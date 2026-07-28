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Panamá y Perú buscan dar un nuevo impulso a su relación comercial tras la llegada de Keiko Fujimori

Mulino y la nueva presidenta peruana acordaron revisar el Tratado de Libre Comercio, explorar un acuerdo de cielos abiertos y fortalecer la cooperación logística y portuaria.

José Raúl Mulino y Keiko Fujimori sostuvieron su primera reunión bilateral tras la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú. Tomada de la Presidencia de Panamá
José Raúl Mulino y Keiko Fujimori sostuvieron su primera reunión bilateral tras la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú. Tomada de la Presidencia de Panamá
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El relanzamiento de la relación comercial entre Panamá y Perú fue el principal resultado de la primera reunión entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y la nueva mandataria peruana, Keiko Fujimori.

Ambos gobiernos acordaron revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC), impulsar un acuerdo de cielos abiertos, fortalecer la cooperación portuaria y avanzar en la adhesión de Perú al Tratado de Neutralidad del Canal, con el objetivo de dinamizar el intercambio económico entre dos países que buscan estrechar sus vínculos comerciales y de inversión.

Durante el encuentro, celebrado horas después de la juramentación de Fujimori para el período 2026-2031, ambos mandatarios coincidieron en que Panamá y Perú son economías complementarias y expresaron su interés en dar un nuevo impulso al acuerdo comercial vigente desde 2012.

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Mulino también planteó la necesidad de que Panamá salga de la lista fiscal en la que permanece incluido por Perú e invitó oficialmente a la presidenta peruana a participar en el Foro Económico CAF 2027, que se realizará en Panamá.

“Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio; yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá”, afirmó el mandatario panameño.

Dos trabajadores con cascos de seguridad y guantes cargan cajas de cartón con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor metálico. El logo es azul y rojo.
. Panamá planteó revisar el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012 para fortalecer el intercambio bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acercamiento ocurre en un momento en que el intercambio comercial entre ambos países mantiene un amplio margen para crecer. Las exportaciones panameñas hacia Perú alcanzaron apenas $2,6 millones entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras oficiales.

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En los últimos años, los envíos mostraron una evolución irregular: pasaron de $500.000 en 2021 a $2,2 millones en 2022, aumentaron a $8,7 millones en 2023 y alcanzaron $10,2 millones en 2024. En 2025, sin embargo, descendieron a $9 millones, reflejando la necesidad de fortalecer el intercambio bilateral.

Las cifras acumuladas entre 2021 y mayo de 2026 muestran que Panamá exportó a Perú $33,2 millones. Los medicamentos lideraron los envíos con $15,1 millones, equivalentes al 45,6% del total.

Les siguieron las preparaciones y conservas de carne con $4,4 millones; la leche y nata concentradas, con $3,6 millones; el ron y otras bebidas espirituosas, con $2,6 millones; el pescado congelado, con $2,1 millones; y las preparaciones de extracto de malta, con $1,4 millones.

La agenda bilateral también contempla la posibilidad de un acuerdo de cielos abiertos y la adhesión de Perú al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Cortesía Tocumen
La agenda bilateral también contempla la posibilidad de un acuerdo de cielos abiertos y la adhesión de Perú al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Cortesía Tocumen

También figuran cacao, desperdicios de plástico, estructuras metálicas, tomates preparados y productos de iluminación, lo que refleja una mayor diversificación de la oferta exportable panameña.

Perú, por su parte, mantiene una presencia mucho más sólida en el mercado panameño. Entre los principales productos que exporta al país destacan las uvas frescas, libros e impresos, cítricos, productos de panadería, conservas de pescado, láminas de plástico, alimentos para animales, pastas alimenticias, medicamentos y baldosas cerámicas, según la ficha comercial del Ministerio de Comercio e Industrias.

Solo en 2024, Panamá importó desde Perú mercancías por $118,1 millones, mientras sus exportaciones alcanzaron $10,6 millones, una diferencia que evidencia el desafío de equilibrar el intercambio comercial.

La relación económica entre ambos países también se apoya en la actividad de la Zona Libre de Colón, desde donde las reexportaciones hacia Perú alcanzaron $396,7 millones en 2024.

Los principales productos enviados fueron teléfonos celulares, cables eléctricos, medicamentos, perfumes, equipos de impresión y computadoras, consolidando a Panamá como una plataforma logística para el comercio regional.

El presidente José Raúl Mulino sostuvo reuniones con sus homólogos de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, antes de la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori en Lima. Tomada de la Presidencia de Panamá
El presidente José Raúl Mulino sostuvo reuniones con sus homólogos de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, antes de la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori en Lima. Tomada de la Presidencia de Panamá

Antes de reunirse con Fujimori, Mulino sostuvo encuentros con los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, con quienes abordó temas relacionados con la geopolítica regional, los efectos del fenómeno de El Niño y la situación política boliviana.

Con Paz conversó sobre la iniciativa panameña de convocar una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para respaldar la estabilidad institucional de Bolivia, mientras que con Kast reafirmó el interés de fortalecer la cooperación bilateral.

La visita oficial marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre Panamá y Perú. Más allá de los anuncios diplomáticos, el reto será convertir los acuerdos alcanzados en Lima en un mayor flujo de inversiones, una mejor conectividad y un incremento de las exportaciones panameñas hacia uno de los mercados más importantes de Sudamérica.

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