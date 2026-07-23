Sociedad

Asesinaron de múltiples disparos a un hombre en la zona suroeste de Rosario

La víctima recibió cuatro tiros en la madrugada de este jueves en el barrio Latinoamérica. Alcanzó a ser trasladada al hospital, donde falleció como consecuencia de una de las heridas

Guardar
Google icon
Crimen de Carlos Matías Morales en Rosario

Un hombre de 47 años fue asesinado de múltiples disparos en la madrugada de este jueves en inmediaciones de Fontezuela y Brandazza, en el barrio Latinoamérica, en la zona suroeste de Rosario. Carlos Matías Morales fue atacado por un sicario a pie, alcanzó a ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero murió como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego en el cuerpo.

De acuerdo a los datos recolectados por la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, Morales fue emboscado mientras caminaba en una de las calles laterales del complejo Fonavi. A metros de un contenedor de residuos, un sospechoso realizó al menos cuatro tiros que lo dejaron tendido en el suelo.

PUBLICIDAD

Los vecinos asistieron a Morales, a quien conocen porque vivía en Fontezuela al 2600, donde tuvo lugar la balacera. Llamaron al 911 y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, cuyo personal médico hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima y la trasladó hasta el hospital.

El cuerpo tenía dos impactos de bala en el muslo de la pierna izquierda, uno en la pierna derecha y uno en el costado izquierdo del tórax. Por decisión de la fiscal, el cadáver fue enviado al Instituto Médico Legal de Rosario para hacer la autopsia correspondiente.

PUBLICIDAD

En la escena del homicidio no se encontraron vainas servidas. El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones fue convocado al lugar para llevar a cabo la toma de testimonios y para relevar las cámaras de videovigilancia de toda la zona.

Crimen de Carlos Matías Morales en Rosario

Según datos obtenidos por Infobae, el nombre de Carlos Matías Morales figuraba en denuncias radicadas a través de llamados al sistema del 911 por venta de estupefacientes en el barrio Latinoamérica. En una de esas comunicaciones, que ocurrieron entre mayo y julio de este año, incluso se indicó que había sido visto con un arma de fuego.

De acuerdo a la mecánica investigada, la víctima habría sido baleada en la vía pública, alcanzó a correr malherida y se desplomó a metros del contenedor de residuos, donde fue auxiliado por los vecinos.

Por los indicios trabajados, el agresor se echó a correr en dirección al norte tras efectuar los disparos. De momento, no se logró detectar si un vehículo lo sacó de la escena.

No fue el único episodio de violencia de las últimas horas. Un hombre de 49 años fue atacado a tiros en la madrugada de este jueves en Cisnero y Pamalo, en la zona oeste de Rosario. La propia víctima, al ser llevada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, relató que dos gatilleros en bicicleta lo balearon mientras él caminaba por la calle. Se encuentra fuera de peligro, con lesiones en la mano izquierda y en la pierna izquierda.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasRosarioAsesinato

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le dieron prisión domiciliaria a la estrella de TikTok de La Matanza acusada de vender droga

Macarena Distefano recibió el beneficio para cuidar a un familiar. La Justicia federal la investiga por integrar una banda de dealers de tusi. Ahora, se muestra otra vez en reels e historias: su receta de volcán de dulce de leche

Le dieron prisión domiciliaria a la estrella de TikTok de La Matanza acusada de vender droga

Femicidio de Agostina Vega: a dos meses del crimen, realizaron una inspección ocular en la casa de Claudio Barrelier

El procedimiento en el domicilio del principal acusado del asesinato es liderado por el fiscal Raúl Garzón. Hasta el momento, hay 4 detenidos. Del operativo participan todas las partes

Femicidio de Agostina Vega: a dos meses del crimen, realizaron una inspección ocular en la casa de Claudio Barrelier

Incendio en un edificio de Retiro: cinco personas fueron asistidas por el SAME

Un desperfecto eléctrico provocó un foco ígneo en el primer piso de una torre de Avenida Antártida Argentina, y forzó la evacuación preventiva de cincuenta ocupantes

Incendio en un edificio de Retiro: cinco personas fueron asistidas por el SAME

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en España por un presunto ataque de celos

La víctima, de 37 años y oriunda de San Juan, vivía hace más de una década en Madrid. El homicida se quitó la vida horas después del brutal crimen

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en España por un presunto ataque de celos

“Tomé de más”: un hombre chocó contra el Metrobús y se atrincheró en su auto para no hacerse el test de alcoholemia

El conductor resultó herido al impactar contra los bolardos de cemento en Avenida Leandro N. Alem, mientras otros tres incidentes viales alteraron el tránsito en puntos clave de la Ciudad de Buenos Aires

“Tomé de más”: un hombre chocó contra el Metrobús y se atrincheró en su auto para no hacerse el test de alcoholemia

DEPORTES

Pagó USD 3 por una vieja chaqueta y descubrió que había pertenecido a una leyenda de la NBA: la vendió por casi USD 90.000

Pagó USD 3 por una vieja chaqueta y descubrió que había pertenecido a una leyenda de la NBA: la vendió por casi USD 90.000

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

El insólito blooper que protagonizó el arquero argentino del Inter Miami que terminó en el gol de Chicago Fire

Facundo Medina volvió a Villa Caraza con otro futbolista de la Selección tras la final y dio un discurso desde el balcón: “No crean boludeces, es un grupo unido”

Arranca el Torneo Clausura 2026 con tres partidos: hora, TV, formaciones y agenda completa de la primera fecha

TELESHOW

Mia Khalifa y su cruzada anti Argentina: los rumores de romance con un futbolista y sus actitudes durante el Mundial

Mia Khalifa y su cruzada anti Argentina: los rumores de romance con un futbolista y sus actitudes durante el Mundial

La confesión de Alejandro Fiore que sorprendió a Mario Pergolini: “No hay precio para eso”

Pese a sus disculpas tras la polémica mundialista, cancelaron un tributo a Rosalía en Córdoba

Cómo es el llamativo curso que lanzó Wanda Nara: “Para que puedan hacer todo sin depender de nadie”

Con el voto de los exjugadores, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Sacerdote nicaragüense exiliado en Costa Rica: orden de captura, huida de madrugada y una promesa íntima de volver a ver a su madre

Sacerdote nicaragüense exiliado en Costa Rica: orden de captura, huida de madrugada y una promesa íntima de volver a ver a su madre

El presidente Bernardo Arévalo acuerda con la ONU y el PMA ampliar la asistencia a comunidades vulnerables

“Murió un asesino, no un padre”: El desgarrador mensaje del hijo de víctima de supuesto feminicidio en El Salvador

Honduras: Policía afirma que ocho de cada diez amenazas de extorsión corresponden a engaños

Mariano Llinás estrenará una monumental biografía de Borges en el Festival deVenecia