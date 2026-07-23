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Arranca el Torneo Clausura 2026 con tres partidos: hora, TV, formaciones y agenda completa de la primera fecha

A partir de las 19:30, el campeón Belgrano recibirá a Rosario Central. Al unísono, Sarmiento-Argentinos en Junín. Y desde las 21:45, Defensa y Justicia-Aldosivi

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Trofeo ﻿Liga Profesional de Fútbol
Se inicia la lucha por el título de campeón del Torneo Clausura 2026

Este jueves se dará el puntapié inicial del Torneo Clausura 2026. Luego de la culminación de la Copa del Mundo, que tuvo en el segundo lugar a la selección argentina, la liga local levantará su telón con tres atractivos encuentros. Hay que mencionar que habrá actividad variada en los próximos días, ya que hay conjuntos que protagonizarán los playoffs de la Copa Sudamericana y además la segunda jornada del campeonato se llevará a cabo entre semana (la próxima).

Hoy habrá tres partidos en dos turnos: desde las 19:30, el campeón Belgrano de Córdoba recibirá a Rosario Central; al unísono, Sarmiento actuará como local ante Argentinos Juniors en Junín. Más tarde, a partir de las 21:45, Defensa y Justicia chocará con Aldosivi en Florencio Varela. Esta fecha inicial culminará el domingo, mientras que el lunes habrá parate y el martes se reanudará la actividad.

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BELGRANO-ROSARIO CENTRAL

Rosario Central enfrentará a Belgrano (Fotobaires)
Rosario Central enfrentará a Belgrano (Fotobaires)

El campeón sale a la cancha. Belgrano lucirá la primera estrella de su historia, la que le ganó a River en la final del Apertura, cuando reciba a Rosario Central en Córdoba. Será el plato fuerte de la jornada, con dos conjuntos que figuran como aspirantes al título en los papeles. El Pirata, que ya planifica un 2027 en el que disputará Copa Libertadores, afrontará este campeonato con toda la base de la consagración. El Canalla, que disputará los octavos de final de la Libertadores contra Corinthians, quiere sacar chapa otra vez de la mano de Ángel Di María.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón

Estadio: Julio César Villagra

Hora: 19.30

Árbitro: Sebastián Zunino

Televisará: TNT Sports

SARMIENTO-ARGENTINOS JUNIORS

Argentinos vs. Sarmiento

Sarmiento y Argentinos pondrán primera en Junín. Con diferentes realidades, el Verde intentará reponerse de la eliminación en Copa Argentina frente a Boca e irá por tres puntos que lo hagan afirmarse en la tabla de promedios, en la que marcha en la antepenúltima posición (tiene un poco más de oxígeno en la Anual, donde figura 21°). El Bicho, con una idea aceitada desde hace tiempo y la continuidad confirmada de su entrenador, Nicolás Diez, quien fue buscado por Racing tras la salida de Gustavo Costas, pretende ser protagonista del torneo y también luchar por el título en la Tabla Anual: hoy está a 5 puntos del líder Independiente Rivadavia.

Probables formaciones:

Sarmiento: Mauricio Arboleda; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Gabriel Díaz, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Thiago Santamaría; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava

Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz y Hernán López Muñoz; Facundo Jainikoski e Iván Morales o Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

Estadio: Eva Perón

Hora: 19.30

Árbitro: Luis Lobo Medina

Televisará: ESPN Premium

DEFENSA Y JUSTICIA-ALDOSIVI

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La actividad de este jueves se cerrará con un interesante duelo entre el Halcón de Varela y el envalentonado Tiburón, que viene de eliminar a River en Copa Argentina. De la mano de Julio Vaccari, Defensa buscará levantar cabeza después del golpazo que significó el 4-1 en contra y eliminación ante Racing en Copa Argentina. Se presentará ante su público frente al elenco dirigido por Israel Damonte, que necesita sumar puntos de arranque en este certamen ya que figura penúltimo en la Tabla Anual y también en la de promedios.

Probables formaciones:

Defensa: Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; Julián López, César Pérez; Juan Gutiérrez, David Barbona, Agustín Hausch; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Lucas Castro, Nicolás Linares, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Hora: 21.45

Árbitro: Daniel Zamora

Televisará: ESPN Premium

CRONOGRAMA DE LA FECHA 1 - TORNEO CLAUSURA

  • Hoy

19:30 Sarmiento-Argentinos Juniors

19:30 Belgrano-Rosario Central

21:45 Defensa y Justicia-Aldosivi

  • Viernes 24 de julio

16:45 Gimnasia de Mendoza-Central Córdoba

19:00 Racing-Gimnasia

19:00 Vélez-Instituto

21:15 Platense-Unión

21:15 Huracán-Banfield

  • Sábado 25 de julio

14:45 Estudiantes de Río Cuarto-Tigre

17:00 Newell’s-Talleres

19:15 River-Barracas Central

21:30 Lanús-San Lorenzo

  • Domingo 26 de julio

15:00 Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia

17:15 Estudiantes de La Plata-Independiente

19:30 Deportivo Riestra-Boca

TABLAS DE POSICIONES

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