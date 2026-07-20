De Guardiola a Haaland: por qué el ajedrez gana terreno entre los jugadores de fútbol profesional

El ajedrez y el fútbol comparten la anticipación de movimientos, el análisis del espacio y la toma de decisiones bajo presión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la comparación entre el ajedrez y el fútbol ha dejado de ser solo una metáfora entre aficionados. Cada vez más futbolistas y entrenadores reconocen que ambos deportes comparten elementos como la anticipación de movimientos, el análisis del espacio, la toma de decisiones bajo presión y la adaptación constante al rival. Figuras como Pep Guardiola, Erling Haaland y Mohamed Salah han expresado públicamente su afinidad por el ajedrez y las similitudes que encuentran entre el tablero y la cancha.

Una revisión publicada en la Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională analizó la literatura científica y concluyó que la práctica regular del ajedrez puede fortalecer habilidades cognitivas como la atención, la memoria de trabajo, la resolución de problemas, la planificación y la toma de decisiones. Estas funciones resultan fundamentales durante un partido de fútbol, donde cada jugada exige rapidez mental y evaluación permanente del entorno.

PUBLICIDAD

Otra publicación, esta vez en la Revista Caminos de Investigación, destacó que el ajedrez impulsa el desarrollo de las funciones ejecutivas, con énfasis en el pensamiento estratégico, la concentración y la capacidad para anticipar escenarios futuros. Según las investigaciones recopiladas en estas revistas, los beneficios del ajedrez trascienden el tablero y pueden aportar herramientas para quienes practican deportes de conjunto.

Las investigaciones sobre ajedrez destacan que sus beneficios cognitivos pueden trasladarse a deportes de conjunto como el fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pruebas científicas sobre los beneficios cognitivos del ajedrez

El análisis científico sostiene que la práctica del ajedrez puede facilitar el desarrollo de capacidades asociadas a la atención, la memoria de trabajo, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Al enfrentarse a partidas, los jugadores deben mantener la concentración, evaluar múltiples alternativas y anticipar respuestas del oponente, procesos que refuerzan el funcionamiento ejecutivo del cerebro.

PUBLICIDAD

En términos prácticos, estas habilidades no solo se activan en el entorno del tablero, sino que pueden trasladarse a situaciones donde la rapidez mental y el procesamiento de información son determinantes. Los estudios revisados subrayan que los efectos positivos del ajedrez se relacionan con el entrenamiento constante de la mente en contextos de presión y en la necesidad de analizar escenarios cambiantes.

Las investigaciones señalan que el ajedrez representa un entorno seguro y controlado para ejercitar la toma de decisiones bajo incertidumbre, lo que contribuye a la agilidad mental de quienes lo practican de forma regular.

PUBLICIDAD

En el fútbol, el entrenamiento mental con ajedrez puede mejorar la concentración, la planificación de jugadas y la reacción ante situaciones imprevistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo influye el ajedrez en habilidades útiles para el fútbol

La transferencia de habilidades cognitivas desarrolladas en el ajedrez al campo de juego resulta especialmente útil en deportes de conjunto. En el fútbol, cada acción requiere que los jugadores analicen el espacio, anticipen los movimientos del contrario y elijan la mejor opción en fracciones de segundo.

El entrenamiento mental a través del ajedrez puede contribuir a mejorar la capacidad de concentración, la planificación de jugadas y la reacción ante situaciones imprevistas. Este tipo de preparación mental favorece una respuesta más eficiente ante la presión, lo que puede marcar la diferencia en momentos críticos de un partido.

PUBLICIDAD

Las investigaciones destacan que, aunque aún se estudia el grado de transferencia exacto al rendimiento deportivo, el ajedrez funciona como una herramienta complementaria para ejercitar procesos cognitivos esenciales en la competencia de alto nivel.

El ajedrez influye en habilidades útiles para el fútbol al fortalecer procesos cognitivos aplicados al juego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen Guardiola, Haaland y Salah sobre el ajedrez

La afinidad entre ajedrez y fútbol no solo se refleja en la teoría, sino también en la experiencia de figuras del deporte. Pep Guardiola ha comparado en distintas ocasiones la importancia de controlar el centro del campo con el dominio del centro del tablero, argumentando que ambas posiciones ofrecen ventajas estratégicas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Erling Haaland ha descrito el ajedrez como un ejercicio que “agudiza la mente” y ayuda a pensar varias jugadas por delante durante los partidos. Mohamed Salah ha compartido su preferencia por las partidas rápidas (blitz), una modalidad que exige procesar información y tomar decisiones en tiempos muy reducidos, lo que simula la exigencia de un encuentro real en la cancha.

Estas experiencias personales refuerzan la idea de que el ajedrez puede formar parte del entrenamiento integral de futbolistas, aportando recursos mentales para la competencia profesional.

PUBLICIDAD

La experiencia de Guardiola, Haaland y Salah refuerza la relación entre ajedrez y fútbol en la estrategia deportiva

Los límites del ajedrez como complemento en el fútbol profesional

Aunque el ajedrez ofrece beneficios cognitivos y es valorado por deportistas y entrenadores, no sustituye el entrenamiento físico ni garantiza un mejor rendimiento sobre el césped. La evidencia científica disponible señala que aún falta investigación para demostrar una transferencia directa y significativa de los beneficios mentales del ajedrez al resultado deportivo.

Los deportistas y entrenadores ven el ajedrez como un complemento para potenciar habilidades cognitivas, pero no reemplaza la preparación técnica, táctica y física que exige el fútbol profesional. Por ello, su papel dentro de los programas de entrenamiento debe entenderse como una herramienta adicional, útil para ejercitar la mente y fortalecer aspectos estratégicos del juego, pero no como un factor determinante en el desempeño final de los futbolistas.

PUBLICIDAD