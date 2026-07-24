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Jürgen Klopp asumió como entrenador de Alemania luego de otro traspié en el Mundial y anunció cambios en la selección

El entrenador de 59 años, que había decidido alejarse de ese rol tras su salida de Liverpool a mediados del 2024, cambió su idea para asumir en el equipo nacional de su país

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Jurgen Klopp sentado en un baúl metálico en un campo de fútbol con camisetas de la selección alemana colgadas, baúles y balones
Alemania presentó a Jurgen Klopp como nuevo entrenador

Tres golpes consecutivos en los últimos Mundiales fueron suficientes para Alemania. El traspié en la reciente Copa del Mundo 2026 obligó a tomar medidas drásticas y la directiva apostó fuerte para nombrar al reemplazante de Julian Nagelsmann: Jürgen Klopp tomó el cargo de entrenador este viernes en una rueda de prensa y prometió cambios profundos en el seleccionado.

Los jugadores tendrán oportunidades que ni siquiera esperan. Porque me gusta ser audaz. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Me interesa trabajar con jugadores que practiquen un estilo de fútbol que todos disfruten. No siempre se consigue el éxito de inmediato, pero quiero asegurarme de que la gente se vaya a casa después del partido y diga: ‘¡Wow!’“, aclaró en la rueda de prensa que ofreció.

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Si bien no dio mayores detalles, el entrenador de 59 años aclaró que tomará medidas drásticas para cambiar el rumbo: “Quiero involucrarme mucho en la estructura del seleccionado. Quien fiche a Jürgen, se lo queda. Hoy todos estaban contentos, pero no estoy seguro de que vaya a ser así todos los días”, aclaró sobre ese rol que tendrá.

Jürgen Klopp, recién nombrado seleccionador de la selección alemana de fútbol, ​​posa durante una rueda de prensa junto al presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, el vicepresidente Hans-Joachim Watzke y el director deportivo de la selección masculina, Rudi Völler (Foto: Reuters/Heiko Becker)
Jürgen Klopp, recién nombrado seleccionador de la selección alemana de fútbol, ​​posa durante una rueda de prensa junto al presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, el vicepresidente Hans-Joachim Watzke y el director deportivo de la selección masculina, Rudi Völler (Foto: Reuters/Heiko Becker)

Es un momento por demás especial de la selección alemana. Luego del título en Brasil 2014, con un triunfo en la prórroga sobre Argentina, se inició un período de crisis: quedaron eliminados en fase de grupos de Rusia 2018 bajo el mando de Joachim Löw, sufrieron otra salida anticipada en la ronda inicial en Qatar 2022 con Hansi Flick en el banco de suplentes y cayeron ante Paraguay en 16avos de final del Mundial 2026 con Nagelsmann a cargo.

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La directiva, tras otro golpe, tomó la decisión de acordar la salida del entrenador en medio de una clima de tensión. Inmediatamente, el nombre de Klopp apareció como máximo favorito a tomar el puesto, pero había un problema: Jürgen, de exitosa–y extebnsas– eras en Mainz y Borussia Dortmund, había decidido dejar la profesión de entrenador tras un proceso de casi una década en el Liverpool de Inglaterra.

Klopp, que fue nombrado por Red Bull como “Jefe Global de fútbol” en octubre del 2024, tuvo incluso un incómodo momento con Nagelsmann durante la Copa del Mundo reciente. En su rol de analista, lanzó un comentario en plena cita donde planteó que Julian “aún” era el entrenador, abriendo la puerta a su salida antes de que se desencadenara todo el proceso.

“Siento un respeto absoluto por Julian Nagelsmann. El día del ‘aún’ fue uno de los peores días de mi vida. En el momento en que Thomas Müller dijo: ‘Todavía no es septiembre’, lo supe: esto es todo. Hasta entonces, no me había fijado en él. Hubiera preferido evitarlo, pero claro, no pude. Sucedió. Me disculpé y aceptó mis disculpas. Después, Julian me felicitó por mi cumpleaños. No creo que haya resentimientos. Le deseo todo lo mejor”, señaló en rueda de prensa sobre este altercado.

Según replicó el diario alemán Bild, Klopp aclaró sobre los objetivos: “Las expectativas en Alemania son desmesuradas. Imagínense si Nagelsmann hubiera dicho: ‘Por fin, ¡vamos a llegar otra vez a semifinales!’. ¿Qué se puede decir? Claro que queremos alcanzar los objetivos más ambiciosos. Debemos ser conscientes de que necesitamos tiempo para ello". Y agregó sobre el recambio que realizará: “Revisé los nombres y tuve una impresión sumamente positiva del equipo. Tenemos una cantidad increíble de talento. Fuimos campeones del mundo y de Europa sub-17. Ahora deberían tener 20 años. Ahora que tienen el carné de conducir, podemos contar con ellos”.

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