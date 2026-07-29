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El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

Jennifer Tedmori compartió el monto de los pagos residuales derivados de su participación en la serie

Casi 20 años después del estreno de la serie, Jennifer Tedmori reveló cuánto dinero sigue recibiendo por sus apariciones. (Captura de video)
Casi 20 años después del estreno de la serie, Jennifer Tedmori reveló cuánto dinero sigue recibiendo por sus apariciones. (Captura de video)
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Jennifer Tedmori, quien participó como integrante del elenco de la serie juvenil El manual de Ned, compartió en redes sociales un video en el que muestra los pagos residuales que continúa recibiendo por su trabajo en la producción de Nickelodeon, cerca de 20 años después de su emisión original.

La publicación generó conversación entre usuarios al revelar el monto de varios de los cheques correspondientes a la retransmisión del programa.

La artista publicó el video el pasado 24 de julio en su cuenta de Instagram. En la grabación aparece abriendo alrededor de 19 sobres que, según explicó, contenían cheques por regalías derivadas de su participación como actriz infantil. Actualmente, además de su trayectoria en la actuación, ejerce como abogada.

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“Es una época triste del año para mí. Recibí mis cheques de regalías de Ned y he estado posponiendo abrir esto durante meses porque es una pesadilla. Algunos de estos podrían valer un centavo, otros cinco dólares. Así que pensé que podrías ser mi doble y revisarlos conmigo”, dijo en el video.

Jennifer Tedmori abrió más de 19 sobres por las regalías de algunas series.
Jennifer Tedmori abrió más de 19 sobres por las regalías de algunas series.

La intérprete apareció en 11 episodios de El manual de Ned, serie estrenada por Nickelodeon en 2004 y centrada en las experiencias de un grupo de estudiantes de secundaria.

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Jennifer Tedmori dio vida a Doris Trembly, integrante del llamado “Huge Crew”, un grupo de personajes que mostraban interés por el protagonista, Ned Bigby, interpretado por Devon Werkheiser. En la historia, su personaje también mantenía una rivalidad con Moze, interpretada por Lindsey Shaw.

Durante el video, la actriz explicó que había pospuesto durante varios meses la apertura de los sobres debido a que desconocía el monto de cada uno de los pagos. Conforme revisó los documentos, mostró que varios de los cheques correspondían a cantidades de apenas unos centavos.

El primer cheque abierto frente a la cámara fue por dos centavos de dólar. Posteriormente aparecieron otros pagos inferiores a 50 centavos, incluidos cheques por tres centavos.

Jennifer Tedmori aseguró que recibió regalías hasta por 2 centavos de dólar. (Instagram)
Jennifer Tedmori aseguró que recibió regalías hasta por 2 centavos de dólar. (Instagram)

“Mira, todo este papel que estoy tirando en mi coche por dos malditos centavos. Sé que la economía está fatal, pero ¿dos centavos? Quédatelo. Quédatelo. No lo quiero Ahora lo entiendo, ha pasado mucho tiempo. Me sorprende recibir algo, ¿menos de tres centavos?. Te costó 75 centavos enviar este sobre, y con lo que está pasando, las cuentas no cuadran", expresó.

Después de revisar todos los sobres, la actriz calculó que el total de regalías correspondientes a sus 11 apariciones en El manual de Ned ascendía a 8.63 dólares.

Entre los documentos también encontró un cheque relacionado con otra producción televisiva. Se trató de un pago residual por su participación en un episodio de la serie 90210, emitido en 2008, donde interpretó a un personaje identificado como “Goth Girl”.

Ese cheque, por un monto de 21.43 dólares, fue el de mayor valor entre los mostrados en el video.

Al sumar los pagos correspondientes a ambas producciones, Jennifer Tedmori indicó que el monto total recibido ascendía a 30.06 dólares.

Jennifer Tedmori recibió un total de 30.06 dólares en regalías. (Capturas de video)
Jennifer Tedmori recibió un total de 30.06 dólares en regalías. (Capturas de video)

Los pagos residuales forman parte del sistema de compensación utilizado en la industria audiovisual de Estados Unidos. Estos ingresos se generan cuando una producción vuelve a exhibirse o distribuirse a través de distintos formatos o plataformas, conforme a las condiciones establecidas en los contratos y acuerdos sindicales aplicables a cada proyecto.

Aunque la cantidad recibida por Tedmori corresponde a un periodo prolongado desde la emisión original de la serie, la publicación volvió a poner atención sobre la forma en que se calculan este tipo de remuneraciones para actores con participaciones secundarias o recurrentes en producciones televisivas.

La experiencia compartida por la actriz también coincide con declaraciones realizadas anteriormente por otros integrantes del elenco de El manual de Ned.

En 2023, Devon Werkheiser publicó un artículo de opinión en Business Insider en el que explicó que enfrentó dificultades para encontrar nuevos proyectos de actuación después del final de la serie.

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Devon Werkheiser aseguró que tuvo complicaciones para encontrar nuevos proyectos.

En ese texto, el actor señaló que durante varios años vivió de sus ahorros hasta que estos comenzaron a agotarse cuando tenía alrededor de 25 años, situación que lo llevó a buscar nuevas fuentes de ingresos.

El manual de Ned se transmitió originalmente entre 2004 y 2007 y se convirtió en una de las producciones juveniles más reconocidas de Nickelodeon durante esa etapa.

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