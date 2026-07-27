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Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división

A sus 40 años, el delantero francés despierta nostalgia y alienta especulaciones sobre su siguiente reto profesional

Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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André-Pierre Gignac fue visto jugando con otro club en Monterrey, en una aparición que volvió a colocar a el delantero francés en la conversación de los aficionados de Tigres. A sus 40 años, el atacante dejó ver que mantiene el instinto frente al arco, aunque por ahora no tiene equipo.

Lejos del Estadio Universitario, el exjugador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) participó este domingo 27 de julio en un partido de la Liga de Veteranos de Medicina. Ahí defendió los colores de Urban 202, donde mostró destellos de la calidad que lo convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución felina.

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En redes sociales comenzaron a circular imágenes del francés durante el encuentro, lo que llamó la atención de la afición universitaria. La reaparición del goleador llega mientras el club sigue con problemas de contundencia en el arranque del Apertura 2026.

Captaron a Gignac con su nuevo equipo (X/ @omarzeron)
Captaron a Gignac con su nuevo equipo (X/ @omarzeron)

Captan a Gignac con su nuevo equipo

De acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales, se puede apreciar que Gignac compitió con el equipo Urban 202, el cual pertenece a la Liga de Veteranos de Medicina. El francés participó de manera recreativa en la actividad, pues hasta el momento no tiene un contrato para jugar de manera profesional o semi profesional.

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Sin que haya existido un comunicado formal sobre el retiro ni sobre la posibilidad de sumarse a un nuevo club, el Bomboro continúa exhibiendo su capacidad goleadora y su destreza técnica. En una reciente aparición en una cancha llanera, el jugador mostró que mantiene intactos sus recursos futbolísticos, disfrutando del juego mientras evalúa cuáles serán los pasos a seguir en su carrera profesional y define el próximo capítulo de su trayectoria.

El sábado, Tigres empató 2-2 ante Atlético de San Luis. Una semana antes cayó frente a Xolos. Esos resultados reavivaron las dudas sobre la capacidad ofensiva del equipo, pese al gasto elevado para contar con una plantilla competitiva.

Gignac terminó su contrato con los felinos. El club ha buscado que se mantenga vinculado a la institución como parte del cuerpo directivo, aunque hasta ahora no existe nada oficial sobre esa posibilidad.

Con Tigres, Gignac ganó 12 títulos, incluyendo cinco campeonatos de la Liga MX ( REUTERS/Daniel Becerril)
Con Tigres, Gignac ganó 12 títulos, incluyendo cinco campeonatos de la Liga MX ( REUTERS/Daniel Becerril)

La aparición del delantero en un torneo amateur también provocó reacciones entre los seguidores del equipo. Muchos aprovecharon el momento para pedir su regreso, con la idea de recuperar a un futbolista que marcó época con la camiseta auriazul.

Por ahora, su presencia con Urban 202 se entiende como un pasatiempo. Aun así, su participación alimenta la expectativa sobre el siguiente paso en la carrera del francés, quien se mantiene cerca del futbol mientras define qué ocurrirá con su futuro.

Carrera de Gignac en el futbol mexicano

André-Pierre Gignac llegó al futbol mexicano en 2015 para jugar con Tigres UANL, club con el que hizo historia. Durante 11 años con los felinos, Gignac disputó 444 partidos oficiales, anotó 222 goles y dio 57 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador de la institución.

Con Tigres, Gignac ganó 12 títulos, incluyendo cinco campeonatos de la Liga MX (Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023), la Liga de Campeones de la Concacaf 2020, cuatro Campeón de Campeones y dos Campeones Cup. Su impacto lo consolidó como uno de los mayores ídolos extranjeros en la historia del club y de la Liga MX.

En junio de 2026 terminó su contrato con Tigres y, aunque el club ha buscado mantenerlo vinculado en algún puesto directivo, Gignac no ha anunciado su retiro profesional. Actualmente, el delantero francés juega gratis en la Liga de Medicina de Monterrey con el equipo Urban 202 para mantenerse en forma y decidir su futuro. No tiene un nuevo contrato profesional firmado y se mantiene abierto a ofertas, incluso se ha mencionado la posibilidad de unirse a otro club de la Liga MX o a la MLS, aunque no hay nada confirmado.

A sus 40 años, Gignac sigue en activo, aunque lejos del profesionalismo, y su futuro en el futbol mexicano dependerá de las ofertas que reciba en los próximos meses.

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