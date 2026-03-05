Franco Colapinto habló sobre la tensa escena que vivió con Flavio Briatore en la serie Drive To Survive: “Ni siquiera sé cuándo lo filmaron”

Franco Colapinto se refirió a la escena de Drive to Survive con Flavio Briatore

La reciente difusión de una acalorada discusión entre Flavio Briatore y Franco Colapinto durante el debut del piloto argentino en Alpine provocó una ola de repercusiones en la Fórmula 1, justo antes del Gran Premio de Australia. La escena, capturada por las cámaras de la octava temporada de “Drive to Survive”, generó comentarios de los protagonistas y reacciones de la escudería, mientras la atención del público se centraba en la relación interna del equipo francés.

El episodio, que se filtró días antes del estreno oficial de la nueva temporada en Netflix, exhibió una conversación tensa entre Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, y el joven piloto argentino Franco Colapinto. En el intercambio, Briatore lanzó una frase contundente: “El problema sos vos”. La discusión surgió en medio de la adaptación del argentino a la escudería y evidenció la presión que afrontan los pilotos que debutan en la máxima categoría.

En la previa del Gran Premio de Australia, la prensa internacional consultó a Colapinto sobre el conflicto exhibido en la serie documental. De acuerdo con el portal británico The Race, el piloto albiceleste respondió: “Ni siquiera sé cuándo lo filmaron, pero probablemente tenía razón en ese momento. Cuando me grita, normalmente hay una razón para ello”. En sus declaraciones, el oriundo de Pilar buscó quitarle dramatismo a lo acontecido y minimizó lo acontecido en la serie.

Casi en paralelo, la cuenta oficial de Alpine en la red social X se mostró en una línea similar y publicó un mensaje que buscó dar por concluido el debate. El equipo francés compartió un tuit con la frase: “No creas todo lo que ves en la televisión”, acompañado de un emoji de guiño y una fotografía en la que se observa a Briatore, Colapinto y Pierre Gasly, los dos pilotos titulares de la escudería, en un momento distendido y sonriente. El gesto buscó descomprimir la tensión y desmentir cualquier clima irrespirable dentro del equipo.

Flavio Briatore, Pierre Gasly y Franco Colapinto del equipo Alpine F1 compartieron un momento divertido y relajado tras bastidores (@AlpineF1Team)

La escena filtrada corresponde a los primeros días de Colapinto en la estructura de Alpine, cuando el piloto argentino comenzó su proceso de adaptación al equipo francés tras una destacada campaña en su irrupción en Williams. El registro audiovisual muestra a un Briatore exigente, en línea con su historial como dirigente, y a un Colapinto receptivo ante la crítica.

Vale destacar que la narrativa de “Drive to Survive” suele potenciar los conflictos internos para captar mayor atención de la audiencia global. En ese sentido, la respuesta del equipo Alpine y las palabras de Colapinto buscaron relativizar la gravedad del cruce y enmarcarlo como parte del día a día en la alta competencia.

Por su parte, la reacción institucional de Alpine apuntó a proteger la imagen y cohesión del equipo, en un año clave para la escudería francesa que atraviesa una etapa de reestructuración tras el cambio de reglamento en la Fórmula 1.

La octava temporada de “Drive to Survive” se estrenó el 27 de febrero de 2026 en Netflix, abordando el campeonato mundial de Fórmula 1 de 2025 en ocho episodios. Esta edición, además de la tradicional cobertura de las carreras, se enfocó en los cambios internos de varias escuderías y en la irrupción de nuevos talentos. La presencia de Colapinto en la serie marcó una novedad para el público sudamericano.

En la previa al arranque de la temporada en el circuito Albert Park de Melbourne, Franco analizó la puesta a punto: “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar esta nueva temporada. Esta es mi tercera temporada en Fórmula 1, pero la primera en la que participo en las pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año”.

“Es un circuito muy rápido, donde he competido en F2 y F3, y espero un reto emocionante con esta nueva generación de coches de F1. Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor forma posible para la clasificación y la carrera. Tengo muchas ganas de darlo todo y ver dónde estamos. Esta será una nueva forma de correr para todos nosotros, y tengo curiosidad por ver cómo resulta”, manifestó el argentino en la previa.

Para cerrar, esbozó: “Nuestro objetivo es ser competitivos este año. Nuestras pruebas en Barcelona y Bahréin fueron positivas en general, y recopilamos muchos datos, que analizamos durante intensas jornadas en el simulador de Enstone. Aprendemos más con cada sesión, y sin duda lo haremos cuando comiencen los entrenamientos libres en Albert Park”.