Dónde y cuándo se jugará el próximo Mundial: el misterio de cuántos equipos participarán

Paraguay, Argentina, Uruguay, Marruecos, Portugal y España, los países organizadores del Mundial 2030

El Mundial 2030 presentará un formato inédito al repartirse en seis países de tres continentes diferentes. La FIFA organizó el certamen de manera conjunta entre Europa, África y América del Sur para conmemorar el centenario del torneo. La decisión responde a la intención de reconocer la historia de la competencia, que en 1930 tuvo sede en Uruguay. De esta manera, la próxima Copa del Mundo se llevará adelante en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay, del 8 de junio al 21 de julio.

La estructura de la Copa del Mundo 2030 contempla que los partidos iniciales se disputen en Sudamérica. Los primeros partidos se jugará en Montevideo, Buenos Aires y Asunción, donde participarán Uruguay, Argentina y Paraguay como seleccionados anfitriones. Estos tres combinados nacionales, junto a los de España, Portugal y Marruecos, accedieron automáticamente a la cita mundialista.

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Tras esos encuentros inaugurales, el calendario prevé una pausa de casi una semana para facilitar los desplazamientos. El certamen se reanudará en las sedes principales de Europa y África: España, Portugal y Marruecos. Estas tres naciones albergarán la mayoría de los partidos. De esta manera, España volverá a recibir el torneo tras la edición de 1982, mientras que Portugal y Marruecos lo harán por primera vez en la categoría masculina mayor.

La incógnita sobre la cantidad de participantes

Gianni Infantino reconoció que se está analizando la posibilidad de extender el Mundial del 2030 a 64 participantes (EFE/ Alberto Estévez)

La posibilidad de que el Mundial 2030 cuente con 64 selecciones volvió a instalarse en la agenda de la FIFA. La propuesta, impulsada desde el año pasado por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, sigue en etapa de evaluación y ha recibido el respaldo de varias federaciones internacionales. La iniciativa contempla sumar 16 equipos más respecto a la edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, que fue la más numerosa hasta ahora con 48 participantes.

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La idea de una Copa del Mundo ampliada aún no tiene aprobación definitiva de la FIFA, aunque el debate continúa vigente en la cúpula del fútbol mundial. El presidente Gianni Infantino evitó hacer declaraciones públicas sobre el tema, ya que la propuesta se encuentra bajo análisis y había mostrado avances antes del último Consejo de la entidad celebrado en Zúrich.

En caso de prosperar el formato de 64 equipos, el Mundial 2030 se organizaría en 16 grupos y mantendría la estructura de eliminación directa a partir de los dieciseisavos de final. De esta manera, cada país sudamericano anfitrión (Argentina, Uruguay y Paraguay) tendría un grupo propio, con estadios centrales ya confirmados. Los otros 13 grupos se distribuirían entre España, Portugal y Marruecos, sedes principales del torneo.

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El calendario del Mundial 2030

La FIFA confirmó el calendario del Mundial 2030

El Mundial 2030 marcará un hecho inédito al iniciar en Sudamérica y continuar en Europa y África, como parte de la conmemoración del centenario del torneo. La FIFA dispuso una extensión en el calendario para facilitar los traslados desde Argentina, Uruguay o Paraguay hacia España, Portugal o Marruecos. En este contexto especial, el organismo confirmó la realización de dos ceremonias inaugurales: la primera será en Montevideo el sábado 8 de junio, antes del partido inaugural de Uruguay, en el mismo escenario donde se jugó el primer Mundial en 1930. La segunda ceremonia tendrá lugar el 13 de junio en una sede aún por definir entre los países europeos y africanos organizadores.

Durante el fin de semana del 8 y 9 de junio de 2030, los tres primeros partidos se jugarán en Sudamérica y tendrán como protagonistas a Argentina, Uruguay y Paraguay, cuyos rivales se determinarán por sorteo. Estas tres selecciones, al igual que las de los demás países anfitriones, cuentan con la clasificación automática al certamen.

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Después de estos encuentros inaugurales, el calendario prevé un receso de casi una semana, reanudando la competencia el jueves 13 y viernes 14 de junio en las nuevas sedes. Las selecciones sudamericanas disputarán su segundo partido entre el 21 y el 22 de junio, con el objetivo de disponer del tiempo necesario para aclimatarse tras el viaje intercontinental.

-Sábado-Domingo 8-9 de junio de 2030: Ceremonia de celebración del centenario y primeros partidos de Uruguay (en Montevideo), Argentina (en casa) y Paraguay (en casa).

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-Jueves-Viernes 13-14 de junio de 2030: Ceremonia de apertura y partido(s) inaugural(es) de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

-Sábado-Domingo 15-16 de junio de 2030: Primeros partidos de las demás selecciones de los grupos de Uruguay, Argentina y Paraguay.

-Viernes-Sábado 21-22 de junio de 2030: Segundos partidos de todas las selecciones de los grupos de Uruguay, Argentina y Paraguay.

-Domingo 21 de julio de 2030: Final de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Las sedes del Mundial 2030:

El Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, será uno de los escenarios del Mundial 2030 (REUTERS/Kacper Pempel)

Sedes en España: Camp Nou y RCDE (Barcelona), Santiago Bernabéu y Metropolitano (Madrid), San Mamés (Bilbao), La Cartuja (Sevilla), Gran Canaria (Las Palmas), Anoeta (San Sebastián) y La Romareda (Zaragoza).

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Sedes en Marruecos: Estadio Hassan II (Casablanca), Estadio Ibn Batouta (Tánger), Estadio de Marrakech (Marrakech), Estadio Moulay Abdellah (Rabat), Estadio de Agadir (Agadir) y Estadio de Fez (Fez).

Sedes en Portugal: Estadio Da Luz y Estadio José Alvalade (Lisboa) y Estadio do Dragao (Oporto).

Sede en Uruguay: Estadio Centenario (Montevideo)

Sede en Argentina: Estadio Monumental (Buenos Aires)

Sede en Paraguay: Estadio Osvaldo Domínguez Dibb (Asunción)

Qué equipos ya están clasificados:

De acuerdo con lo comunicado por la FIFA, España, Portugal y Marruecos, los tres anfitriones, tienen garantizado su cupo en la competencia. Lo mismo sucede con Uruguay, Argentina y Paraguay.

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Según explicó el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, pese a tener su boleto asegurado, los tres combinados de la Conmebol disputarán las Eliminatorias, ya que este certamen servirá como clasificatorio a un posible futuro torneo ante seleccionados de la UEFA.