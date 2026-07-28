Capcom usa los remakes de Resident Evil para financiar nuevas IP como Pragmata

Resident Evil Code Verónica tendrá un remake. (Capcom)

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El productor Masachika Kawata explicó que Capcom utiliza los remakes de Resident Evil para sostener un ritmo cercano a un lanzamiento anual, financiar nuevas propiedades intelectuales como Pragmata y mantener activos a sus equipos. En una entrevista reciente, el veterano desarrollador reconoció que esa carga de trabajo deja poco espacio para crear nuevos spin-offs de la saga de terror.

Un Resident Evil por año

Según Kawata, producir una entrega completamente nueva de Resident Evil cada año sería una tarea demasiado grande. Recuperar títulos antiguos y reconstruirlos permite alternar esos proyectos con los capítulos principales sin interrumpir el calendario de lanzamientos.

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“Poder volver a visitar juegos antiguos y hacer remakes de ellos ayuda a Capcom a cumplir ese objetivo de lanzar un título de Resident Evil cada año, pero también permite al equipo seguir superándose y perfeccionar su arte”, declaró el productor.

La estrategia ya se aplicó en juegos como Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake. Un remake reconstruye una obra anterior con tecnología, sistemas y recursos actuales; no se limita a elevar la resolución o mejorar algunos efectos visuales. Esto permite que los desarrolladores trabajen sobre una base conocida, aunque el proceso siga requiriendo cambios de diseño, jugabilidad y presentación.

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Kawata remarcó que estos proyectos no ocupan un escalón inferior dentro del catálogo. “Eso no quiere decir que los remakes sean menos importantes. De hecho, son tan importantes como los títulos principales”, afirmó. Para Capcom, ambos tipos de producción forman parte del mismo ciclo de lanzamientos y reciben una atención equivalente.

El método difiere de las ediciones mejoradas que conservan la estructura original de un videojuego. Rockstar Games, por ejemplo, actualizó Grand Theft Auto V mediante una versión Enhanced con texturas en 4K, menores tiempos de carga y ray tracing. Esta última tecnología calcula iluminación y reflejos en tiempo real. Capcom, en cambio, reconstruye sus remakes con cambios más amplios.

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El vínculo entre los remakes y Pragmata

Los buenos resultados de los remakes cumplen una función económica dentro de Capcom. Kawata señaló que los ingresos generados por ese ciclo ayudan a pagar nuevas entregas de Resident Evil y proyectos que no pertenecen a series establecidas.

“Capcom tiene la suerte de haber encontrado este ciclo que puede seguir proporcionando los recursos financieros para crear cosas como nuevas entregas en la serie Resident Evil y una IP completamente nueva como Pragmata”, explicó. Una IP, abreviatura de propiedad intelectual, es una marca original con personajes, ambientación y conceptos propios que puede convertirse en una nueva franquicia.

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Pragmata representa esa parte de la estrategia: un juego nuevo que requiere inversión sin contar inicialmente con el reconocimiento comercial de Resident Evil. De acuerdo con Kawata, los remakes aportan recursos para asumir ese tipo de desarrollo mientras los equipos continúan trabajando en capítulos inéditos de la saga de terror.

El planteo muestra una relación directa entre tres líneas de producción. Los remakes recuperan juegos con décadas de antigüedad, las entregas principales continúan la serie y los proyectos originales permiten incorporar propiedades nuevas al catálogo. El límite está en la cantidad de desarrolladores, presupuesto y tiempo disponible para mantener esas líneas al mismo tiempo.

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Capcom's logo is pictured at the Tokyo Game Show, in Tokyo, Japan September 22, 2023. REUTERS/Sam Nussey

Por qué hay menos espacio para spin-offs

Capcom solía publicar juegos derivados entre las entregas principales de Resident Evil. Esos spin-offs permitían explorar personajes, géneros o historias laterales, pero Kawata indicó que los recursos actuales están destinados a otros proyectos.

“Quizás haya gente a la que le gustaría ver más spin-offs, pero sinceramente, el equipo lo está dando todo actualmente, trabajando en proyectos como nuevas entregas como Resident Evil Requiem o remakes”, sostuvo el productor. “No creo que quede mucho margen para la creación de un spin-off”.

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La falta de títulos derivados, entonces, no responde a un rechazo explícito del formato. El problema es la capacidad de producción: desarrollar entregas principales, reconstruir juegos antiguos y crear propiedades como Pragmata ocupa a los equipos disponibles. Agregar otra línea obligaría a repartir todavía más esos recursos.

El calendario futuro mantiene esa prioridad. Entre los proyectos mencionados aparece Resident Evil Code: Veronica, cuyo remake está previsto para 2027 según las fuentes. También han circulado rumores sobre posibles nuevas versiones del primer Resident Evil y Resident Evil Zero, aunque esos proyectos no cuentan con la misma confirmación. Por ahora, el próximo dato concreto dentro de esta estrategia es el regreso de Resident Evil Code: Veronica previsto para 2027.

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