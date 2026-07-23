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El insólito blooper que protagonizó el arquero argentino del Inter Miami que terminó en el gol de Chicago Fire

El arquero surgido de Lanús quedó en el centro de la escena por un inesperado error. No obstante, las Garzas superaron 3-2 a la franquicia de Illinois

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Rocco Ríos Novo le pifió a la pelota y protagonizó una situación pocas veces vista en la MLS

El regreso de la Major League Soccer (MLS) tras la pausa por el Mundial 2026 dejó una imagen inesperada en la ciudad de Miami: el arquero argentino Rocco Ríos Novo protagonizó un error que terminó en gol propio durante el duelo de Inter Miami frente a Chicago Fire. La jugada marcó el inicio de un encuentro cargado de emociones, en el que la ausencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul fue una de las principales novedades. No obstante, los locales se impusieron por 3-2.

La acción que captó la atención se produjo a los 17 minutos del primer tiempo. Ríos Novo, nacido en Estados Unidos pero nacionalizado argentino, recibió un pase en su área de parte de Ian Fray y, al intentar rechazar con su pierna derecha, falló el contacto con el balón. Bajo presión de Robert Lewandowski, el esférico cruzó la línea y puso en ventaja a Chicago Fire. El propio equipo local se apresuró a respaldar al arquero surgido de la cantera de Lanús, que buscó recomponerse tras el traspié.

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Pese al impacto inicial, Inter Miami igualó rápidamente el marcador. Un penal cometido por Jack Elliott sobre David Ruiz permitió que Luis Suárez sellara el empate con un remate ajustado. El delantero uruguayo resultó determinante, ya que en el inicio del segundo tiempo, tras una asistencia de taco de Germán Berterame, volvió a marcar y puso al equipo en ventaja.

La reacción visitante no tardó. Puso Dithejane, quien había ingresado desde el banco, marcó el segundo tanto para Chicago Fire y restableció la igualdad. Cuando el partido parecía que se acababa con una igualdad, un rebote capturado por Preston Plambeck tras un remate de Suárez terminó en el 3-2 definitivo para el conjunto de la Florida. Con este resultado, Inter Miami mantiene la segunda posición de la Conferencia Este con 34 puntos, solo tres por detrás del líder Nashville SC.

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Ambos se enfrentaron por la MLS

Al finalizar el encuentro, Luis Suárez se refirió al liderazgo que asumió ante la ausencia de Lionel Messi y destacó la vigencia del astro argentino tras su paso por la Copa del Mundo. “Es admirable, una demostración más de la ambición que tiene por ser el mejor jugador del mundo jugando hasta el último partido dejándolo todo”, afirmó el delantero uruguayo. Suárez también subrayó la entrega de Messi y su influencia en las nuevas generaciones: “Dejó a su selección allá arriba, tiene cero reproches contra sí mismo por lo que demostró. Por la edad que tiene, creo que es un ejemplo para todos; podría haber estado en su casa y fue con esas ganas de querer ganar la Copa del Mundo con su país, y lamentablemente no pudo”.

El encuentro también se destacó por el debut de Robert Lewandowski con Chicago Fire, tras su paso por Barcelona. El equipo se mantiene en la pelea, ocupando el tercer lugar de la tabla con 26 puntos junto a New England Revolution.

La previa del partido estuvo marcada por la presentación de Casemiro como nuevo refuerzo de Inter Miami. El mediocampista brasileño, con contrato hasta mayo y opción de extensión hasta junio de 2029, expresó: “Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el club ha depositado en mí”. Casemiro aún no puede debutar, ya que aguarda la aprobación de su visa P-1.

El entrenador Guillermo Hoyos confirmó la ausencia de Messi y De Paul tras su reciente participación con la selección argentina en el Mundial. “Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar. Van a estar afuera el tiempo que tengan que estar”, explicó el DT en conferencia de prensa.

Inter Miami presentó a Casemiro como su nuevo refuerzo Las Garzas sumaron a una incorporación de talla mundial

El plantel de Inter Miami también afrontó otras bajas: David Ayala continúa fuera por una distensión, Tadeo Allende no estuvo disponible por una lesión en la rodilla y Maximiliano Falcón se recupera de una dolencia muscular. Además, los jóvenes Santiago Morales y Alexander Shaw se encuentran con la selección de Estados Unidos.

La competencia de la MLS volverá a interrumpirse en agosto durante la disputa de la primera fase de la Leagues Cup. En ese certamen, Inter Miami debutará el 5 de agosto ante Atlético San Luis, para luego enfrentar a Monterrey y León en la etapa de grupos.

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