El comunicado de Rosario Central por la controversia que se generó por su posteo de la Selección: por qué faltaba Messi en la foto

Rosario Central emitió un comunicado oficial tras las críticas que recibió (@RosarioCentral)

Rosario Central explicó que la foto con la que agradeció a la selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 fue elegida para destacar a Giovani Lo Celso, surgido de sus divisiones inferiores, después de que el posteo provocara críticas por no incluir a Lionel Messi ni a Lionel Scaloni.

El club rosarino sostuvo en un comunicado oficial que la imagen correspondía a la formación del partido contra Jordania en el que Lo Celso jugó su único partido como titular en el torneo. La explicación llegó después de la repercusión que tuvo la publicación en redes sociales y de los comentarios negativos que recibió la institución. El Canalla también manifestó su “enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales” que, según expresó, generó el posteo. A la vez, advirtió que “iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron al club”.

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“Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de ‘Felicitaciones a la Selección’, se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. En esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo, que el club publicó en sus redes oficiales con el derecho que le cabe”, dictaminó la primera parte del comunicado de Rosario Central.

El afiche de Rosario Central en el que agradeció la actuación de la selección argentina tras el Mundial y tuvo críticas por la ausencia de Messi y Scaloni (@RosarioCentral)

El mensaje que desató la controversia decía: “Gracias Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros”. La publicación, hecha en la cuenta oficial de X del club, llevaba un afiche con el escudo de Central, el de la AFA y una imagen del equipo titular en el partido frente a Jordania. Esa formación no incluía a Messi desde el arranque. Tampoco aparecía una mención a Scaloni, otro de los puntos que alimentó las críticas de usuarios en redes sociales.

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La ausencia de ambos cobró una dimensión mayor por un dato de contexto futbolero: tanto el capitán de la selección como el entrenador tuvieron un paso por Newell’s, clásico rival de Rosario Central. Ese vínculo fue señalado entre los internautas como un factor que profundizó la polémica.

En su descargo, el club buscó despegarse de esa lectura y afirmó: “Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección argentina”. La institución hizo además una mención específica a Messi: “En especial por nuestro capitán, a quien admiramos como profesional y como persona y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años”.

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EL COMUNICADO DE ROSARIO CENTRAL TRAS LA CONTROVERSIA QUE GENERÓ SU POSTEO PARA FELICITAR A LA SELECCIÓN ARGENTINA

El comunicado oficial de Rosario Central

Ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol, el Club Atlético Rosario Central aclara que, en la foto del posteo de “Felicitaciones a la Selección”, se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. Y se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial, ante Jordania, por Fase de Grupos.

En esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo, que el club publicó en sus redes oficiales con el derecho que le cabe, conforme lo establece el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina acerca de la libertad de expresión que rige en nuestro territorio.

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Dicho esto, Central anticipa que iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club que hizo una publicación deportiva como tantas otras. Por lo que entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo.

Además, Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección Argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años.

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