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Jared Leto enfrenta nuevas denuncias por conducta sexual contra adolescentes: agresiones, amenazas y llamadas explícitas

El material difundido por la BBC incluye relatos de mujeres que rondaban entre 16 y 20 años cuando ocurrieron los hechos, mientras que el líder de Thirty Seconds to Mars rondaba los 40 años

Jared Leto
Jared Leto ya había sido acusado con aterioridad de tener conductas inapropiadas con menores de edad (REUTERS)
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Cuatro mujeres acusan a Jared Leto de conducta sexual criminal en hechos ocurridos cuando eran adolescentes, según un nuevo documental de la BBC que reúne los testimonios de diez mujeres contra el actor y músico. Las acusaciones incluyen agresiones ocurridas entre 2002 y 2016, cuando Leto tenía entre 30 y 40 años.

En “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, nueve de las denunciantes relatan públicamente sus casos por primera vez, según la BBC. Una de las víctimas señala que el actor la agredió en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra mujer afirma que Leto la amenazó con agresión sexual a los 19 años. Una tercera sostiene que mantuvo relaciones con Leto en California cuando tenía 17, por debajo de la edad de consentimiento legal en ese estado, y que el actor “restó importancia” al tema al discutirlo con ella.

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Una de las acusaciones más graves asegura que Leto agredió sexualmente a una menor de edad en la habitación de un hotel (Photo by Rich Fury/Getty Images for LACMA)
Una de las acusaciones más graves asegura que Leto agredió sexualmente a una menor de edad en la habitación de un hotel (Photo by Rich Fury/Getty Images for LACMA)

El documental muestra un acuerdo de confidencialidad que una de las denunciantes, quien recibió llamadas sexuales de Leto a los 16 años, se negó a firmar. Según la BBC, cuatro mujeres describen llamadas “extrañas y muy sexuales” cuando eran menores de edad. Las interacciones habrían ocurrido mientras Leto era líder de la banda Thirty Seconds to Mars.

BBC documenta testimonios y pruebas

La BBC afirma haber corroborado los testimonios de varias mujeres con amistades y familiares que supieron de los hechos en su momento. Además, el medio asegura haber visto imágenes y mensajes que respaldan los relatos. Dos exempleados de la Thirty Seconds to Mars señalan en el documental que el personal se sentía incómodo por la forma en que Leto interactuaba con adolescentes, a quienes a veces invitaba a camerinos o a la casa donde grababa. “Todos pensaban que la diferencia de edad era demasiado grande”, afirma uno de los exempleados.

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Jared Leto
Exmiembros de Thrity Seconds to Mars aseguraron que Leto tenía conductas inapropiadas con chicas menores de edad Thirty Seconds To Mars (Créditos: Instagram/Jared Leto)

Nueve denuncias previas en Air Mail

El año pasado, la DJ Allie Teilz denunció a Leto por conducta sexual inapropiada cuando ella tenía 17 años. Su testimonio motivó que otras mujeres hicieran públicas acusaciones similares. Un reportaje de la revista Air Mail en junio de 2025 recogió las versiones de nueve mujeres que acusan al actor de mantener contacto sexual o conductas inapropiadas con menores durante varios años. En ese reportaje, una mujer relató que Leto le pidió su número telefónico cuando ella tenía 16 años y, posteriormente, le hizo llamadas con contenido sexual. Otra denunciante afirmó que el músico la invitó a fiestas en su casa y la contactaba de madrugada.

En el mismo texto de Air Mail, la modelo Laura La Rue afirmó que conoció a Leto a los 16 años y que él insistió en obtener su número. También relató un episodio donde el actor se presentó completamente desnudo ante ella cuando tenía 17 años. Los representantes de Leto niegan todas las acusaciones, aseguran que las interacciones fueron apropiadas y señalan que La Rue habría pedido trabajar como asistente personal del actor, lo que ella rechaza.

Cast member Jared Leto attends a premiere for the television series "WeCrashed", in Los Angeles, California, U.S., March 17, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni
Las denuncias contra Leto abarcan desde sus primeros años de carrera REUTERS/Mario Anzuoni

Patrón de comportamiento y reacción de Jared Leto

Otras mujeres consultadas por la BBC y Air Mail describen un patrón de contacto nocturno, mensajes sexuales y fiestas con presencia mayoritaria de jóvenes. Una de las denunciantes declaró: “Esto fue hace 25 años… él ha salido impune”.

El equipo legal de Jared Leto rechaza todas las acusaciones y sostiene que el músico no ha consumido alcohol ni drogas en más de 35 años. Las investigaciones de la BBC y Air Mail revelan que las denuncias se remontan a los primeros años de la carrera musical y actoral de Leto y que varias de las víctimas han aportado pruebas documentales.

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