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La selección argentina vuelve al país, en vivo: qué futbolistas regresan y cómo será la recepción protocolar en Ezeiza

Los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni llegarán cerca de las 18.30 al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Lionel Messi y Rodrigo De Paul no volverán con la delegación que tendrá una recibida en el aeropuerto

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Los jugadores de la selección argentina regresan al país tras la final del Mundial 2026
Los jugadores de la selección argentina regresan al país tras la final del Mundial 2026

La selección argentina regresa al país este lunes y aterrizará cerca de las 18.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tendrá una recepción protocolar y se espera que decenas de hinchas se acerquen a las inmediaciones de la terminal para recibir a los futbolistas que alcanzaron la final del Mundial 2026.

El equipo albiceleste vuelve en el vuelo AR 1917 de Aerolíneas Argentinas, con una delegación que no contará con la presencia de Lionel Messi ni de Rodrigo de Paul. En total son seis los futbolistas que no regresarán con el plantel, aunque sí se espera la presencia de Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Una segunda aeronave traslada a las familias de los jugadores en el mismo tramo.

De cara a la bienvenida para los subcampeones del mundo, el aeropuerto Ministro Pistarini preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.

Lionel Messi decidió quedarse en Estados Unidos y viajará a Miami tras la final
Lionel Messi decidió quedarse en Estados Unidos y viajará a Miami tras la final

Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad rodea la zona de Ezeiza. En las últimas horas, el gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación.

Si bien anoche el presidente Javier Milei anunció que decretaría feriado al día que dispongan las autoridades de la AFA para realizar una celebración por la obtención del subcampeonato mundial, por estas horas la casa madre del fútbol argentino no prevé que se realicen festejos oficiales. En tanto, tampoco aceptaría la invitación del mandatario de visitar la Casa Rosada.

El equipo argentino cayó este domingo ante España por 1 a 0 en la final de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá. Ferran Torres marcó el tanto que dio sentencia al encuentro en el inicio del segundo tiempo suplementario y así La Roja consiguió su segunda estrella.

Con un gol de Ferran Torres, España se consagró campeón del mundo
Con un gol de Ferran Torres, España se consagró campeón del mundo
17:36 hsHoy

El Gobierno organiza una recepción protocolar para la Selección en Ezeiza: no habrá festejos ni feriado nacional

La Casa Rosada se puso a disposición del plantel, que anticipó que no está de ánimo para hacer un gran despliegue luego de la derrota en la final ante España. Messi y De Paul se quedaron en Estados Unidos

Miles de argentinos festejaron el segundo puesto en el Obelisco pese a la derrota frente a España

El gobierno de Javier Milei se vio obligado a revisar los planes de recibimiento a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026 a raíz de la voluntad del plantel campeón del mundo en 2022. El anuncio presidencial del feriado nacional —condicionado desde el inicio a la voluntad del plantel— debió ajustarse luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se comunicara con un interlocutor del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para notificar que no hay ánimo para los festejos.

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17:36 hsHoy

Qué futbolistas de la selección argentina viajan en el avión que aterrizará hoy en Ezeiza tras la final del Mundial

Infobae accedió a la lista de pasajeros completa del vuelo AR 1971 que partió esta mañana desde el Aeropuerto Internacional de Nueva York. Los jugadores que no regresan al país

La delegación argentina vuelve al país sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. (AFP)
La delegación argentina vuelve al país sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. (AFP)

Tras la derrota 1-0 en la final del Mundial ante España, este lunes la delegación de la selección argentina emprendió el viaje de regreso al país en el vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, cuyo horario estimado de aterrizaje está pautado para cerca de las 18:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En ese sentido, Infobae tuvo acceso a la lista de pasajeros del avión que partió esta mañana desde Nueva York y pudo corroborar que al menos seis futbolistas no regresarán al país.

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17:36 hsHoy

El incómodo encuentro entre los familiares de los jugadores argentinos y españoles en el aeropuerto de Nueva York

Los parientes de los futbolistas que disputaron la final del mundo se cruzaron en la terminal aérea JFK

Un hombre con camiseta argentina sentado junto a la misma fila de bancas que el hermano del arquero de la selección española David Raya
Un hombre con camiseta argentina sentado junto a la misma fila de bancas que el hermano del arquero de la selección española David Raya

Entre los noventa minutos, el tiempo suplementario y la premiación a los equipos, a muchos familiares de los jugadores y fanáticos prácticamente no les quedó tiempo de preparación antes de tomar sus respectivos vuelos pactados para la noche del domingo 19 de junio en Nueva York. España le ganó merecidamente a Argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey y obtuvo su segundo título mundial. Las imágenes del desconsuelo quedaron del lado albiceleste: Lionel Messi y varios compañeros rompieron en llanto durante la despedida y Lionel Scaloni, que puso en duda su continuidad como DT de cara al 2027, fue superado por la emoción en conferencia de prensa.

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