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Fiscalía condena a 32 años de prisión a sujeto que violó a dos niñas, una de ellas con discapacidad, en El Salvador

Nelson Osvaldo Hernández Álvarez recibió además una condena civil de USD 3.600 tras el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla

Un tribunal de El Salvador condenó a Nelson Osvaldo Hernández Álvarez a 32 años de prisión por violación agravada continuada contra dos niñas en Ciudad Arce. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un tribunal de El Salvador condenó a Nelson Osvaldo Hernández Álvarez a 32 años de prisión por violación agravada continuada contra dos niñas en Ciudad Arce. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un tribunal en El Salvador impuso una condena de 32 años de prisión a Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas, una de ellas con discapacidad mental, en el municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad Centro.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), identificó que Nelson Osvaldo Hernández Álvarez aprovechó su cercanía con la madre de las víctimas para acceder a ellas en distintos momentos entre los años 2022 y 2024.

Los hechos ocurrieron mientras las menores se encontraban bajo su cuidado o dormían en la vivienda familiar. El proceso judicial determinó que el acusado utilizó amenazas para mantener a las menores en silencio, extendiendo la situación durante al menos dos años.

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Fue solo tras la intervención de familiares, quienes escucharon el relato de las niñas y las acompañaron a denunciar, que las autoridades pudieron actuar.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República. Estas pruebas permitieron establecer la culpabilidad de Hernández Álvarez por el delito de violación agravada continuada. Cada víctima fue reconocida en la sentencia como sujeto de 16 años de condena, sumando un total de 32 años de prisión para el imputado.

Además, la resolución judicial obligó a Hernández Álvarez al pago de $3,600 en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.

La Fiscalía General de la República estableció que Nelson Osvaldo Hernández Álvarez abusó de las menores entre 2022 y 2024 en una vivienda familiar de La Libertad Centro. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)
La Fiscalía General de la República estableció que Nelson Osvaldo Hernández Álvarez abusó de las menores entre 2022 y 2024 en una vivienda familiar de La Libertad Centro. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

Durante el juicio, la Fiscalía remarcó la gravedad de los hechos al señalar que una de las niñas presentaba una discapacidad mental, lo que incrementó la vulnerabilidad de la víctima. El caso resaltó la importancia de la denuncia familiar, ya que fue la intervención de parientes la que permitió a las autoridades iniciar el proceso. El informe fiscal detalló que la detención del acusado se realizó mediante una orden emitida tras la presentación formal de la denuncia.

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La sentencia se dictó en presencia del imputado, quien durante el proceso escuchó la exposición de las pruebas y testimonios que sustentaron la resolución judicial. El tribunal fundamentó la pena tanto en los hechos comprobados como en la continuidad de las agresiones y la situación de indefensión de las víctimas.

En otro proceso en Cuscatancingo, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Porfirio Anthony Martínez Ramos a 20 años y seis meses de prisión por violación agravada contra una menor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En otro proceso en Cuscatancingo, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Porfirio Anthony Martínez Ramos a 20 años y seis meses de prisión por violación agravada contra una menor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condenan a más de 20 años de prisión a sujeto que participó en una violación grupal en Cuscatancingo

En otro proceso reciente, autoridades judiciales de El Salvador confirmaron una condena de 20 años y seis meses de cárcel para Porfirio Anthony Martínez Ramos, declarado culpable de violación agravada contra una menor en el distrito de Cuscatancingo, departamento de San Salvador Centro.

La investigación de la Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron en noviembre de 2023. La víctima, una menor de edad, fue abordada por un joven conocido, quien la convenció de acompañarlo hasta una vivienda. En ese lugar se encontraban otras personas, incluido Martínez Ramos. El imputado trasladó a la menor hasta una habitación donde cometió el abuso sexual. Posteriormente, cuatro individuos más participaron en la agresión, aunque la víctima no logró identificarlos, por temor a represalias, decidió no contar lo sucedido en ese momento.

La situación cambió meses después, cuando la menor acudió a un hospital tras presentar un embarazo producto de los abusos. El personal médico, al conocer los antecedentes, notificó a la Fiscalía. Las autoridades iniciaron una investigación que permitió identificar y arrestar a Martínez Ramos, contra quien se presentó una acusación formal.

Primer plano de dos manos masculinas esposadas sobre una mesa de madera. Al fondo, una mochila negra y una silla de color beige en una sala desenfocada.
La denuncia de familiares permitió activar la investigación en El Salvador y derivó en la detención del acusado por orden judicial tras la presentación formal del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador validó la prueba documental, testimonial y pericial presentada por la Fiscalía. La evidencia permitió comprobar la responsabilidad de Martínez Ramos en el delito de violación agravada en menor o incapaz.

El tribunal dictó la sentencia en presencia del imputado, estableciendo una pena de 20 años y seis meses de prisión.

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