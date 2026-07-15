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Las perlitas del épico triunfo de Argentina para avanzar a la final del Mundial: de la furia de Speed a un vaticinio histórico

La Scaloneta se impuso por 2 a 1 ante Inglaterra y avanzó a la definición frente a España

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Argentina e Inglaterra disputaron un partido de altísima tensión por la semifinal del Mundial 2026. Desde antes de que corriera la pelota, el clásico se llenó de perlitas y curiosidades que matizaron la batalla por un lugar en la gran definición ante España, a disputarse el domingo en New Jersey.

La Albiceleste arrancó abajo: perdía 1-0 con gol de Anthony Gordon, pero logró revertir el resultado en los últimos suspiros del encuentro, gracias a las conquistas de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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El estadio se llenó de celebridades. Por ejemplo, las cámaras captaron la presencia de David Beckham y Mick Jagger, ambos seguidores de los Tres Leones, más allá del vínculo que tienen con Argentina o con los argentinos. El Spice Boy, de hecho, es directivo del Inter Miami, club donde brilla Lionel Messi. Además, los encargados de llevar la pelota al centro del campo fueron Ezequiel Lavezzi y Charlie Heaton, actor y músico británico y estrella de Stranger Things, icónica serie en la que interpretó a Jonathan Byers.

En la transmisión de ESPN, Oscar Ruggeri y Sergio Agüero hicieron de las suyas. Al Cabezón, campeón del mundo en México 86, le tiraron la pelota del partido. Sentado al lado de Carlos Tevez, soltó: “Mirá qué linda. Esta la vamos a llevar, ¿eh?“.

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El Kun, en tanto, jugó el clásico antes del inicio del pleito. Es que, mientras estaba al aire, apareció Río Ferdinand, quien lo tomó del cuello en broma. “Buena suerte para él, pero espero que gane Inglaterra hoy. El problema que tenemos, ¿Messi dijo que ganarán el partido? Messi ganará el partido, es el problema de Inglaterra”, comentó. “Pero cuidado con Kane y con Bellingham, buenos jugadores, ¿eh?“, agregó. El ex central acertó. La Pulga, volcado a la derecha, regaló dos asistencias para la remontada.

En el mismo contexto, mientras hablaba por DSports, Sergio Goycochea recibió una caricia al ego. En pleno calentamiento, Dibu Martínez se tomó un momento para ir a saludarlo. De campeón del mundo a finalista en Italia 90.

El influencer Speed estuvo en el Atlanta Stadium y una vez más generó polémica. Fanático de Cristiano Ronaldo, esta vez apareció no solo con la camiseta de Inglaterra: además se pintó la espalda con la bandera. Durante el encuentro, mientras los hinchas cantaban “el que no salta es un inglés”, bailó, tal vez sin entender la letra. Gritó el tanto de Gordon y por momentos, de frente al público albiceleste, hizo gestos de provocación, lo que generó que le lanzaran vasos y cerveza.

Ya tras el triunfo, mostró su frustración en continuado. Se quejó de la estrategia del entrenador Thomas Tuchel y de sus cambios, además de marcarle que no puso “piernas frescas” para ganar el pleito. Y, mientras se marchaba del escenario rodeado por sus guardaespaldas, dejó una sentencia lapidaria: “Si Messi gana la Copa del Mundo… como fan de Ronaldo, ni siquiera sé qué puedo decir".

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

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