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SEGA revela que las películas de Sonic hicieron posibles nuevos proyectos

Shuji Utsumi aseguró que el desempeño de las adaptaciones permitió avanzar con desarrollos que antes no eran viables

Esta imagen difundida por Paramount Pictures y Sega of America muestra al personaje Sonic, con la voz de Ben Schwartz, en una escena de la cinta "Sonic the Hedgehog 3". (Paramount Pictures y Sega of America, Inc. vía AP)
Esta imagen difundida por Paramount Pictures y Sega of America muestra al personaje Sonic, con la voz de Ben Schwartz, en una escena de la cinta "Sonic the Hedgehog 3". (Paramount Pictures y Sega of America, Inc. vía AP)
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El éxito comercial de las películas de Sonic permitió que Sega pusiera en marcha proyectos de desarrollo que antes no eran viables, según reveló su presidente y director de operaciones, Shuji Utsumi, en una entrevista publicada por Famitsu. El ejecutivo no identificó esos proyectos, pero adelantó que Sega buscará conectarlos con otras marcas mientras prepara el estreno cinematográfico de Sonic the Hedgehog 4 para marzo de 2027.

Las películas abrieron nuevas oportunidades

Utsumi describió a Sonic como una figura central para el negocio de Sega y vinculó directamente el rendimiento del personaje con el de toda la empresa. La declaración llega después de varios años en los que las películas ampliaron el público del erizo más allá de los videojuegos. “Sonic es un icono para Sega, y creo que si a Sonic le va bien, a toda la empresa le irá bien.”

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El ejecutivo fue más allá al explicar que el desempeño de las adaptaciones cinematográficas cambió lo que Sega podía desarrollar. Aunque evitó dar nombres, géneros, plataformas o fechas, confirmó que algunos proyectos avanzaron gracias al dinero y la visibilidad generados por las películas.

“De hecho, hay proyectos de desarrollo que han sido posibles gracias al éxito de las películas de Sonic, así que espero que podamos aprovecharlos bien y vincularlos con otras marcas.”

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La falta de detalles deja abierta la forma que tendrán esos desarrollos. Utsumi tampoco aclaró si se trata de videojuegos, producciones audiovisuales, colaboraciones o iniciativas que combinen varias áreas. El dato concreto es que Sega ya trabaja en ellos y analiza cómo relacionarlos con otras propiedades de su catálogo.

La situación guarda un paralelismo con Nintendo, cuyo histórico creativo Shigeru Miyamoto reconoció recientemente que las películas de Super Mario influyen en los juegos que publica la empresa. En ambos casos, las adaptaciones dejaron de funcionar como productos aislados y comenzaron a intervenir en las decisiones sobre futuros lanzamientos.

Sonic the Hedgehog 4 llegará en marzo de 2027

El siguiente estreno relevante será Sonic the Hedgehog 4, programada para llegar a los cines en marzo de 2027. Utsumi anticipó que la producción tendrá efectos visuales que considera “realmente impresionantes” y confirmó la participación de Jim Carrey y Amy Rose.

Carrey ha sido una de las figuras principales de la saga cinematográfica gracias a su interpretación del Doctor Robotnik. Amy Rose, uno de los personajes más reconocibles de los videojuegos de Sonic, tendrá presencia en la nueva entrega, aunque Sega todavía no detalló el alcance de su papel dentro de la historia.

Utsumi también señaló que Sega pretende reforzar el rendimiento de la película en Japón. Sus declaraciones indican que ese territorio será uno de los focos de la campaña, incluso después del alcance internacional conseguido por las entregas anteriores.

“Esta película también va a ser realmente impresionante. Por supuesto, sale Jim Carrey, y también aparece Amy Rose. Es una película realmente entretenida, así que haremos todo lo posible para que sea un éxito aún mayor también en Japón.”

La fecha de marzo de 2027 convierte a la cuarta película en el próximo gran proyecto anunciado de la marca. Otros detalles, como el argumento completo, el reparto adicional o el día exacto del estreno, no fueron especificados en la entrevista.

Sega Corp's logo is pictured at its headquarters in Tokyo
Sega Corp's logo is pictured at its headquarters in Tokyo, Japan, February 16, 2022. Picture taken on February 16, 2022. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Sega amplía el catálogo y sus tiendas

Las declaraciones aparecen mientras Sega mantiene activo el catálogo de Sonic en consolas. Sonic Frontiers: Definitive Edition fue anunciado y lanzado para Nintendo Switch 2 a un precio de 49,99 dolares, después de que registros y supuestas imágenes de su caja anticiparan su existencia.

Sega también anunció Classic Sonic Collection y Modern Sonic Collection para Nintendo Switch. La empresa no relacionó directamente esos lanzamientos con los proyectos habilitados por las películas, por lo que siguen siendo iniciativas separadas hasta que existan nuevos anuncios oficiales.

Fuera de los videojuegos y el cine, Utsumi informó que las tiendas de Sega inauguradas en Tokio y Shanghái durante 2025 obtuvieron resultados mejores de lo esperado. A partir de ese desempeño, Sega planea abrir más establecimientos físicos.

El ejecutivo mencionó específicamente a Estados Unidos y Oriente Medio como posibles destinos de la expansión. La entrevista no incluyó ciudades, fechas de apertura ni una cantidad prevista de nuevas tiendas.

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