Crimen y Justicia

Córdoba: cumplía una condena por violencia de género, asesinó a puñaladas a su ex pareja y confesó el femicidio

El agresor, Maximiliano Braudaco, fue detenido pocas horas después del ataque. La víctima, Rocío Belén Gómez, tenía 25 años y era madre de tres hijas, una de ellas fruto de la relación que había mantenido con el acusado

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Femicidio Córdoba
El femicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en la localidad de Santa María de Punilla

Una joven de 25 años, identificada como Rocío Belén Gómez, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, Maximiliano Braudaco, de 40 años. Ambos tenían una hija en común. Tras el ataque, el hombre escapó del lugar, le confesó el crimen a un vecino y finalmente fue detenido por la Policía de Córdoba. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el femicida cumplía una condena condicional por violencia familiar en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes en un domicilio ubicado en la esquina de Independencia y Echeverría, en la localidad de Santa María de Punilla. Según medios locales, Gómez -mamá de tres menores de edad- y Braudaco se habían reunido para ver la final del Mundial. Horas más tarde, una discusión derivó en el ataque fatal.

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De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la madre de la joven intentó intervenir para detener la agresión. Al no conseguirlo, salió a buscar ayuda. Cuando regresó a la vivienda encontró a su hija sin vida. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la víctima murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca.

Tras el femicidio, Braudaco se dio a la fuga. De acuerdo con el testimonio de un vecino, minutos después del hecho se cruzó con el hombre, a quien describió como una persona “violenta”, y le preguntó: “¿Por qué tenés sangre en la mano?”.

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Femicidio Córdoba
Rocío Belén Gómez murió producto de varias heridas de arma blanca. Tenía tres hijos (Instagram/@asambleanumcba)

“Apuñalé a Rocío”, respondió el atacante, según el relato del testigo. Inmediatamente, la Policía montó un operativo cerrojo y logró detenerlo a pocas cuadras de la escena del crimen. “Estaba borracho, pasó por acá como a las 8 y la Policía lo agarró a dos cuadras”, declaró el vecino a El Doce.

La investigación también reveló que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por delitos de coacción y daño calificado. La sentencia incluía una serie de reglas de conducta y medidas de restricción que debía cumplir. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la madre de Gómez.

En diálogo con El Doce, la tía de la víctima aseguró que, pese a las restricciones impuestas por la Justicia, el agresor seguía acercándose a la vivienda. Además, sostuvo que Braudaco también había ejercido violencia contra la madre de Rocío, quien en una oportunidad “tuvo que saltar por una ventana para pedir ayuda”, según su relato.

La causa quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien imputó al detenido por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).

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