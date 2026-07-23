“Murió un asesino, no un padre”: El desgarrador mensaje del hijo de víctima de supuesto feminicidio en El Salvador

María Hildaura Callejas, de 42 años, fue asesinada por su expareja tras haber interpuesto denuncias previas por maltrato (Cortesía: Cesar Callejas).

Un trágico hecho de violencia machista ha conmocionado al municipio de Cabañas Este. María Hildaura Callejas, de 42 años de edad, fue asesinada la noche de ayer, 22 de julio, en el distrito de Sensuntepeque a manos de su expareja, Fabricio Antonio Meza, de 48 años. El agresor atacó a la víctima con un arma de fuego mientras ella se encontraba en el interior de un vehículo.

Tras perpetrar el crimen, Meza se dio a la fuga a bordo de una motocicleta. Sin embargo, su huida culminó a pocos kilómetros, en el distrito de Dolores, donde sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el que perdió la vida de forma inmediata.

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La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo para procesar e inspeccionar la escena del crimen en Sensuntepeque, confirmando posteriormente el deceso del responsable en el lugar del accidente vehicular.

Aunque el agresor no podrá ser procesado penalmente por las autoridades debido a su muerte, el hecho ha dejado una consternación para las familia y amigos de María tras revelarse la constante violencia psicológica y física que sufría por parte de Meza.

El agresor murió en un percance vial en Dolores poco después de cometer el crimen en Sensuntepeque, según confirmó la PNC (Cortesía: Comandos de Salvamento Sensuntepeque).

A través de redes sociales, el caso ha tomado una fuerte notoriedad pública no solo por el impacto del feminicidio, sino por los contundentes descargos de personas cercanas y de los propios hijos de la víctima. Un familiar cercano y allegados confirmaron que María Hildaura ya había acudido previamente a las instituciones correspondientes para denunciar el maltrato físico y psicológico que sufría a manos de Meza.

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Uno de los cuatro hijos de la víctima publicó un mensaje en redes sociales que se volvió viral, en el que aclaró los hechos y visibilizó lo enfrentó su madre durante años:

“La mujer asesinada esta noche en Sensuntepeque es mi mamá, María Hildaura Callejas, a manos de mi padre o expareja de vida, Fabricio Antonio Meza... Lo ocurrido ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Mi mamá había buscado ayuda con las autoridades en múltiples ocasiones, las cuales solo respondieron con una orden de restricción que él jamás respetó”, manifestó el joven.

En su escrito, el hijo de la víctima enfatizó que el hecho no se trató de una tragedia fortuita, sino de un acto completamente planificado: “Esperamos resolución de lo que claramente fue un feminicidio con todas las letras; esto no fue un arranque de furia, fue premeditado. Esta noche murió un asesino, no un padre, no un amigo. Me da mucha lástima y tristeza ver cómo 26 años de la vida de mi madre tuvieron que llegar a una conclusión como esta”.

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Mensaje publicado en redes sociales por el hijo de la víctima: «Esta noche murió un asesino, no un padre, no un amigo» (Cortesía: Cesar Callejas).

La violencia de género: cómo denunciar y qué más hacer

La tragedia de María Hildaura expone una dura realidad: las órdenes de restricción suelen ser insuficientes si no se activan protocolos de seguimiento constante y redes de apoyo efectivas. La violencia de género ya sea física, psicológica, económica o sexual, no es normal en ningún entorno familiar ni debe ser tolerada.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de maltrato o amenaza, existen pasos clave y canales institucionales para actuar:

Líneas de emergencia y denuncia: PNC (911): Para atención inmediata ante situaciones de riesgo inminente. Línea 126 (ISDEMU): Ofrece orientación legal, psicológica y acompañamiento especializado a mujeres víctimas de violencia las 24 horas. Fiscalía General de la República (FGR): Permite interponer denuncias formales por violencia intrafamiliar, amenazas o agresiones.

Construcción de una red de apoyo y plan de seguridad: Romper el silencio: Hablar con personas de confianza (amigos, familiares o compañeros de trabajo) sobre las agresiones. Mantener a la red informada sobre la ubicación y estado de la persona en riesgo. Documentar las agresiones: Guardar mensajes, audios, fotografías de lesiones o cualquier prueba que sirva al momento de presentar la denuncia. Plan de emergencia: Mantener a la mano documentos personales importantes, un teléfono cargado y un lugar seguro a donde acudir en caso de que la violencia se intensifique. Exigir seguimiento institucional: Al interponer una denuncia, es crucial dar seguimiento con las autoridades e informarlas inmediatamente ante cualquier incumplimiento de las medidas de protección.

