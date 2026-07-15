Así fueron los 6 minutos de furia en los que Argentina anotó dos goles y revirtió una semifinal histórica ante Inglaterra en el Mundial

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

A los 84 minutos con 55 segundos del reloj, con Argentina perdiendo 1-0 ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Lionel Messi jugó un córner corto hacia Rodrigo De Paul, recibió la devolución y tocó de primera para Enzo Fernández. Lo que vino después cambió el rumbo de la semifinal del Mundial 2026 y desató una secuencia de 6 minutos y 33 segundos que terminó con la Albiceleste en la final.

El mediocampista del Chelsea ya había intentado tres remates al arco en la segunda mitad sin éxito. Esta vez se acomodó con la zurda y sacó un derechazo cruzado desde la puerta del área que Jordan Pickford no pudo contener. El balón entró junto al palo y el estadio, con 71.000 espectadores, estalló. Era el 1-1 a los 85 minutos.

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Enzo Fernández anotó un golaz que sirvió para la remontada (REUTERS/Dylan Martinez)

Desde ese instante, Inglaterra no volvió a ser la misma. El golpe del empate paralizó al equipo de Thomas Tuchel, que hasta entonces había defendido la ventaja con comodidad replegado en su propio campo. La Albiceleste, en cambio, aceleró. Con el arco inglés como único destino posible, Messi se proyectó por la banda derecha y el equipo entero acompañó el asedio sobre la valla de Pickford.

El técnico inglés intentó frenar el ímpetu argentino con modificaciones defensivas: primero había sacado a Anthony Gordon —el autor del 1-0— para meter al zaguero Ezri Konsa, y ya con el partido empatado mandó al campo a Nico O’Reilly y Dan Burn por Declan Rice y Reece James, dos volantes reemplazados por defensores. La apuesta era llegar al tiempo suplementario. No le alcanzó.

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Alexis Mac Allister reventó el palo con un cabezazo tras un centro de De Paul, y Pickford respondió con una nueva atajada al propio Mac Allister en la continuación de la jugada. La pelota no quería entrar, pero Argentina no se detuvo. A los 91 minutos con 28 segundos, tras otro remate del mediocampista que dio en el poste, el rebote le quedó a Messi sobre la derecha. El capitán levantó un centro con la derecha al segundo palo y Lautaro Martínez, que había ingresado minutos antes por Nicolás Tagliafico, apareció solo para conectar de cabeza y poner el 2-1.

Lautaro Martínez celebra el segundo gol argentino ante Inglaterra (REUTERS/Lee Smith)

“Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol, y a Facu Medina, en el banco, que entraba para ganarlo”, declaró Martínez entre lágrimas al hablar con la prensa tras el partido. El delantero del Inter de Milán apenas pudo articular palabras antes de quebrarse: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol”.

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Con el 2-1 en el marcador, el árbitro Ismail Elfath había adicionado 9 minutos, y Tuchel reaccionó tarde: mandó a la cancha a Ivan Toney y Marcus Rashford por John Stones y Djed Spence, pero ya era una Inglaterra sin ideas ni energía. El equipo de Lionel Scaloni defendió la ventaja con autoridad, con Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel —los tres ingresados en los cambios masivos de la pausa de hidratación— despejando cada pelota que llegaba al área.

Messi celebra con emoción la clasificación a la segunda final del Mundial consecutiva (REUTERS/Carlos Barria)

Messi terminó el partido con 12 asistencias en el torneo, una cifra sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo, con dos pases de gol decisivos en apenas 6 minutos y 33 segundos. Scaloni, visiblemente emocionado tras el pitazo final, resumió lo que el grupo había vuelto a demostrar: “Este grupo no deja de sorprenderme. Somos únicos, y no es arrogancia. Esta gente nos llevó a ganar todo”, expresó el entrenador.

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Argentina jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio desde las 16:00 (hora argentina) ante España, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, con la posibilidad de consagrarse bicampeón del mundo.