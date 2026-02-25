La serie de la F1 filtró la intimidad del áspero cruce entre Briatore y Colapinto en su debut en Alpine: “El problema sos vos”

Flavio Briatore, Jefe de Alpine, con Franco Colapinto durante la pretemporada en Baréin

La nueva temporada de la serie Drive to Survive de la Fórmula 1, que se emitirá por Netflix, revelará la presión interna por la que atravesó Franco Colapinto en su primera carrera tras ser confirmado como piloto titular de Alpine en reemplazo de Jack Doohan. En una conversación captada por las cámaras, Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, responsabilizó de manera directa al argentino por un accidente e hizo una exigencia en el paddock. “El problema sos vos, tenés que mejorar”, le dijo el histórico asesor italiano al piloto previo a su debut en el Gran Premio de Emilia-Romaña.

A pesar de la confianza que depositó Briatore en Colapinto para ocupar la butaca que usó el australiano en los primeros seis Grandes Premios, el inicio de su camino en la escudería de origen francés estuvo marcado por un accidente. En el cierre de la Q1 de la clasificación en el circuito de Imola, el oriundo de Pilar perdió el control del A525 y chocó contra el muro, lo que derivó en el abandono en medio de la qualy. Este error decantó en una conversación (con otras personas presentes) dentro del sector corporativo de Alpine, cuya crudeza quedó registrada en la serie: “Fue una cagada mía…”, fue lo primero que dijo el argentino, a lo que Briatore respondió: “No deberíamos cometer esos errores”, se puede ver en uno de los capítulos a los que accedió Infobae.

Acto seguido, el argentino repitió la frase inicial (“fue una cagada mía”), lo que generó el ida y vuelta con la figura central de Alpine. “Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”, mencionó Briatore.

A diferencia de la tensión que se expuso tras bambalinas y que mostrará la serie de la F1 una vez que se estrene su nueva temporada este viernes 27, en público, Briatore respaldó a Colapinto tras el incidente que lo obligó a largar desde el puesto 15 luego de no poder salir a pista para la Q2 en la clasificación por el incidente. Pese al contratiempo del argentino, el italiano apoyó a uno de sus pilotos ante los medios: “El equipo lo tendrá listo sin problemas para la carrera; analizaremos nuestras opciones y veremos qué podemos hacer”.

*El accidente de Colapinto en el GP de Imola 2025

“Con los coches estando tan cerca, estaba empujando al límite y, lamentablemente, perdió el control del monoplaza”, agregó. “Se está familiarizando con el auto y haciendo un muy buen trabajo en conjunto con el equipo y los ingenieros. Lo dejará atrás rápidamente y volverá más fuerte mañana”, mencionó en relación a la carrera del domingo. Una vez que pasó la competencia en el mítico trazado de Imola, Briatore fue contundente en una nota con la cadena Sky Sports F1 sobre las prioridades definidas para Colapinto: “Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos”, enfatizó Flavio tras el 16° lugar del argentino en lo que fue su estreno en Alpine.

Luego del accidente y tras pasar por el equipo médico a modo de protocolo tras el golpe que sufrió, Colapinto compartió sus impresiones. “Estoy un poco triste porque creo que teníamos potencial para pelear para entrar a Q3. Estoy seguro que vamos a remontar mañana. Un error en los márgenes estrechos de la Fórmula 1 puede costar mucho”, dijo en relación a un debut inesperado para el hombre que está próximo a comenzar su primera campaña en la F1 como titular tras su aparición en Williams en las últimas nueve pruebas del 2024 y los 18 Grandes Premios que corrió la pasada temporada.

Hay que recordar que la clasificación en el GP en Emilia Romaña disputado en Imola comenzó accidentada por el vuelco que sufrió el japonés Yuki Tsunoda, por el que destruyó su Red Bull y provocó la bandera roja. Una vez reanudada la actividad en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Colapinto marcó una gran vuelta y se metió dentro de la zona de clasificación a la Q2. Sin embargo, chocó con las barreras en el momento en el que estaba realizando su segundo intento. Tras pasar la curva de la variante de Tamburello, el piloto argentino tocó el pasto y perdió el control del monoplaza a una alta velocidad. El pilarense no pudo enderezar el auto y golpeó de frente contra el paredón de la entrada a la curva 4 después de dar dos trompos.

En las imágenes de la transmisión oficial se divisó que el A525 de Colapinto sufrió fuertes daños en la parte delantera, principalmente en la suspensión y la zona del alerón. En el momento en el que su ingeniero de pista le preguntó si estaba bien, el argentino respondió rápidamente que no había sufrido daños, aunque en la radio se pudo escuchar la decepción en su voz. Pidió perdón en dos oportunidades, en una clara muestra de desilusión. “Está bien amigo, siempre y cuando estés bien”, le respondió Stuart Barlow, su ingeniero de pista.

El piloto argentino completó una gran pretemporada con Alpine en Baréin (Prensa Alpine F1 Team)

Siguiendo con la intimidad de Alpine durante el fin de semana en Imola, las cámaras de la serie también ingresaron en una oficina de Alpine donde se muestra una reunión post carrera entre Colapinto, su compañero de equipo, Pierre Gasly y el propio Briatore, quien abrió la charla y planteó: “Voy a resumir la situación: tenemos que entender que no hemos estado muy bien hasta ahora. Digamos que entre los dos, Pierre ha estado mejor. Ahora tenemos que sumar puntos”. Ahí Franco manifestó que “podemos probar algo con mi coche” a lo que Briatore respondió “yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar. Eso es esencial”, le dijo el experimentado empresario al argentino. A modo de conclusión, el italiano sostuvo que “desde la próxima carrera necesitamos comenzar a sumar puntos”, y volvió a dirigirse a Colapinto: “Tú debes ayudar a Pierre, pero también tienes que ayudarte a ti mismo”.

Más allá de esta historia, cabe destacar que Briatore apoyó a Colapinto. Primero negó las cinco carreras que anunció Alpine como límite para su participación. Luego lo respaldó hasta final de la temporada y le renovó su confianza con el anuncio como titular para 2026.

Después de dejar atrás una temporada complicada, el presente le sonríe a Alpine de cara a un 2026 que, al parecer, lo tendrá como una escudería mejorada después de terminar en el último lugar del Campeonato de Constructores con sólo 22 puntos. La demostración es lo que se vio del equipo en los test de pretemporada en Bahréin antes de la apertura en Australia. Tras las pruebas, en las que Colapinto mostró un buen nivel y completó el programa de trabajo que estipuló Alpine, Briatore mostró toda su confianza en el joven latinoamericano.

“Estoy satisfecho con cómo Colapinto parece haber mejorado su juego para la nueva temporada”, dijo Briatore en la cadena Sky Sports F1. “Por lo que vemos, deberíamos estar detrás de los cuatro primeros. Estaremos delante de Williams y de todos los demás pilotos a partir del séptimo puesto”, afirmó. “Este año no tendremos 20 coches a menos de un segundo; los cuatro mejores equipos estarán en cabeza y nosotros les seguiremos”, destacó en diálogo con la cadena de TV británica.

El fin de semana del 6 al 8 de marzo, la Fórmula 1 desembarcará en Melbourne para comenzar a girar en el famoso Albert Park de la ciudad australiana. Ahí se verá si Alpine pudo dejar atrás el trago amargo del 2025 y soñar con un 2026 mucho mejor para todo el equipo.