urbana mostró otra faceta de su estilo. Para la premiere de “Mission Imposible: The Final Reckoning U.S”, el cantante eligió una campera gris oscuro de corte recto con cremallera, pantalón ancho a juego y zapatos negros. Los anteojos de sol aportaron un aire moderno y sofisticado.

Estilo en eventos

La chaqueta de cuero negra es un elemento recurrente en el estilo versátil de The Weeknd (REUTERS/Eric Gaillard)

En encuentros más relajados, para el Festival de Cine de Cannes, The Weeknd apostó por un conjunto monocromático de chaqueta de cuero negra con solapas anchas, camiseta y pantalón negro, botas gruesas y gafas en la mano.

Este atuendo resaltó la versatilidad del artista, capaz de mantener su sello personal incluso en contextos más informales. La chaqueta de cuero, un clásico del vestuario musical, adquiere nuevos matices en combinación con prendas de líneas limpias y accesorios discretos.

Esmoquin negro y elegancia masculina

El esmoquin negro clásico elegido por The Weeknd en galas demuestra su sofisticación y elegancia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En galas y eventos formales, como el Festival de Cine de Cannes 2023, eligió el esmoquin negro de corte clásico, acompañado de camisa blanca y pajarita negra. Los pequeños pendientes y el reloj metálico sumaron detalles de distinción.

Este look recuperó la sofisticación tradicional del vestuario masculino, pero adaptada al lenguaje visual contemporáneo que caracteriza al artista.

Abrigos de diseño

El abrigo largo de lana y los anteojos de gran tamaño refuerzan el perfil innovador de The Weeknd en la moda

En una sesión de fotos de moda, el cantante lució un abrigo largo de lana en marrón claro sobre camisa blanca abierta y pantalón oscuro. Los anteojos de gran tamaño con montura gruesa aportaron un guiño retro.

Este tipo de atuendo reforzó su perfil como referente de estilo, capaz de combinar prendas clásicas con elementos vanguardistas, y de adaptarse a las tendencias sin perder autenticidad.

Monocromía y máscaras en sus puestas en escena

El uso de monocromía y máscaras plateadas resalta la dimensión conceptual de las puestas en escena de The Weeknd (@theweeknd/Instagram)

Otra de los looks más impactantes de The Weeknd lo mostró con un look blanco total: chaqueta, chaleco, camiseta y guantes, junto a una máscara plateada facetada que reflejaba destellos de luz.

Campera de cuero negra en sus shows

Los detalles como guantes, pendientes y relojes metálicos completan la identidad visual del artista (REUTERS/Lucy Nicholson)

En presentaciones, The Weeknd recurrió a la campera de cuero negra con parches metálicos, camiseta y pantalón negro. Este atuendo, lejos de ser una simple elección estética, refuerza la conexión entre el artista y la tradición musical, manteniendo vivo el espíritu rebelde y sofisticado que lo caracteriza.

Blanco total y estética futurista en el escenario

La fusión de prendas clásicas y elementos vanguardistas distingue a The Weeknd como referente de estilo global (@theweeknd/Instagram)

Para otro de sus shows, lució un conjunto completamente blanco compuesto por camiseta, chaleco sin mangas, pantalón y guantes, acompañado de un pañuelo del mismo tono en la cabeza.

Además, como complemento, el micrófono plateado y los accesorios sutiles aportaron al look un aire minimalista y moderno, reforzando la dimensión artística y conceptual de su presencia sobre el escenario.