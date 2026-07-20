Impulsadas por los combustibles y el agro, las exportaciones sumaron casi USD 50.000 millones en el primer semestre

Petróleo, minería y agro, los tres sectores que traccionaron las exportaciones argentinas hasta un récord histórico de USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026

Las exportaciones argentinas de bienes acumularon USD 49.454 millones en el primer semestre de 2026, con un incremento interanual de 24,4% respecto al mismo período del año anterior, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El saldo comercial del período fue positivo en USD 13.923 millones, más del quíntuple de los USD 2.762 millones registrados en igual lapso de 2025.

El resultado de junio también fue positivo. Solo durante el sexto mes del año, las exportaciones alcanzaron USD 9.055 millones —un alza de 24,5% interanual—, lo que elevó el intercambio comercial total del mes a USD 15.916 millones, el mayor nivel desde agosto de 2022. En tanto, las importaciones del período enero-junio sumaron USD 35.531 millones, con una caída de 3,9% frente al mismo lapso del año previo.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en su cuenta de X: “Las exportaciones fueron récord histórico en junio y también en el primer semestre del año”. El funcionario subrayó que tres de los cuatro grandes rubros de exportación —combustibles y energía, manufacturas de origen industrial y productos primarios— alcanzaron en el semestre el mayor valor de toda la serie histórica.

Combustibles, industria y agro, los tres motores del alza

El motor del crecimiento exportador en el semestre fueron los combustibles y la energía (CyE), que avanzaron 42,5% interanual hasta acumular USD 7.619 millones. El impulso provino principalmente del petróleo crudo: los despachos de aceites crudos de petróleo crecieron 47,7% en el período, con ingresos por USD 4.693 millones. En junio, el rubro anotó una suba de 31,1%, con precios que escalaron 47,8% respecto al mismo mes de 2025, catapultados por el conflicto armado en Medio Oriente. En este contexto, la balanza energética del primer semestre acumuló un saldo positivo de USD 5.076 millones, frente a los USD 3.139 millones del mismo período del año anterior.

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Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 42,5% en el primer semestre y acumularon USD 7.619 millones

Las manufacturas de origen industrial (MOI) avanzaron 27,5% en el acumulado semestral, con ventas por USD 13.385 millones. Los subrubros que más traccionaron en junio fueron productos químicos y conexos, y metales comunes y sus manufacturas. Las cantidades exportadas crecieron 8,3% y los precios, 17,8%, lo que reflejó una mejora simultánea en volumen y valor.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) sumaron USD 15.819 millones en el semestre —el rubro con mayor participación, con 32% del total exportado— y registraron una suba de 15,1% interanual. En junio, el avance fue de 31,6%, impulsado por grasas y aceites, residuos y desperdicios de la industria alimentaria, y carnes y sus preparados. Los tres productos líderes de exportación en el acumulado fueron los aceites crudos de petróleo (9,5% del total), el maíz en grano (8,4%) y la harina y pellets de extracción del aceite de soja (8,4%).

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Los productos primarios (PP) crecieron 24,4% en el semestre, con USD 12.631 millones, aunque en junio el avance fue más moderado: 3,6% interanual. El subrubro que más aportó en el mes fue minerales metalíferos, escorias y cenizas, con USD 64 millones adicionales.

Las manufacturas de origen agropecuario lideraron el total exportado con 32% de participación y USD 15.819 millones en el semestre

En este escenario, el alza en los precios de exportación —9% en el semestre— superó al incremento de los precios de importación, que fue de 6,1%, lo que generó una ganancia en los términos del intercambio de USD 1.232 millones. El índice de cantidades exportadas creció 14,2%, con los productos primarios y los combustibles como principales motores de volumen: 27,1% y 24,9%, respectivamente.

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Respecto al destino de las exportaciones argentinas, Brasil fue el principal destino en el semestre, con 12,6% del total, seguido por China y Estados Unidos, con 9,9% y 9,8% respectivamente. Del lado de las importaciones, China encabezó el origen de las compras con 22,5%, seguida por Brasil con 21,5 por ciento.