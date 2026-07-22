Roberto Ayala habló sobre el tenso cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: “Fue la reacción a un dicho”

El ayudante de campo de Lionel Scaloni habló acerca de su reacción con Dani Olmo tras el partido

La final del Mundial 2026 que España le ganó 1-0 a la Argentina terminó con un tumulto entre algunos jugadores y en uno de los cruces apareció en escena Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, dándole un golpe en el rostro a Dani Olmo. La acción no pasó inadvertida y el Ratón brindó una entrevista para aclarar lo sucedido y se mostró arrepentido por su impulsiva reacción contra el futbolista español.

“Me hago cargo. Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir, simplemente fue un empujón y nada más. Quedo ahí, pero fue la reacción a un dicho, pero ya está“, expresó el ex defensor de la Selección en el programa radial Esports Migdia de Valencia, donde nacieron sus dos hijas y donde él desarrolló gran parte de su carrera en el club de la ciudad.

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Luego, Ayala expresó su arrepentimiento por lo ocurrido en el campo de juego del estadio MetLife de Nueva Jersey el pasado domingo 19 de julio: “Si yo lo veo a Dani Olmo, obviamente que le pediré las disculpas en persona. No tengo la posibilidad en estos momentos, pero ha pasado miles de veces. Lo que pasa es que no sé por qué últimamente y más con nuestra selección también, es como que no sé si es una campaña, si hay algo... Hubo una cierta animosidad de que no le vaya bien a nuestra selección, que jugamos otro fútbol. Bueno, es el fútbol que nosotros sentimos e intentamos darle alegría a nuestro pueblo. Sinceramente, esa selección jugó para su pueblo".

Roberto Ayala agredió al jugador español Dani Olmo tras la final del Mundial 2026 que España le ganó 1-0 a la Argentina

“Es una pena lo que pasó. Sinceramente y hay que asumir las cosas que uno ha hecho dentro del campo. En ese momento, cuando termina el partido, lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha. Lo que atinamos es ir a buscar a nuestros jugadores, a intentar que no terminara de esa manera porque no somos eso. En definitiva, es fútbol y las cosas que pasan en el campo terminan ahí. Evidentemente, yo me hago cargo de lo que he hecho. Simplemente, mi intención fue ir, separar y nada más. Esa fue mi intención", explicó el argentino de 53 años.

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Luego, el ex defensor oriundo de Paraná, Entre Ríos, concluyó sobre el tema: “Evidentemente, a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa y el lugar que yo ocupo es muy importante. Por más que yo haya recibido lo que sea, mi comportamiento tiene que ser otro. En este caso es Olmo, pero es con el que sea, porque también estaba Eric García y se lo dije que yo entré simplemente a separar y a felicitar, nada más”.

Roberto Ayala con la Copa del Mundo que ganó la selección argentina en Qatar 2022. El Ratón es ayudante de campo de Scaloni

Por otra parte, el Ratón Ayala respondió sobre las teorías conspirativas que se viralizaron e intentaron explicar irregularidades en la final que perdió Argentina. “Son cosas que escuchamos y que decimos: ‘No puede ser que estén diciendo esto’. Sinceramente, no lo entendemos porque no ha pasado nada de eso. Al contrario, ha habido un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo en cuanto a fútbol. Después, lo otro no suma", contestó.

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Además, felicitó a la selección de España por la victoria: “Cuando enfrentas a un equipo que te ha ganado hay que saber que es una experiencia y un aprendizaje. España jugó un mundial con un fútbol muy bonito”. Sobre su futuro en la Selección, dijo que el contrato expira en diciembre y respondió en la misma línea que lo hizo Scaloni: “Hay trabajo y partidos por delante. Ya veremos después qué pasará”.