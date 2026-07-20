Qué dijeron los familiares de los jugadores de la selección argentina tras aterrizar en Ezeiza

La llegada de la madre de Paredes a la argentina

Los familiares de los jugadores de la selección argentina comenzaron a llegar al aeropuerto de Ezeiza este lunes por la tarde, mientras que el plantel subcampeón del mundo continúa en en el vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas tras la gesta deportiva. La palabra que más se repitió entre padres, madres, hermanos y parejas fue “orgullo”, aunque también hubo lugar para la tristeza, la emoción y algún destello de humor.

Entre los familiares que aguardaban la llegada del plantel, las emociones oscilaron entre el dolor por la derrota 1-0 ante España en la final y la satisfacción por el camino recorrido durante el torneo. Ninguno esquivó las preguntas. Todos, a su manera, dejaron en claro que el subcampeonato no opacaba lo que habían visto.

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La mamá de Leandro Paredes habló sobre el estado físico y anímico de su hijo. “Estaba triste, pero contento por lo que lograron. Tenía una pequeña lesión, pero está bien. Sabía lo que significa para mi hijo la Selección y sabía que se iba a reponer para esto”, declaró. Por su parte, Camila Galante, esposa del mediocampista, reconoció que aún no había podido comunicarse con él: “Estaba muy triste, emocionado. Incluso entrenaron. No sé cómo sigue”. Galante señaló que el partido que más recordará del torneo fue el que Argentina disputó ante Egipto.

El recibimiento en el aeropuerto Ministro Pistarini se mezcló entre ocasionales transeúntes y periodistas. Sobre el pasto de la pista de aterrizaje, la palabra “¡¡GRACIAS!!” fue pintada en letras de 150 metros, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor. Un operativo de seguridad conjunto entre el gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires resguardó la zona desde temprano.

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La palabra del hermano de Tagliafico en Ezeiza, luego del Mundial

Silvana, la mamá de Lisandro Martínez, describió el estado del grupo. “Ya no daban más. Estaba muy dolido. Todos lloran de la emoción, de lo que significa llegar hasta acá. Más que eso no sé nada”, expresó. También celebró la respuesta del público: “Espectacular el recibimiento, los argentinos somos muy futboleros”.

La mamá de Leandro Paredes afirmó que el mediocampista estaba triste por la final, pero conforme con lo logrado por la Selección

El padre de Marcos Senesi apeló a la perspectiva del juego para procesar la derrota. “Representaron extremadamente bien la bandera argentina. No se pudo lograr, a veces se gana y se pierde. Los jugadores están amargados porque querían ganar. Si jugaste a la pelota en el barrio también querías ganar”, afirmó, y cerró con un agradecimiento directo a los hinchas: “Les agradezco muchísimo el acompañamiento”.

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Ludmila, novia de Nicolás González, se mostró “emocionada y agradecida por todo lo que hicieron” y valoró el cariño recibido por la gente. “Increíble el cariño de la gente y valoran lo que hicieron. Merecíamos ganar”, sostuvo.

Un momento singular lo protagonizó el hermano de Nicolás Tagliafico, cuya actuación en la final fue excepcional al contener a Lamine Yamal, una de las figuras de España. “A partir del partido que hizo ayer explotó, demostró la esencia del equipo. Fue raro”, dijo, y añadió con una ironía: “¿Yamine jugó?“, bromeó al móvil de TN. Más adelante, agregó ante la consulta de Infobae, que había mantenido una breve conversación con su hermano, a quien calificó como ”una fiera, estaba re caliente”.

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También describió el estado interno del grupo: “Están tristes, dolidos pero orgullosos”.

Los familiares de la selección argentina llegaron al aeropuerto de Ezeiza tras el arribo del plantel subcampeón en el vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas. REUTERS/Agustin Marcarian

La esposa de Emiliano “Dibu” Martínez fue escueta pero directa: “Muy orgullosa. Él está feliz por lo que hizo, pero bueno, no se dio”. El arquero, según confirmó Infobae a través de la lista de pasajeros del vuelo AR 1971, sí regresará al país junto con el grueso del plantel.

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Pablo Paz, ex jugador de la selección argentina y padre de Nico Paz, fue el familiar que ofreció el análisis más detallado sobre lo deportivo. “España fue mejor, hizo un mejor partido, nosotros hicimos el partido que tocaba”, evaluó. Reconoció las virtudes del rival —“España tiene muy buen equipo, un estilo parecido al nuestro, pero nosotros no pudimos imponernos”— y también sus irregularidades durante el torneo: “No venía excelente, fue irregular hasta Francia, pero hay que felicitarlos”.

El recibimiento en el aeropuerto Ministro Pistarini incluyó un operativo de seguridad y la palabra “GRACIAS” pintada sobre la pista de aterrizaje. REUTERS/Mariana Nedelcu

Paz también habló sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente del equipo, tema que el propio entrenador había dejado en suspenso en la conferencia de prensa posterior a la final. “No hablé con Scaloni, lo conozco, jugó conmigo, pero no era momento de hablar. Esperemos que se quede porque hizo un gran trabajo para la selección”, afirmó el ex futbolista. Y cerró con una valoración personal: “A mi entender fue la mejor selección de la historia”.

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El padre de Giovani Lo Celso recordó la repercusión global que tuvo el equipo durante el torneo. “Mucha gente que hacía treinta años no me comunicaba me mandó mensajes. Hablé con gente que estaba acá, fue todo increíble”, contó. También se refirió a una fotografía que circuló durante la competencia: “En buena hora si la foto recorrió el mundo. Fue un mensaje sano”.

La hermana de Walter Samuel —quien viajó de regreso en el mismo vuelo en calidad de integrante del cuerpo técnico— prefirió no adelantar nada sobre el futuro del cuerpo técnico. “No sabemos nada. Estuvimos hablando del partido, pero sobre si seguían no. Que hagan lo que sientan y que sea lo mejor para todos, son un orgullo”, dijo.

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