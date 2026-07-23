Asesinaron de múltiples disparos a un hombre en la zona suroeste de Rosario

Un hombre de 47 años fue asesinado de múltiples disparos en la madrugada de este jueves en inmediaciones de Fontezuela y Brandazza, en el barrio Latinoamérica, en la zona suroeste de Rosario. Carlos Matías Morales fue atacado por un sicario a pie, alcanzó a ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero murió como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego en el cuerpo.

De acuerdo a los datos recolectados por la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, Morales fue emboscado mientras caminaba en una de las calles laterales del complejo Fonavi. A metros de un contenedor de residuos, un sospechoso realizó al menos cuatro tiros que lo dejaron tendido en el suelo.

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Los vecinos asistieron a Morales, a quien conocen porque vivía en Fontezuela al 2600, donde tuvo lugar la balacera. Llamaron al 911 y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, cuyo personal médico hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima y la trasladó hasta el hospital.

El cuerpo tenía dos impactos de bala en el muslo de la pierna izquierda, uno en la pierna derecha y uno en el costado izquierdo del tórax. Por decisión de la fiscal, el cadáver fue enviado al Instituto Médico Legal de Rosario para hacer la autopsia correspondiente.

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En la escena del homicidio no se encontraron vainas servidas. El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones fue convocado al lugar para llevar a cabo la toma de testimonios y para relevar las cámaras de videovigilancia de toda la zona.

Según datos obtenidos por Infobae, el nombre de Carlos Matías Morales figuraba en denuncias radicadas a través de llamados al sistema del 911 por venta de estupefacientes en el barrio Latinoamérica. En una de esas comunicaciones, que ocurrieron entre mayo y julio de este año, incluso se indicó que había sido visto con un arma de fuego.

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De acuerdo a la mecánica investigada, la víctima habría sido baleada en la vía pública, alcanzó a correr malherida y se desplomó a metros del contenedor de residuos, donde fue auxiliado por los vecinos.

Por los indicios trabajados, el agresor se echó a correr en dirección al norte tras efectuar los disparos. De momento, no se logró detectar si un vehículo lo sacó de la escena.

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No fue el único episodio de violencia de las últimas horas. Un hombre de 49 años fue atacado a tiros en la madrugada de este jueves en Cisnero y Pamalo, en la zona oeste de Rosario. La propia víctima, al ser llevada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, relató que dos gatilleros en bicicleta lo balearon mientras él caminaba por la calle. Se encuentra fuera de peligro, con lesiones en la mano izquierda y en la pierna izquierda.