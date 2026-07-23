Virales

Pagó USD 3 por una vieja chaqueta y descubrió que había pertenecido a una leyenda de la NBA: la vendió por casi USD 90.000

Mientras buscaba ropa vintage, un adolescente de Portland localizó por azar una chaqueta del legendario pívot que terminó subastada por una suma inesperada, revolucionando el mercado de objetos deportivos

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La prenda de calentamiento que usó Wilt Chamberlain con Los Ángeles Lakers apareció en un contenedor de ofertas y terminó certificada por Sotheby’s (AP Foto/Paul Vathis, archivo)
La prenda de calentamiento que usó Wilt Chamberlain con Los Ángeles Lakers apareció en un contenedor de ofertas y terminó certificada por Sotheby’s (AP Foto/Paul Vathis, archivo)

En una tienda de segunda mano de Portland, Estados Unidos, un joven aficionado halló una pieza que transformó su destino y generó revuelo entre coleccionistas deportivos. La chaqueta de calentamiento que utilizó el pívot Wilt Chamberlain durante la temporada 1971-1972 con Los Ángeles Lakers en la NBA apareció en un contenedor de ofertas, sin que nadie notara su auténtico valor. Por apenas USD 3,07, Quinn Brown, un entusiasta de la ropa vintage de 19 años, decidió comprar la prenda, sin imaginar que ese hallazgo lo llevaría a protagonizar una de las ventas más impactantes del año.

Según informó la Associated Press, el joven buscó referencias al llegar a su casa, sin encontrar ventas comparables recientes. Solo recordaba que una prenda similar del legendario pívot había alcanzado cinco cifras una década atrás, según declaraciones que brindó a un medio local. Lo que comenzó como una compra impulsiva terminó en una de las subastas más destacadas del año, con la prenda vendida por USD 89.600 a través de la casa de subastas Sotheby’s.

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El valor oculto tras una prenda histórica

Un adolescente de pelo oscuro sonríe mientras sostiene una camiseta amarilla de baloncesto con el nombre "Chamberlain" en púrpura, sobre una cancha de madera y pared roja
Un adolescente sonriente muestra una prenda de los Lakers de Wilt Chamberlain que fue vendida en subasta por casi 90.000 dólares. (Instagram/quinn.c.brown)

La chaqueta, con el nombre “Chamberlain” en la espalda y los colores de los Lakers, permaneció inadvertida hasta que Brown, dedicado a la reventa de ropa vintage durante tres años, la publicó en redes sociales. Brahm Wachter, jefe de la división de coleccionables de Sotheby’s, lo contactó tras ver la imagen. De acuerdo con la AP, el propio Wachter confirmó la autenticidad de la chaqueta y gestionó la subasta, que se resolvió el lunes con una cifra récord para el joven revendedor.

El artículo detalló que la prenda fue utilizada por la figura de la NBA en las finales de la temporada 1971-1972, cuando el pívot consiguió su segundo anillo y los Lakers celebraron su primer título en Los Ángeles. El artículo también habría formado parte del vestuario del jugador durante la temporada siguiente, lo que refuerza su valor histórico para coleccionistas y fanáticos del baloncesto.

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De la tienda de segunda mano a la subasta internacional

Un joven con cabello castaño rizado y brackets en los dientes viste una chaqueta negra y camiseta oscura mientras mira ligeramente a la izquierda
Un adolescente que encontró una chaqueta de Wilt Chamberlain de los Lakers, subastada por casi 90.000 dólares, habla ante la cámara. (KGW News)

La historia comenzó cuando un cliente arrojó la chaqueta al contenedor de ofertas de una tienda de segunda mano. El personal del local la puso a la venta por un precio simbólico, sin reconocer la relevancia del objeto. Brown, atento a este tipo de hallazgos, decidió invertir poco más de tres dólares, cifra que representaba para él una compra rutinaria dentro de su actividad de reventa. Hasta ese momento, su mayor ganancia en una transacción de ropa vintage había alcanzado los USD 250.

El salto en la escala de valores sorprendió incluso al propio Brown, quien relató a medios estadounidenses que nunca imaginó recibir una oferta tan alta por una prenda de segunda mano. El proceso de autenticación realizado por Sotheby’s resultó clave para despertar el interés de coleccionistas internacionales, que vieron en la chaqueta una oportunidad única de adquirir un objeto vinculado a uno de los jugadores más influyentes de la historia de la NBA.

Las cifras y las reacciones tras la venta récord

El artículo se vinculó al segundo anillo de Wilt Chamberlain y al primer título de la franquicia en Los Ángeles - REUTERS/Jorge Garcia
El artículo se vinculó al segundo anillo de Wilt Chamberlain y al primer título de la franquicia en Los Ángeles - REUTERS/Jorge Garcia

La subasta, que se resolvió en USD 89.600, generó repercusión en medios deportivos y entre seguidores de la NBA. Brown manifestó su asombro por la magnitud de la oferta, ya que su experiencia previa en el rubro nunca le permitió acercarse a semejantes cifras. AP recalcó que la venta representó un cambio radical para el joven de Portland, quien solo debió invertir una suma mínima para acceder a uno de los objetos más codiciados por coleccionistas de baloncesto.

El desenlace dejó además varias incógnitas sobre el origen de la prenda y la identidad de quien la descartó. Tanto el cliente que arrojó la chaqueta al contenedor como el personal de la tienda que la vendió por tres dólares desconocían que se trataba de un artículo histórico. El episodio reavivó el interés en el mercado de objetos deportivos y puso de relieve la importancia de verificar el valor potencial de piezas antiguas, incluso en entornos donde suelen pasar desapercibidas.

La historia de Quinn Brown y la chaqueta de Wilt Chamberlain se suma a la lista de hallazgos insólitos en el mundo de la memorabilia deportiva, confirmando que el azar y el conocimiento pueden transformar una compra casual en una fortuna inesperada.

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