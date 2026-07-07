Las irónicas declaraciones de una figura de Egipto tras la remontada de Argentina: “Felicidades por otro Mundial”

"EL ÁRBITRO NO FUE JUSTO. ES UN TORNEO ARREGLADO. FELICITACIONES A ARGENTINA POR LA COPA DEL MUNDO"



Ziko, tras la eliminación de Egipto ante Argentina por el #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0Oyhe6gxiu — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Argentina llegó 0-2 a los 78 minutos del duelo contra Egipto, pero el campeón del mundo brindó una muestra de personalidad notoria para dar vuelta el resultado con una gran actuación de Lionel Messi, quien anotó un gol y una asistencia para una remontada épica en el Estadio Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, tres figuras rivales enfocaron su mirada en el árbitro francés Francois Letexier.

Mostafa Ziko, a quien le anularon un gol por una evidente falta a Lisandro Martínez, disparó contra el europeo. “El árbitro no estuvo bien, fue injusto. Su injusticia fue evidente. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quería que ganáramos. Fue un partido amañado”. Las declaraciones citadas por el medio brasileño Globo Esporte exhibieron el descontento generalizado con el juez, a pesar de su correcta labor en los Estados Unidos.

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“Realmente quería darles alegría (a los hinchas), pero lo siento. No sucedió. No fue nuestra culpa. Ese árbitro… Parece que este partido estuvo amañado. Íbamos ganando 2-0 y él seguía viniendo hacia nosotros. Felicidades a Argentina por otro Mundial, al parecer”, sorprendió Ziko en charla con la transmisión oficial.

¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO!



Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

A continuación, volvió a apuntar contra el bicampeón de América, que jugará el sábado desde las 22 (hora argentina) por un lugar en las semifinales: “En ningún momento pensamos que el partido ya estuviera decidido. Sabíamos que nos enfrentábamos a los vigentes campeones del mundo. Incluso antes de que empezara el partido, sabíamos que nos enfrentaríamos a un equipo muy fuerte y a uno de los favoritos al título. Pero si hubieran ganado únicamente por méritos propios, la situación habría sido muy diferente para nosotros”.

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El entrenador de la selección africana, Hossam Hassan, tampoco aminoró la marcha en sus pensamientos sobre el trabajo de Francois Letexier: “Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés, armaron contexto previo y sufrimos las consecuencias. El resultado estuvo influenciado antes y durante el juego”. Lo cierto es que la designación denotó una alarmante falta de prudencia de la Comisión de Árbitros de la FIFA por la rivalidad futbolística que tienen Francia y Argentina desde Qatar 2022, sumado a que Les Bleus todavía están en carrera para volver a verse las caras en una hipotética final.

A pesar de esta contraindicación, uno de los mejores árbitros de Europa impuso su estilo de conducción y cobró sin dudar un penal sobre Nicolás Tagliafico que fue malogrado por Lionel Messi en el primer tiempo. “No hubo respeto ni juego limpio”, aseveró Hassan, y dejó una fuerte sentencia: “No voy a ser diplomático, se nos trató de manera injusta. No voy a seguir viendo los partidos de esta copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación”.

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¡PENAL PARA ARGENTINA!



Bajaron a Tagliafico en el área y el francés Letexier marcó la pena máxima. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yiwLjS9hYM — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El director técnico de 59 años se quejó de un supuesto penal de Julián Álvarez a Mohamed Salah en la jugada que terminó con el 3-2 anotado por Enzo Fernández y del tanto invalidado a Ziko por infracción a Lisandro Martínez: “Se desestima un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta”.

Hossam Hassan declaró que Egipto jugó “mejor” que Argentina: “Superamos en todo a los campeones, nos vamos con la frente en alto”. Por último, mostró su enojo por el cronograma de la competencia oficial, ya que el partido comenzó a las 12 del mediodía en Atlanta: “El que puso el horario nunca jugó al fútbol. ¿Por qué tan temprano si solo hay dos partidos? ¿A qué hora quieren que desayunen los jugadores? Nos marchamos igual con la cabeza alta, pero muestra una falta de transparencia”.

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Además, el arquero Mostafa Shobeir, una de las figuras egipcias por diferentes tapadas a lo largo del partido, se mostró en desacuerdo con la anulación del gol anotado por Ziko cuando el resultado estaba 1-0 en favor de los africanos: “No pude ver bien las imágenes del VAR. Los que estábamos en el banquillo teníamos un portátil para revisar las jugadas, y aún no sabemos por qué anularon ese gol. Desde donde yo estaba, en la portería, no me pareció falta (a Lisandro Martínez), pero revisaré las imágenes cuando vuelva”.

Incluso, Shobeir también reclamó un agarrón a Hamdy Fathy previo al festejo de Enzo para sellar la remontada: “En la última jugada, también vi que la camiseta de Fathy estaba rota por un lado. Desde luego, él no se la rompió”.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2