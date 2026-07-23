Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo acuerda con la ONU y el PMA ampliar la asistencia a comunidades vulnerables

La reunión en el Palacio Nacional de la Cultura definió una mayor articulación con el sistema multilateral para reforzar la respuesta ante emergencias y apuntalar el acceso a alimentos en las áreas más expuestas de Guatemala

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Grupo de ocho personas sentadas en sofás de cuero. En el centro, una mesa de café de madera y vidrio con libros y flores. Paredes con paneles de madera
Bernardo Arévalo reafirmó con la ONU y el Programa Mundial de Alimentos una alianza para ampliar la atención a comunidades vulnerables en Guatemala. (Miguel Barreto ONU Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo reafirmó con la ONU y el PMA una alianza para ampliar la atención a comunidades vulnerables en Guatemala, en una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura que también apuntó a fortalecer la respuesta humanitaria y la seguridad alimentaria en las zonas más expuestas del país.

Ese refuerzo de la coordinación se inserta en un esquema más amplio de trabajo entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas que ya reunió a 228 participantes en la primera ronda de los Grupos de Coordinación de Resultados.

En esas mesas participaron 150 representantes de 44 instituciones públicas y 78 representantes de 18 entidades de la organización internacional.

Según la publicación del coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Miguel Barreto, el encuentro con Arévalo sirvió para ratificar el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno para obtener resultados concretos en beneficio de la población. En la reunión también estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez.

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Acompañaron además al mandatario el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, y la directora regional del organismo, Lena Savelli. Barreto difundió en su cuenta oficial de X una síntesis del encuentro celebrado en el despacho presidencial.

Cinco hombres con traje sentados en sofás de cuero y una silla. Mesa de madera con documentos y una bandera de Guatemala. Sala con paneles y lámparas
Bernardo Arévalo reafirmó con la ONU y el Programa Mundial de Alimentos una alianza para ampliar la atención a comunidades vulnerables en Guatemala. (Miguel Barreto ONU Guatemala)

La reunión puso el foco en ayuda humanitaria y seguridad alimentaria

El punto central de la cita fue la atención de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con Barreto, también se abordó el respaldo a la respuesta humanitaria dirigida a la población afectada en zonas altamente vulnerables del país.

En ese marco, el Programa Mundial de Alimentos fue señalado como una pieza de la cooperación en Guatemala por sus acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria y brindar asistencia a comunidades en riesgo.

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La reunión, según lo expresado por el coordinador residente, buscó sostener esa línea de trabajo con mayor articulación entre el Gobierno y el sistema multilateral.

Barreto escribió: “Junto a la directora regional y representante del WFP, Lena Savelli, acompañamos al WFP Chief Carl Skau en la reunión con el presidente Bernardo Arévalo y al canciller Carlos Ramiro Martínez, ocasión en la cual reafirmamos el compromiso del SNU de seguir trabajando en función de resultados”.

La reunión respondió de forma directa a un objetivo concreto: ampliar la ayuda y coordinar mejor la respuesta institucional hacia la población más vulnerable. Esa coordinación incluye tanto la asistencia humanitaria inmediata como el fortalecimiento de programas vinculados con la alimentación y la protección de comunidades expuestas a situaciones de riesgo.

Los diálogos con el Estado revisaron prioridades de trabajo para 2026

La alianza entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas también avanzó en un plano técnico con la conclusión de la primera ronda de los Grupos de Coordinación de Resultados, un mecanismo de alto nivel diseñado para fortalecer la cooperación de la ONU y concentrar esfuerzos conjuntos en metas verificables para el país.

Esos cuatro diálogos permitieron revisar las prioridades de trabajo para 2026, identificar oportunidades de acción conjunta y señalar los principales desafíos que requieren más coordinación.

El proceso se concentró en las cuatro prioridades del Marco de Cooperación 2026-2030: gobernabilidad democrática y Estado de derecho; desarrollo humano, reducción de la pobreza y prosperidad; sostenibilidad y resiliencia; y movilidad humana y migración.

El secretario de Planificación, Carlos Mendoza, resumió ese enfoque con una definición operativa sobre el trabajo entre instituciones. “Hay que concentrar fuerzas de manera estratégica e identificar aquellos cuellos de botella que nos impiden alcanzar los resultados o acelerar el proceso para llegar a ellos”, indicó.

Según la información difundida sobre esos diálogos, el proceso refleja una visión compartida entre SEGEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la coordinación residente de las Naciones Unidas para avanzar hacia una cooperación más articulada, alineada con las prioridades nacionales y con mayor capacidad para demostrar resultados concretos en beneficio de la población.

Ese esquema de trabajo también fue planteado como una vía para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible durante los cuatro años restantes de la Agenda 2030.

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