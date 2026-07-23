Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 23 de julio

El billete al público se paga a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El blue marca un nuevo récord nominal en $1.560. Las reservas volvieron a superar los USD 49.000 millones

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13:47 hsHoy

Sube el dólar al público y el blue

Esta mañana el precio del dólar minorista avanza cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, a la vez que desde las primeras operaciones el dólar blue también asciende cinco pesos, a $1.560 para la venta, en un nuevo máximo nominal para este segmento.

13:46 hsHoy

Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal: “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”

En conferencia de prensa, el ministro de Economía dio detalles sobre la nueva iniciativa que busca formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que va a enviar un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso. (Ministerio de Economía)
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que va a enviar un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso. (Ministerio de Economía)

En la conferencia de prensa de este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno va a enviar una nueva Ley de Inocencia Fiscal al Congreso para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón.

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13:45 hsHoy

El Banco Central siguió con la compra de dólares y las reservas superaron los USD 49.000 millones

La autoridad monetaria adquirió USD 25 millones este miércoles e hilvanó 132 jornadas consecutivas con saldo comprador

El BCRA hilvanó 131 jornadas consecutivas con saldo comprador de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustín Marcarian)
El BCRA hilvanó 131 jornadas consecutivas con saldo comprador de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustín Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 132 días consecutivos con saldo positivo en sus intervenciones cambiarias, tras adquirir USD 25 millones este miércoles . En lo que va del año, la entidad ya incorporó más de USD 12.700 millones a sus reservas internacionales.

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13:45 hsHoy

Boom de endeudamiento: las empresas emitieron casi USD 10.000 millones en 2026 y las energéticas concentraron la mitad

El sector energético se quedó con el 55% de los USD 9.632 millones colocados en el primer semestre del año, con YPF, Pampa Energía y Edenor como principales protagonistas

YPF, Pampa Energía y Edenor lideraron un semestre en el que el sector energético absorbió más de la mitad de toda la deuda corporativa emitida en Argentina
YPF, Pampa Energía y Edenor lideraron un semestre en el que el sector energético absorbió más de la mitad de toda la deuda corporativa emitida en Argentina

El mercado argentino de obligaciones negociables (ON) cerró el primer semestre del año con emisiones por USD 9.632 millones en 169 series, un 8% más que el mismo período del año anterior. De ese total, las empresas energéticas absorbieron 55 de cada 100 dólares, pese a haber realizado apenas el 14% de las emisiones del período.

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este jueves a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.

13:09 hsHoy

Inocencia fiscal: 7 claves del proyecto que presentará hoy Caputo para intentar impulsar el uso de los “dólares del colchón”

El nuevo esquema buscará ampliar el universo de personas alcanzadas, brindando mayores garantías y facilitando la incorporación de fondos no declarados al circuito formal

El ministro de Economía, Luis Caputo, expondrá los detalles de la reforma en una conferencia de prensa antes de su envío al Congreso (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ministro de Economía, Luis Caputo, expondrá los detalles de la reforma en una conferencia de prensa antes de su envío al Congreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional prepara un cambio profundo en el régimen de inocencia fiscal, con el objetivo de atraer los “dólares del colchón” al sistema financiero. La presentación formal estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien expondrá este miércoles los detalles en conferencia de prensa y enviará el jueves el proyecto renovado al Congreso. La iniciativa surge después de detectar inquietudes entre especialistas tributarios y un nivel de adhesión inferior al esperado bajo la versión original de la ley. El Ejecutivo aspira a que estas modificaciones amplíen significativamente el acceso al régimen y otorguen mayores certezas a quienes decidan adherir.

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13:09 hsHoy

El dólar volvió a subir y el blue alcanzó un precio récord

El mayorista subió a $1.483 con un descenso del volumen de operaciones. En el Banco Nación subió a $1.505 para la venta y en el segmento informal avanzó a $1.555

En 2026 la suba del dólar fue mínima en comparación con la inflación.
En 2026 la suba del dólar fue mínima en comparación con la inflación.

Con una reducción del volumen de operaciones, que cayó casi a la mitad respecto del martes, con USD 389,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retomó la suba y avanzó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.483 pesos, para volver al nivel del 8 de julio.

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13:09 hsHoy

El BCRA compró USD 25 millones en el mercado

El BCRA absorbió USD 25 millones con su intervención cambiaria del día, el 6,4% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 117 millones, a USD 49.036 millones, con el aporte de la suba de 1,8% en la posición de oro, a USD 4.151,20 la onza.

13:09 hsHoy

Récord para el blue

El dólar blue ganó el miércoles diez pesos o 0,7% este miércoles, a $1.555 para la venta un récord nominal, por encima de los $1.550 del 22 de octubre del año pasado.

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