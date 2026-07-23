Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: a dos meses del crimen, realizaron una inspección ocular en la casa de Claudio Barrelier

El procedimiento en el domicilio del principal acusado del asesinato es liderado por el fiscal Raúl Garzón. Hasta el momento, hay 4 detenidos. Del operativo participan todas las partes

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El allanamiento se llevó a cabo esta mañana

La investigación del femicidio de Agostina Vega, la adolescente asesinada hace exactamente dos meses en la ciudad de Córdoba, sumó este jueves una nueva medida. Según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, se trata de una inspección ocular a la casa de Claudio Barrelier, principal acusado del asesinato.

De acuerdo con lo que explicaron, el procedimiento -dispuesto por el fiscal de la causa Raúl Garzón- tuvo como objetivo mostrarle a todas las partes la distribución del lugar y los distintos ángulos del lugar del hecho para que puedan entender las diferentes medidas de prueba que se tomaron.

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En ese sentido, señalaron que se realizó hace unos días la pericia acústica en el lugar para determinar si los demás inquilinos escucharon algo. Por el momento, se procedimiento no arrojó ningún resultado.

“Es una medida probatoria relevante que ha sido solicitada por el abogado defensor de Claudio Barrelier y consiste en una inspección judicial. Verificar los distintos ámbitos territoriales de la estructura de la casa”, dijo Carlos Nayi, abogado de la familia de la mamá de la víctima.

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“Todo lo que tenía que saber respecto de quiénes escucharon o no escucharon algo de lo que ocurrió en esa habitación donde tomaron por asalto a Agostina ya está verificado. Por eso la imputación y la detención de Marianela Palmero (la pareja de Barrelier). Hasta ahora no hay datos que permitan establecer responsabilidades desde esa pericia acústica y sonora a otras personas. La medida de hoy es relevante”, añadió.

Los cuatro detenidos por el femicidio
Los cuatro detenidos por el femicidio

La causa suma cuatro personas imputadas. Además de Barrelier y Palmero, permanecen detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos acusados de encubrimiento agravado.

“Me sorprendió porque la casa es mucho más chica de lo que uno se puede imaginar. Los ambientes son muy chicos y se ve que Barrellier, la familia Barrellier, eran unos acumuladores de la hostia, porque la. cantidad de cosas acumuladas que hay adentro de esa casa es grande”, dijo Eduardo Allende, abogado de Fassetta.

“Tenés de todo, desde bicicletas, partes de bicicletas, motores, partes de motores, electrodomésticos, de todo hay un poco. El baño, yo considero que desde la entrada hasta la cocina cualquier ruido o grito se podría haber escuchado. Es muy corto, parece más largo, pero es muy corto. El baño donde teóricamente habría sucedido todo es minúsculo, pero minúsculo en serio”, detalló el letrado.

“Las habitaciones son hiperchiquitas. La terraza es chica, la habitación que ocupaba la pareja también es chica. Ahora habrá que ver las explicaciones que da la fiscalía después de que termine de hacer todas las pruebas que dicen”, añadió en diálogo con la prensa.

La investigación sostiene que Andreani facilitó el Ford Ka negro en el que habrían sido trasladados los restos de Agostina hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, mientras que a Fassetta se le atribuye haber actuado como un nexo para transmitirle información a Barrelier sobre los movimientos de la familia y de la policía durante la búsqueda de Agostina.

La pareja de Barrelier se negó a declarar durante su primera indagatoria ante el fiscal. Por el momento, la Justicia dictó prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Andreani. El más complicado de los tres se trata de Barrelier, quien enfrenta cargos por homicidio triplemente calificado, imputado por alevosía, ensañamiento y por haber cometido el hecho en un contexto de violencia de género.

No obstante, en el caso de Fassetta, quien alquilaba en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, y Andreani, propietaria del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, están acusados de encubrimiento agravado.

La única que no recibió prisión preventiva fue Mariana Palmero, pareja de Barrelier, quien está imputada por el mismo delito que el Fassetta y la presunta proxeneta, pero permanece a la espera de definir su situación judicial.

Palmero trabajaba en el bar de la calle Ituzaingó 521, es decir, el lugar que se encontraba bajo administración de Andreani. Según detalló una testigo clave, la mujer “limpiaba las mesas y los baños y servía el vino” a los asistentes que acudían a los espectáculos de tributos a bandas de rock.

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