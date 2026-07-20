Honduras: 22 personas fallecidas dejan 114 accidentes viales en las últimas 72 horas

La DNVT reporta más de 5,900 percances registrados en las carreteras hondureñas. (Foto: Archivo)

Los accidentes de tránsito dejaron 22 muertos y 38 heridos en Honduras, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. En ese período se contabilizaron 114 percances viales en distintos departamentos del país, con participación de vehículos particulares, motocicletas, transporte público y automotores de carga.

Las emergencias movilizaron a equipos de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 y otros organismos de socorro, que respondieron a llamados en carreteras nacionales, calles urbanas y vías secundarias.

Las autoridades indicaron que los hechos se registraron tanto en corredores de alto tránsito como en áreas urbanas, donde el exceso de velocidad, la imprudencia y otras infracciones siguen representando un riesgo para conductores, pasajeros y peatones.

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Cada accidente requirió la intervención de agentes de tránsito para controlar la circulación vehicular, levantar los informes correspondientes e iniciar las investigaciones para establecer las causas de cada caso.

Puntos de control vehícular

En varios puntos del país también se registraron daños materiales y afectaciones temporales al tránsito por el cierre parcial de algunas vías mientras se realizaban las labores de rescate y remoción de vehículos.

Como parte de los operativos, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte hizo inspecciones en diferentes carreteras y zonas urbanas con el objetivo de detectar infracciones que ponen en peligro la seguridad vial. Durante estas acciones fueron decomisadas varias licencias de conducir por distintas faltas a la Ley de Tránsito.

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Entre las infracciones detectadas figuró la conducción bajo los efectos del alcohol, una conducta que continúa entre las violaciones más recurrentes registradas por las autoridades durante los fines de semana.

Los operativos también buscan identificar a conductores que exceden los límites de velocidad, circulan sin la documentación correspondiente o incumplen otras normas de seguridad establecidas por la legislación hondureña.

Recomendaciones de las autoridades

Entre las principales recomendaciones figuran respetar los límites de velocidad, evitar manejar después de consumir bebidas alcohólicas, utilizar correctamente el cinturón de seguridad, portar casco protector en el caso de motociclistas y mantener los vehículos en condiciones mecánicas adecuadas.

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La Policía de Tránsito recomendó respetar los límites de velocidad, no usar el teléfono celular al conducir y utilizar cinturón de seguridad y casco protector.

Las autoridades también recordaron la importancia de evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, respetar las señales de tránsito y mantener una distancia prudente entre vehículos para reducir el riesgo de colisiones.

Siniestralidad vial

De acuerdo con cifras oficiales, cada año miles de accidentes dejan centenares de fallecidos y lesionados, además de pérdidas económicas asociadas a daños materiales, atención médica, procesos judiciales y reducción de la productividad.

Las motocicletas continúan involucradas en una proporción alta de los accidentes registrados en el país, por el incremento de este medio de transporte y por factores como el exceso de velocidad, la falta de equipo de protección y el incumplimiento de las normas de circulación.

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La problemática de los accidentes de tránsito no es exclusiva de Honduras. En América Latina y el Caribe, los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte, especialmente entre personas jóvenes.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte contabilizó 114 percances viales en distintos departamentos de Honduras durante el fin de semana.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud indican que cada año decenas de personas pierden la vida en las carreteras de la región, mientras cientos de miles sufren lesiones que, en muchos casos, generan discapacidades permanentes.

Los organismos internacionales han insistido en que reducir la mortalidad vial requiere una combinación de infraestructura segura, controles policiales permanentes, educación vial, cumplimiento de la legislación y una mayor responsabilidad por parte de los usuarios de las vías.

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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte informó que los controles de prevención continuarán desarrollándose en distintos puntos del país con el objetivo de disminuir el número de accidentes y fortalecer el cumplimiento de la normativa de tránsito.