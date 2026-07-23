Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 23 de julio

Sube el dólar al público y el blue
Esta mañana el precio del dólar minorista avanza cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, a la vez que desde las primeras operaciones el dólar blue también asciende cinco pesos, a $1.560 para la venta, en un nuevo máximo nominal para este segmento.
En la conferencia de prensa de este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno va a enviar una nueva Ley de Inocencia Fiscal al Congreso para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 132 días consecutivos con saldo positivo en sus intervenciones cambiarias, tras adquirir USD 25 millones este miércoles . En lo que va del año, la entidad ya incorporó más de USD 12.700 millones a sus reservas internacionales.
El mercado argentino de obligaciones negociables (ON) cerró el primer semestre del año con emisiones por USD 9.632 millones en 169 series, un 8% más que el mismo período del año anterior. De ese total, las empresas energéticas absorbieron 55 de cada 100 dólares, pese a haber realizado apenas el 14% de las emisiones del período.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido este jueves a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.
El Gobierno nacional prepara un cambio profundo en el régimen de inocencia fiscal, con el objetivo de atraer los “dólares del colchón” al sistema financiero. La presentación formal estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien expondrá este miércoles los detalles en conferencia de prensa y enviará el jueves el proyecto renovado al Congreso. La iniciativa surge después de detectar inquietudes entre especialistas tributarios y un nivel de adhesión inferior al esperado bajo la versión original de la ley. El Ejecutivo aspira a que estas modificaciones amplíen significativamente el acceso al régimen y otorguen mayores certezas a quienes decidan adherir.
Con una reducción del volumen de operaciones, que cayó casi a la mitad respecto del martes, con USD 389,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retomó la suba y avanzó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.483 pesos, para volver al nivel del 8 de julio.
El BCRA compró USD 25 millones en el mercado
El BCRA absorbió USD 25 millones con su intervención cambiaria del día, el 6,4% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 117 millones, a USD 49.036 millones, con el aporte de la suba de 1,8% en la posición de oro, a USD 4.151,20 la onza.
Récord para el blue
El dólar blue ganó el miércoles diez pesos o 0,7% este miércoles, a $1.555 para la venta un récord nominal, por encima de los $1.550 del 22 de octubre del año pasado.