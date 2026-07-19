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Messi no pudo convertir en la final y Mbappé quedó como máximo goleador de los Mundiales: los impactantes números de Leo

El francés también culminó como top scorer de la edición 2026

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A los 39 años, Lionel Messi realizó su mejor actuación en una Copa del Mundo (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)
A los 39 años, Lionel Messi realizó su mejor actuación en una Copa del Mundo (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)

Lionel Messi desembarcó en el MetLife Stadium este domingo 19 de julio con 39 años y 24 días para disputar su tercera final en su sexta participación en una Copa del Mundo. El capitán argentino atravesó la mejor actuación mundialista de su carrera, que lamentablemente no pudo cerrar con una victoria.

El rosarino registró 8 goles y 4 asistencias en 853 minutos disputados entre los ocho partidos que tuvo la Selección. Leo lidera estos ítems en el equipo, y no pudo alcanzar a Kylian Mbappé como máximo artillero del certamen, quien marcó por duplicado ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto y quedó al tope de la tabla de goleadores con 10, dos más que la Pulga.

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Lautaro Martínez con 3 tantos lo siguió en el plantel a nivel goleador, mientras que el Toro y otros siete futbolistas quedaron detrás de Messi con 1 pase gol. Pero hay otro dato por demás impactante: el rosarino quedó como el tercer jugador con más minutos en cancha del plantel, apenas superado por Emiliano Dibu Martínez (935) y Alexis Mac Allister (869).

Los distintos datos que difunde la FIFA sobre estadísticas de los jugadores indican que Messi tuvo 35 disparos al arco: 19 fueron efectivamente a los tres palos. 18 de los intentos fueron desde afuera del área y 16 probó desde adentro. Leo, que falló dos penales, contabilizó 362 pases a lo largo del torneo (Leandro Paredes, con 563, quedó como líder en esta estadística en el plantel) pero con un detalle interesante: es el que más veces (32) intentó dar un pase de ruptura de línea defensiva, aventajando al segundo (Enzo Fernández) por 20 intentos.

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El capitán contabilizó 135 recepciones de balón entre el mediocampo y la línea defensiva (4° jugador en todo el torneo en esta estadística), pero también sumó 179 recepciones “bajo presión” (5° jugador en este registro en el certamen).

Finalmente, los números de “distancia total” recorrida en el certamen lo posicionan quinto en el plantel con 62.724 metros por detrás de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lisandro Martínez.

En la Copa del Mundo de 2022, había marcado siete goles en siete partidos, a los que había sumado tres asistencias, 15 gambetas e incidencia directa en 21 ocasiones de riesgo creadas.

Sus cifras ya lo tienen en esta Copa del Mundo como el futbolista que más partidos disputó en este evento: ante España sumó la 34ª aparición para seguir estirando la brecha histórica con Cristiano Ronaldo de Portugal (27), Lotthar Matthaus de Alemania (25), Miroslav Klose de Alemania (24) y Paolo Maldini de Italia (23). El capitán albiceleste disputó sus primeros partidos mundialistas en Alemania 2006 (3), luego Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y ahora añadió 8 en la presente edición en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a goles, los números de Messi en Mundiales son igual de contundentes: 21 tantos entre las ediciones de 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026 (8). La única edición en que no anotó fue Sudáfrica 2010. Con esa cifra, superó el récord histórico de Klose y le llegó a disputar mano a mano a Kylian Mbappé (22) la cima del ranking de máximos artilleros en la historia de los Mundiales hasta último momento. Es, al mismo tiempo, el jugador con más asistencias (13) en las Copas del Mundo.

En el global, Leo lleva 1164 partidos profesional, 919 goles y 413 asistencias entre lo registrado en Argentina (125 goles y 65 asistencias en 206 partidos), Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), Inter Miami (90 goles y 50 asistencias en 104 partidos) y París Saint Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos).

El capitán de la Selección Argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando al alemán Miroslav Klose, con 17 tantos

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