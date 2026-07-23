Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 23 de julio

Inocencia fiscal: 7 claves del proyecto que presentará hoy Caputo para intentar impulsar el uso de los “dólares del colchón” El nuevo esquema buscará ampliar el universo de personas alcanzadas, brindando mayores garantías y facilitando la incorporación de fondos no declarados al circuito formal

El ministro de Economía, Luis Caputo, expondrá los detalles de la reforma en una conferencia de prensa antes de su envío al Congreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional prepara un cambio profundo en el régimen de inocencia fiscal, con el objetivo de atraer los “dólares del colchón” al sistema financiero. La presentación formal estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien expondrá este miércoles los detalles en conferencia de prensa y enviará el jueves el proyecto renovado al Congreso. La iniciativa surge después de detectar inquietudes entre especialistas tributarios y un nivel de adhesión inferior al esperado bajo la versión original de la ley. El Ejecutivo aspira a que estas modificaciones amplíen significativamente el acceso al régimen y otorguen mayores certezas a quienes decidan adherir.