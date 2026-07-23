Cultura

Mariano Llinás estrenará una monumental biografía de Borges en el Festival deVenecia

El director argentino presentará en la sección ‘No Ficción’ una obra de cinco horas sobre el gran escritor argentino, calificada por el director de la ‘Mostra’ como “absolutamente apasionante”

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Mariano Llinás estrena una monumental biografía de Borges en Venecia
“Biografía de Jorge Luis Borges” de Mariano Llinás se presenta en el Festival de Venecia (Foto: El Pampero Cine)

El director y guionist Mariano Llinás presentará una biografía cinematográfica de más de cinco horas sobre Jorge Luis Borges en la 83ª edición de la Mostra Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre. El largometraje, titulado Biografía de Jorge Luis Borges, tendrá su estreno mundial fuera de competencia en el segmento No Ficción, según informaron los organizadores.

La película, con una duración de 330 minutos, representa el regreso de Llinás a los formatos extensos: “Después de mucho tiempo vuelvo a los grandes formatos de duración, lo cual me genera sentimientos encontrados”, reconoció el realizador en declaraciones a GPS Audiovisual. El proyecto surgió tras el encargo de un coleccionista que había reunido manuscritos, cartas y primeras ediciones de Borges, aunque el director aclaró: “Inicialmente, me contrataron para hacerlo, aunque me contrataron para hacer lo que quisiera, como saben, siempre he actuado así”.

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El tríptico de Mondongo de Mariano Llinás
“Todas las películas que hice convergen hacia esta”, dijo Mariano Llinás sobre su film de Borges

A medida que avanzaba la investigación, el cineasta decidió construir una biografía alejada de la teatralización tradicional: “Mientras trabajaba, me di cuenta de que podía hacer una biografía de Borges, sin actores, no una biografía teatralizada, sino cinematográfica. Empecé a viajar a lugares importantes de su vida y a investigar los objetos de la colección”, explicó Llinás en diálogo con sensesofcinema.com.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, describió la cinta como “una película absolutamente apasionante”, repleta de citas “borgianas”, literarias, geográficas y cinematográficas. Barbera subrayó que definirla como biografía “se queda corto”, por el abordaje y la estructura del film.

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Jorge Luis Borges 1899-1986 (Foto: EFE/yv)
Jorge Luis Borges 1899-1986 (Foto: EFE/yv)

Llinás situó esta obra en la continuidad de su trayectoria: “Creo que todas las películas que hice después de La Flor convergen hacia esta película de Borges. Si Mondongo fue un retrato, esta es una biografía. Clorindo Testa no fue una biografía de mi padre, pero esta sí lo es, y estoy profundamente comprometido con esa estructura”. El anuncio de Biografía de Jorge Luis Borges coincide con el relanzamiento en plataformas digitales de Historias extraordinarias, ópera prima de Llinás a 17 años de su debut.

La 83ª edición de la Mostra de Venecia entregará dos Leones de Oro honoríficos a George Clooney y Ellen Burstyn, mientras que la ceremonia de apertura tendrá lugar el 2 de septiembre en el Palazzo del Cinema. El jurado oficial estará presidido por Maggie Gyllenhaal y la programación incluye producciones de Italia, Brasil y México, además de otras proyecciones fuera de competencia.

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