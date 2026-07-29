Murió Glen Hansard, estrella de “Once” y ganador del Oscar, tras un accidente de motocicleta en Dublín

Glen Hansard murió a los 56 años tras un accidente de motocicleta en Lucan, en las afueras de Dublín (Sacher Film/REUTERS)

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Glen Hansard, el músico irlandés ganador del Oscar que comenzó su carrera como músico callejero en las aceras de Dublín, murió a los 56 años tras un accidente de motocicleta en Lucan, en las afueras de la capital irlandesa, en la madrugada del miércoles.

La policía irlandesa confirmó que recibió el aviso de una colisión de un solo vehículo poco antes de las 4:30 horas, hora local.

El músico recibió atención en el lugar del accidente, pero falleció poco después. La Garda Síochána —la policía nacional de Irlanda— informó que el choque ocurrió en Lower Road, en Lucan, al oeste de Dublín, y que realiza una investigación activa.

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ATC Management, la agencia que representaba a Hansard, confirmó la muerte en un comunicado: “Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien murió en las primeras horas de esta mañana tras un accidente de tráfico en Dublín”.

Nacido en Ballymun, Dublín, en 1970, el artista abandonó la escuela a temprana edad y empezó a tocar en las calles de la ciudad. Fundó la banda The Frames en 1990 y llegó a un público más amplio cuando protagonizó The Commitments (1991), el filme de Alan Parker sobre una banda de soul formada por jóvenes de clase trabajadora en Dublín.

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"Once" consolidó la carrera del músico con una historia ambientada en Dublín y le dio alcance internacional (Sacher Film)

Su mayor reconocimiento llegó con Once (2007), dirigida por John Carney —exbajista de The Frames—, en la que Hansard interpretó a un músico callejero que entabla una relación creativa y romántica con una pianista checa, papel que recayó en la artista Markéta Irglová.

La película, rodada con un presupuesto reducido, recaudó más de 20 millones de dólares en todo el mundo y ganó el Premio del Público en el Festival de Sundance.

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En los Premios de la Academia de 2008, Hansard e Irglová se alzaron con el Oscar a la Mejor Canción Original por “Falling Slowly”, tema central del filme.

La adaptación teatral de Once, con libro de Enda Walsh y dirección de John Tiffany, se estrenó en Broadway en 2012 y ganó ocho Premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical.

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Con The Frames, Hansard publicó seis álbumes de estudio. El disco Burn the Maps (2004) llegó al número uno en Irlanda, y For the Birds (2001) fue el primero en entrar en el Top 10 irlandés, bajo la supervisión del ingeniero de sonido Steve Albini.

Markéta Irglová y Glen Hansard reciben el Óscar a la Mejor Canción Original por "Falling Slowly" durante la 80° entrega de los Premios de la Academia, en Hollywood, el 24 de febrero de 2008 (REUTERS/Gary Hershorn)

En paralelo, formó el dúo The Swell Season junto a Irglová, con quien publicó tres álbumes, el último de ellos, Forward, en 2025.

Como solista, Glen Hansard lanzó cinco álbumes. Su disco Didn’t He Ramble recibió una nominación al Grammy al Mejor Álbum de Folk en 2016.

AP señaló que el músico publicó el segundo volumen de su álbum Don’t Settle – Transmissions East & West el mes pasado, lo que evidencia que mantuvo actividad artística hasta el final de su vida.

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Fuera de los escenarios, Hansard era una figura comprometida con la causa de las personas sin hogar en Dublín. Desde 2010 organizó cada 24 de diciembre una colecta benéfica en las calles de la ciudad en apoyo a la Dublin Simon Community, una organización que asiste a personas en situación de calle en Irlanda y el Reino Unido.

La iniciativa atrajo a músicos como Bono, Sinéad O’Connor, Imelda May y Shane MacGowan. La organización expresó que estaba “devastada” ante la noticia y lo describió como “un gigante en la lucha contra el sinhogarismo”.

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Su trayectoria musical incluyó seis álbumes con The Frames, tres con The Swell Season y cinco como solista (Steve C. Mitchell/Invision/AP)

Las reacciones de la industria musical no tardaron en llegar. Andrew Strong, quien compartió elenco con Hansard en The Commitments, escribió en Facebook: “Estoy devastado al escuchar la triste noticia. Es una pérdida trágica y sin sentido”.

El actor Chris O’Dowd publicó en Instagram: “No puedo creer que Glen haya dejado el mundo tan pronto”. Mike Scott, cantante de The Waterboys, escribió en X: “Viaja bien, amigo. Hiciste realidad tus sueños. Lo siento mucho por su esposa y su hijo de tres años”.

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El primer ministro irlandés, Micheál Martin, expresó en X que estaba “profundamente entristecido” por la muerte del artista, a quien describió como un músico y actor que realizó “una contribución significativa al panorama cultural de Irlanda durante muchos años”.

El ministro de Cultura, Patrick O’Donovan, señaló al Guardian que “pocos artistas tuvieron un impacto tan grande en la narrativa irlandesa moderna”.

La policía irlandesa informó que la colisión de un solo vehículo ocurrió poco antes de las 4:30 del 28 de julio y mantiene una investigación activa sobre la muerte de Hansard (EFE/Marta Pérez)

Glen Hansard deja a su esposa, la poeta finlandesa Maire Saaritsa, y a su hijo Christy, de tres años. En una entrevista de 2023 con la BBC Radio Ulster, el músico describió la paternidad como “el mayor cambio de perspectiva” de su vida: “Durante 52 años fui la persona más importante en mi propia vida, y de repente todo eso cambió por completo”.

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