Deportes

Franco Colapinto habló sobre la tensa escena que vivió con Flavio Briatore en la serie Drive To Survive: “Ni siquiera sé cuándo lo filmaron”

La polémica escena que involucra al directivo italiano y al piloto argentino despertó reacciones en el mundo del automovilismo

Guardar
Franco Colapinto se refirió a
Franco Colapinto se refirió a la escena de Drive to Survive con Flavio Briatore

La reciente difusión de una acalorada discusión entre Flavio Briatore y Franco Colapinto durante el debut del piloto argentino en Alpine provocó una ola de repercusiones en la Fórmula 1, justo antes del Gran Premio de Australia. La escena, capturada por las cámaras de la octava temporada de “Drive to Survive”, generó comentarios de los protagonistas y reacciones de la escudería, mientras la atención del público se centraba en la relación interna del equipo francés.

El episodio, que se filtró días antes del estreno oficial de la nueva temporada en Netflix, exhibió una conversación tensa entre Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, y el joven piloto argentino Franco Colapinto. En el intercambio, Briatore lanzó una frase contundente: “El problema sos vos”. La discusión surgió en medio de la adaptación del argentino a la escudería y evidenció la presión que afrontan los pilotos que debutan en la máxima categoría.

En la previa del Gran Premio de Australia, la prensa internacional consultó a Colapinto sobre el conflicto exhibido en la serie documental. De acuerdo con el portal británico The Race, el piloto albiceleste respondió: “Ni siquiera sé cuándo lo filmaron, pero probablemente tenía razón en ese momento. Cuando me grita, normalmente hay una razón para ello”. En sus declaraciones, el oriundo de Pilar buscó quitarle dramatismo a lo acontecido y minimizó lo acontecido en la serie.

Casi en paralelo, la cuenta oficial de Alpine en la red social X se mostró en una línea similar y publicó un mensaje que buscó dar por concluido el debate. El equipo francés compartió un tuit con la frase: “No creas todo lo que ves en la televisión”, acompañado de un emoji de guiño y una fotografía en la que se observa a Briatore, Colapinto y Pierre Gasly, los dos pilotos titulares de la escudería, en un momento distendido y sonriente. El gesto buscó descomprimir la tensión y desmentir cualquier clima irrespirable dentro del equipo.

Flavio Briatore, Pierre Gasly y
Flavio Briatore, Pierre Gasly y Franco Colapinto del equipo Alpine F1 compartieron un momento divertido y relajado tras bastidores (@AlpineF1Team)

La escena filtrada corresponde a los primeros días de Colapinto en la estructura de Alpine, cuando el piloto argentino comenzó su proceso de adaptación al equipo francés tras una destacada campaña en su irrupción en Williams. El registro audiovisual muestra a un Briatore exigente, en línea con su historial como dirigente, y a un Colapinto receptivo ante la crítica.

Vale destacar que la narrativa de “Drive to Survive” suele potenciar los conflictos internos para captar mayor atención de la audiencia global. En ese sentido, la respuesta del equipo Alpine y las palabras de Colapinto buscaron relativizar la gravedad del cruce y enmarcarlo como parte del día a día en la alta competencia.

Por su parte, la reacción institucional de Alpine apuntó a proteger la imagen y cohesión del equipo, en un año clave para la escudería francesa que atraviesa una etapa de reestructuración tras el cambio de reglamento en la Fórmula 1.

La octava temporada de “Drive to Survive” se estrenó el 27 de febrero de 2026 en Netflix, abordando el campeonato mundial de Fórmula 1 de 2025 en ocho episodios. Esta edición, además de la tradicional cobertura de las carreras, se enfocó en los cambios internos de varias escuderías y en la irrupción de nuevos talentos. La presencia de Colapinto en la serie marcó una novedad para el público sudamericano.

En la previa al arranque de la temporada en el circuito Albert Park de Melbourne, Franco analizó la puesta a punto: “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar esta nueva temporada. Esta es mi tercera temporada en Fórmula 1, pero la primera en la que participo en las pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año”.

“Es un circuito muy rápido, donde he competido en F2 y F3, y espero un reto emocionante con esta nueva generación de coches de F1. Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor forma posible para la clasificación y la carrera. Tengo muchas ganas de darlo todo y ver dónde estamos. Esta será una nueva forma de correr para todos nosotros, y tengo curiosidad por ver cómo resulta”, manifestó el argentino en la previa.

Para cerrar, esbozó: “Nuestro objetivo es ser competitivos este año. Nuestras pruebas en Barcelona y Bahréin fueron positivas en general, y recopilamos muchos datos, que analizamos durante intensas jornadas en el simulador de Enstone. Aprendemos más con cada sesión, y sin duda lo haremos cuando comiencen los entrenamientos libres en Albert Park”.

Temas Relacionados

Flavio BriatoreFranco ColapintoAlpinePierre GaslyFórmula 1F1Drive to Survive

Últimas Noticias

Una figura del golf cayó tres pisos por el hueco de un ascensor en Sudáfrica: “Es un milagro poder caminar”

Andrea Pavan se pronunció en sus redes sociales en medio de la extensa rehabilitación tras sufrir el accidente

Una figura del golf cayó

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El argentino tendrá su primera temporada como piloto titular y tendrá su primer contacto con la pista en las dos primeras prácticas

Franco Colapinto saldrá a pista

El plan del Real Madrid para después del Mundial: un reconocido entrenador en el radar y el regreso de una leyenda

Desde Italia aseguraron que Massimiliano Allegri está en la órbitra de la dirigencia madridista para intentar superar la crisis futbolística

El plan del Real Madrid

Faustino Oro perdió y quedó a un paso de convertirse en el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

El argentino de 12 años demostró sus grandes cualidades, pero el ruso Aleksey Grebnev (100° del ranking mundial) lo venció con piezas blancas en la ronda final del Open Internacional Aeroflot de Moscú

Faustino Oro perdió y quedó

A los 41 años, se retira el Pulga Rodríguez: cuándo será su partido despedida y la decisión sobre su futuro

Colón será el último club del delantero y el partido homenaje también se desarrollará en Santa Fe. Los planes detrás de su silencio

A los 41 años, se
DEPORTES
El particular análisis de Di

El particular análisis de Di María sobre el Atlético Madrid del Cholo Simeone: “Es raro, apagan a los jugadores argentinos y desaparecen”

Una figura del golf cayó tres pisos por el hueco de un ascensor en Sudáfrica: “Es un milagro poder caminar”

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El plan del Real Madrid para después del Mundial: un reconocido entrenador en el radar y el regreso de una leyenda

Faustino Oro perdió y quedó a un paso de convertirse en el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

TELESHOW
Ernestina País habló después del

Ernestina País habló después del accidente: “El teatro es el mejor lugar para enfrentar temas que nos duelen”

La actitud de Brian Sarmiento que enfureció a Andrea del Boca en Gran Hermano: “Está buscando roña”

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su paso por la Fashion Week de Milán: su encuentro con el diseñador Adrián Appiolaza

INFOBAE AMÉRICA

Combustibles registrarán fuerte aumento en

Combustibles registrarán fuerte aumento en Panamá desde este viernes

Condenan al femicida que secuestró y asesinó a joven de 16 años en Uruguay: seis meses antes había matado a otra mujer

Piden sobreseimiento de intendente uruguayo imputado por varios delitos de corrupción: “Me hicieron pasar mal”

Descubren en Brasil un fósil prehistórico con una extraña mandíbula torcida

Israel desplegó fuerzas en el Monte Dov y renovó la orden de evacuación en el sur del Líbano