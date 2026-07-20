Imputaron por femicidio transversal al hombre acusado de matar al novio de su ex en Mendoza

La Justicia de Mendoza imputó este lunes a Carlos Alberto Zalazar Ábalos, de 44 años, por el delito de femicidio transversal, al considerar que asesinó a Hugo Alberto Domínguez Cornejo con el objetivo de causarle sufrimiento a su ex pareja.

La acusación fue formalizada por la fiscal Andrea Lazo, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, quien encuadró el hecho en el artículo 80, inciso 12, del Código Penal. De acuerdo con la imputación, el crimen fue cometido “con el objetivo de causarle sufrimiento a su ex pareja”, una figura agravada que contempla los homicidios perpetrados para provocar un daño emocional a otra persona. Se castiga con la pena de prisión perpetua.

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El acusado había sido detenido el sábado y permanece alojado en la Penitenciaría provincial mientras avanza la investigación, según informaron fuentes judiciales.

La esquina donde ocurrió el crimen

El caso

El asesinato sucedió el 10 de julio en la intersección de calles La Pampa y Blas Parera, en la ciudad de Maipú, cuando Domínguez Cornejo, de 53 años, fue atacado a puñaladas mientras ayudaba a su novia y a otra mujer a trasladar muebles.

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Según la reconstrucción de la Fiscalía, Zalazar Ábalos llegó al lugar de manera sorpresiva y apuñaló a la víctima en presencia de su ex pareja. Pese al rápido accionar del personal del Servicio de Emergencias Coordinado, se constató el fallecimiento de Cornejo.

Después de cometer el crimen, el agresor se fugó y la fiscal activó un pedido de captura nacional e internacional. Finalmente, fue detenido este último sábado en Las Heras, tras varios días de búsqueda. El operativo se desarrolló sin que el detenido opusiera resistencia y fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la justicia.

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Luego de que trascendío el caso, se supo que el atacante había amenazado varias veces a su ex pareja tras enterarse de que la mujer había iniciado una nueva relación con la víctima.

Femicidios directos y vinculados en Argentina entre 2015 y 2026

Contexto

La violencia de género continúa dejando cifras alarmantes en la Argentina. De acuerdo con el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 99 víctimas fatales de violencia de género: 83 femicidios directos, ocho femicidios vinculados, cuatro instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios o transfemicidios.

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El relevamiento también señala que, desde la primera movilización de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, hasta el 24 de mayo de este año, se contabilizaron 3.205 víctimas letales de violencia de género en el país. De ese total, 3.144 fueron femicidios directos y vinculados, además de 46 transfemicidios o travesticidios y 15 casos de instigación al suicidio. El informe calcula que, en ese período, se produjo una víctima letal de violencia de género cada 30 horas.

Entre los datos relevados, el observatorio destaca además que el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, que el 63% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la mujer o en un domicilio compartido con el agresor y que al menos 2.714 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de estos hechos desde 2015.

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