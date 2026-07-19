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Así reflejaron los medios del mundo la derrota de Argentina en la final del Mundial contra España: “La despedida de Messi”

La Roja venció por 1 a 0 a la Albiceleste en el tiempo extra de la Copa del Mundo gracias al gol de Ferrán Torres y los portales se hicieron eco del encuentro

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La reacción de los medios del mundo a la consagración de España sobre Argentina (REUTERS/Dylan Martinez)
La reacción de los medios del mundo a la consagración de España sobre Argentina (REUTERS/Dylan Martinez)

España se consagró campeona del Mundial 2026 al imponerse por 1-0 sobre la selección argentina en el tiempo extra gracias al tanto de Ferrán Torres. La Roja conquistó su segunda Copa del Mundo tras su triunfo en Sudáfrica 2010 y le arrebató la corona a la Albiceleste, que jugó con un futbolista menos todo el alargue por la expulsión de Enzo Fernández.

El combinado de Lionel Scaloni quedó subcampeón de la edición 2026, que se disputó en los Estados Unidos, México y Canadá, en lo que también fue el último Mundial de Lionel Messi. Tras la caída de la Selección y el título de la España dirigida por Luis De la Fuente, los medios del mundo tuvieron diversas reacciones.

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MARCA (ESPAÑA): “¡LOS REYES DE TODOS LOS TIEMPOS!”

El título de Marca tras la final
El título de Marca tras la final

El portal español Marca tituló el triunfo como “¡Los reyes de todos los tiempos!”. En la crónica del partido, el medio aseguró que fue una “exhibición” de la Roja y que una hipot+etica igualdad de la selección argentina hubiera sido “el empate más injusto de los siglos de los siglos”. El equipo de Luis De la Fuente se quedó con un nuevo título, ya que venía de ganar la Eurocopa.

AS (ESPAÑA): “COMO LA PRIMERA VEZ”

AS comparó la consagración con Sudáfrica 2010
AS comparó la consagración con Sudáfrica 2010

El medio español AS optó por jugar con una comparación en el título de 2026 con el de 2010. Ambas finales terminaron con el marcador 1-0 a favor de la Roja y con un tanto en tiempo extra. En Sudáfrica, el héroe contra Países Bajos fue Andrés Iniesta, mientras que con la selección argentina fue Ferrán Torres. “España conquistó su segundo Mundial tras imponerse a Argentina en una final que tuvo un solo dueño”, aseguró el portal.

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SPORT (ESPAÑA): “¡ESPAÑA GANA SU SEGUNDA ESTRELLA CON UN MORDISCO DEL TIBURÓN!”

El título del medio español tras la consagración
El título del medio español tras la consagración

Otro de los medios más prestigiosos del país que se consagró campeón del Mundial tituló el artículo del partido en alusión al tanto que convirtió Ferrán Torres, que tiene el apodo de Tiburón. “La selección española fue muy superior a Argentina, pero tuvo que esperar a la prórroga para sentenciar con un gol de Ferrán Torres”, señaló.

THE GUARDIAN (INGLATERRA): “UNA ESPAÑA DOMINANTE GANA EL MUNDIAL Y TORRES DESTRONA A UNA ARGENTINA CON DIEZ HOMBRES EN LA PRÓRROGA”

El prestigioso medio británico y la final de Mundial
El prestigioso medio británico y la final de Mundial

Uno de los medios británicos más importantes como The Guardian tituló la cobertura de la final del Mundial con “Una España dominante gana el Mundial y Torres destrona a una Argentina con diez hombres en la prórroga”. El portal inglés señaló que “fue el triunfo de una idea” y apuntó contra la Selección: “Argentina quedó condenada por su falta de ambición”.

GLOBO (BRASIL): “ESPAÑA DERROTA A ARGENTINA EN LA PRÓRROGA Y SE CONVIERTE EN BICAMPEONA DEL MUNDO”

Cómo vivió el portal brasileño la final
Cómo vivió el portal brasileño la final

El portal brasileño GeGlobo hizo hincapié en el “dominio de la Roja” y el “golazo espectacular” de Ferrán Torres en la nota de su portal. Además, señaló que “Una Argentina ineficaz termina segunda por cuarta vez”, en alusión a la finales perdidades de la Albiceleste a lo largo de su historia.

