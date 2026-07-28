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El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

El creador de contenido Henry Gibbs reveló el video del ataque y aseguró sentirse afortunado por conservar su pierna tras la grave mordida del animal

Un tiburón ataca a un buzo, mordiéndolo en la pantorrilla derecha y arrastrándolo bajo el agua. Este incidente fue grabado el 18 de julio en Fiyi mientras el buzo Henry Gibbs practicaba pesca submarina. (Créditos: redes sociales)

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El influencer neozelandés Henry Gibbs estuvo a punto de perder una pierna después de que un tiburón de arrecife gris lo atacara mientras practicaba pesca submarina en Fiyi. El incidente, ocurrido el 18 de julio y registrado por su propia cámara, muestra el instante en que el animal lo embiste, lo muerde en la pantorrilla derecha y lo arrastra bajo el agua. Tras varias cirugías y en medio de su recuperación, el creador de contenido decidió compartir su experiencia para advertir a otros buzos sobre los riesgos de ignorar las señales de peligro.

Gibbs relató que llevaba entre una y dos horas pescando junto a sus compañeros cuando el grupo dejó el arrecife para adentrarse en aguas más profundas en busca de peces de mayor tamaño. En ese momento había varios tiburones de arrecife gris cerca, y uno de ellos comenzó a permanecer alrededor de los buzos durante más tiempo que los demás.

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Según explicó en TikTok, es posible que el movimiento de la embarcación, el ruido de los fusiles de pesca y la actividad en el agua despertaran el interés del animal. Con el paso de los minutos, el tiburón empezó a mostrar un comportamiento diferente.

Empezó a hacer semicírculos muy cerrados debajo de nosotros, se volvió cada vez más agitado e incluso se lanzó hacia el bote. Ahora que lo pienso, esa debió ser una señal suficiente para terminar la inmersión”, escribió el influencer al reconstruir lo ocurrido.

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Henry Gibbs
El influencer registró con su cámara el momento en que el tiburón lo mordió en la pierna y lo arrastró bajo el agua.(Créditos: Henry Gibbs)

Pese a esas señales, Gibbs admitió que no creyó que el animal representara un gran peligro ya que no era muy grande. “Ese fue un error. Sabía que venía por mí”, reconoció. También explicó que la mayor parte de su experiencia había sido con tiburones en Nueva Zelanda, donde, según indicó, suelen ser mucho menos agresivos, por lo que esperaba una reacción similar.

En la descripción del video, el influencer explicó que el tiburón “esquiva el fusil de pesca, pasa por debajo de mí, se aferra a la parte trasera de mi pantorrilla y comienza a girar sobre su eje”, una maniobra conocida como death roll, con la que el depredador intenta desgarrar a su presa.

El video también muestra los desesperados intentos de Gibbs por defenderse con el fusil de pesca antes de que el tiburón lograra morderlo.

Henry Gibbs
El influencer fue sometido a cuatro cirugías y a un injerto de piel tras sufrir una grave lesión en la pantorrilla derecha.(Créditos: Henry Gibbs)

Después del ataque, sus compañeros Colby y Dan reaccionaron de inmediato. Ambos lograron sacarlo del agua, atendieron la herida y ayudaron a trasladarlo a un hospital, donde los médicos iniciaron un tratamiento de emergencia.

El influencer reveló días después que fue sometido a cuatro cirugías y a un injerto de piel en la pierna derecha.

Me siento increíblemente afortunado de seguir teniendo mi pierna, conservar el uso completo de mi pie y estar recuperándome”, escribió en Instagram junto a varias fotografías desde el hospital. “Todo indica que tendré una recuperación completa, algo por lo que estoy enormemente agradecido”.

En la misma publicación aprovechó para agradecer a quienes participaron en su rescate y recuperación. “Solo quería dar las gracias de corazón a todos los que se comunicaron conmigo durante los últimos seis días, tanto en Fiyi como en Nueva Zelanda. Su apoyo realmente ha significado mucho”, escribió. Además, dedicó un reconocimiento especial a Colby y Dan, así como al personal médico, familiares y amigos que lo acompañaron durante esos días.

Lejos de responsabilizar al animal, Gibbs aseguró que comprende lo ocurrido. “No le guardo rencor al tiburón. Yo estaba en su entorno cazando su comida. Estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado”, afirmó.

Henry Gibbs
El influencer todavía evalúa publicar la parte más impactante del video debido a la crudeza de las imágenes. (Créditos: Henry Gibbs)

Asimismo, el youtuber precisó que todavía está evaluando publicar el resto de la grabación porque “se vuelve muy gráfica”. Lo que busca es compartir más información sobre cómo responder a lesiones graves y la importancia de llevar equipo adecuado para atender traumatismos durante una inmersión.

Además, resumió las principales lecciones que le dejó el ataque: abandonar la inmersión si un tiburón cambia de comportamiento, no ignorar señales de agresividad, no subestimar el riesgo por el tamaño del animal y utilizar trajes de neopreno negros en aguas tropicales en lugar de modelos con camuflaje.

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