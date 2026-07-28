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‘Spider-Man: un nuevo día’ triunfa en Rotten Tomatoes: esto dice la crítica sobre la nueva película de la franquicia

Le dan el visto bueno. La cuarta entrega protagonizada por Tom Holland consiguió un puntaje destacado en la víspera de su estreno

La nueva película protagonizada por Tom Holland se desarrolla en un mundo donde nadie recuerda la identidad de Peter Parker
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Spider-Man: un nuevo día (Spider-Man: Brand New Day) comenzó su camino hacia los cines con una recepción positiva por parte de la crítica especializada. La cuarta película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker consiguió una alta puntuación en Rotten Tomatoes y una valoración favorable en Metacritic, con reseñas que destacan el regreso del héroe a una historia más personal y alejada de la parafernalia del multiverso.

La cinta se sitúa después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home (2021), cuando Peter Parker quedó completamente aislado luego de que el hechizo del Doctor Strange borrara de la memoria del mundo la existencia del joven héroe.

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En esta nueva etapa, Peter continúa protegiendo Nueva York como Spider-Man, pero enfrenta las consecuencias emocionales de que sus amigos MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon) ya no recuerden la relación que tuvieron con él. Mientras lidia con la soledad, una nueva amenaza pone en peligro a la ciudad.

Spider-Man: Brand New Day
Los críticos destacaron el regreso de la película a una historia más personal sobre Peter Parker. (Sony Pictures/Marvel Studios)

Una de las mejores puntuaciones recientes de Marvel

Según los primeros registros de Rotten Tomatoes, Spider-Man: un nuevo día llegó a obtener alrededor de un 91% de aprobación de los críticos, con más de 89 reseñas contabilizadas al cierre de este texto. El resultado coloca a la película entre las producciones mejor valoradas del Universo Cinematográfico de Marvel en los últimos años y cerca de los números obtenidos por Spider-Man: No Way Home, que alcanzó un 93%.

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En Metacritic, la película consiguió inicialmente una puntuación de 70 sobre 100, una cifra similar a las entregas anteriores de Spider-Man protagonizadas por Holland. Spider-Man: Homecoming obtuvo 73 puntos, mientras que Spider-Man: Far From Home logró 69 y Spider-Man: No Way Home llegó a 71.

Las primeras reseñas destacan que la película abandona parte de la escala cósmica de las anteriores aventuras del personaje para enfocarse en los conflictos personales de Peter Parker. Los críticos valoraron la decisión de mostrar nuevamente al héroe como una figura más cercana al concepto original de los cómics: un joven que debe equilibrar sus responsabilidades con sus problemas cotidianos.

La recepción inicial coloca a “Spider-Man: un nuevo día” como una de las producciones de Marvel mejor valoradas desde Spider-Man: No Way Home. (Captura de pantalla)
La recepción inicial coloca a “Spider-Man: un nuevo día” como una de las producciones de Marvel mejor valoradas desde Spider-Man: No Way Home. (Captura de pantalla)

Entre las opiniones positivas, William Bibbiani, de The Wrap, aseguró que la película representa un punto destacado dentro del MCU reciente: “No tenemos muchas grandes películas del MCU últimamente. Que esta sea uno de los puntos altos de toda la franquicia se siente increíble. Y espectacular. Y sensacional”.

Por su parte, David Rooney, de The Hollywood Reporter, resaltó la dirección de Destin Daniel Cretton y señaló que la película tiene “la buena decisión de dejar de insistir sobre el maldito multiverso”. La crítica también valoró que la historia regrese al conflicto emocional de Peter Parker.

Liz Shannon Miller, de Consequence, describió la producción como “una película notablemente coherente, a menudo alegre, dedicada a darle al personaje crecimiento y gracia”. Mientras tanto, Brian Truitt, de USA Today, indicó que, aunque no es la película más explosiva de Holland como Spider-Man, busca ser más profunda que una entrega promedio del MCU.

Spider-Man: Brand New Day
Destin Daniel Cretton dirige la nueva entrega protagonizada por Tom Holland. (Sony Pictures/Marvel Studios)

No todas las opiniones fueron completamente favorables. Peter Bradshaw, de The Guardian, consideró que el resultado es entretenido en pantalla, pero cuestionó la falta de novedades frente a las películas animadas de Spider-Verse. Otros críticos señalaron problemas relacionados con el ritmo, una historia con demasiados elementos y la sensación de que algunas decisiones solo están destinadas a preparar futuras entregas.

Spider-Man: un nuevo día se estrena en América Latina este miércoles 29 de julio. Además de Tom Holland y Zendaya, la película incorpora nuevos rostros al universo del personaje, entre ellos Jon Bernthal como The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Michael Mando como Scorpion y Tramell Tillman en un nuevo papel dentro de la franquicia.

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