LANCE! (BRASIL): “ESPAÑA DOMINA, VENCE A ARGENTINA Y GANA SU SEGUNDO TÍTULO DE LA COPA DEL MUNDO”

Lance! se centró en el dominio español
Lance! se centró en el dominio español

Otro de los portales brasileños más importantes puntualizó en el dominio de España en la final, aunque destacó el primer tiempo de la selección argentina y al “salvador” Dibu Martínez. En una nota aparte, lanzó un título más fuerte: “España aplasta a Argentina en la despedida de Messi”.

L’EQUIPE (FRANCIA): “ESPAÑA CONQUISTA SU SEGUNDO TÍTULO MUNDIAL EN UNA EMOCIONANTE FINAL CONTRA ARGENTINA”

El prestigioso medio francés y su reacción
El prestigioso medio francés y su reacción

El portal francés L’Equipe le adjudicó el título de “Los nuevos reyes” para la Roja y agregó: “España conquista su segundo título mundial en una emocionante final contra Argentina”. En el análisis, argumentó: “España dominó en gran medida un partido decepcionante y desorganizado, durante el cual, sin embargo, logró imponer su ritmo, sus intenciones y su fútbol de posesión, sin ceder ni abandonar jamás su estilo”.

GAZZETTA DELLO SPORT (ITALIA): “TORRES ANOTA EN EL MINUTO 106, CONVIRTIENDO A ESPAÑA EN CAMPEONA DEL MUNDO”

Cómo vivió la final el medio italiano
Cómo vivió la final el medio italiano

El portal italiano Gazzetta dello Sport, en el análisis de su artículo, destacó el gran juego del equipo de Luis De la Fuente. “España. Necesariamente España. Inevitablemente España. España tenía que ganar esta final. No se puede describir una final donde un equipo tiene veinte disparos y el otro cero”, explicó.

CORRIERE DELLO SPORT (ITALIA): “LAS FURIAS ROJAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO, MESSI PIERDE LA FINAL”

La reacción del portal italiano
La reacción del portal italiano

Otro de los medios más destacados de Italia destacó que “La Furias Rojas son campeonas del Mundo” y nombró a la Pulga en el título: “la Argentina de Messi pierde en la final”.

RECORD (PORTUGAL): “ESPAÑA DOMINA A LA ARGENTINA Y GANA EL MUNDIAL 2026 EN LA PRÓRROGA”

El artículo de Récord
El artículo de Récord

El medio portugués Récord tituló su nota del partido como “España domina a la Argentina y gana el Mundial 2026 en la prórroga”. Además, señaló: “Ferrán Torres marcó el gol decisivo en una final marcada por la expulsión de Enzo Fernández”.

BILD (ALEMANIA): “CAMPEONES DEL MUNDO DE ESPAÑA”

La reacción del medio Bild
La reacción del medio Bild

“Presionaron durante mucho tiempo, ¡pero sus esfuerzos se vieron recompensados ​​al final! España se coronó campeona del mundo en la final de Nueva Jersey contra la vigente campeona Argentina y su superestrella Lionel Messi", argumentó el portal alemán Bild.

RÉCORD (MÉXICO): “¡LLEGÓ LA SEGUNDA! ESPAÑA ES CAMPEÓN DEL MUNDO 2026”

Cómo tituló el portal mexicano Récord
Cómo tituló el portal mexicano Récord

El medio mexicano señaló que España fue “ampliamente superior” a la selección argentina.

BBC (INGLATERRA): “ESPAÑA VENCIÓ A A ARGENTINA Y GANÓ LA COPA DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ”

La reacción del medio británico BBC
La reacción del medio británico BBC

LE PARISIEN (FRANCIA): “EL EXCEPCIONAL TRIPLETE DE LA ROJA”

Cómo tituló el medio francés a la victoria de España
Cómo tituló el medio francés a la victoria de España

OVACIÓN/EL PAIS (URUGUAY): “¡ESPAÑA CAMPEONA DEL MUNDIAL 2026! DESTRONÓ A ARGENTINA Y LA VENCIÓ POR 1-0”

La reacción del portal uruguayo al título de Españ
La reacción del portal uruguayo al título de Españ

MUNDO DEPORTIVO (ESPAÑA): “ESPAÑA, CAMPEONA DEL MUNDO”

El festejo de Mundo Deportivo al título
El festejo de Mundo Deportivo al título

SKY SPORTS (INGLATERRA): “EL GOL DE FERRÁN TORRES EN LA PRÓRROGA LE DA A ESPAÑA SU SEGUNDO TÍTULO”

La reacción de Sky Sports
La reacción de Sky Sports

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