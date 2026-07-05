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“Gracias por sumar puntos en casa”: los elogios del ingeniero de Alpine a Colapinto por radio tras el GP de Gran Bretaña

El argentino mantuvo un diálogo con Stuart Barlow tras el noveno puesto que logró en Silverstone

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La conversación documenta el análisis posterior al Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1, donde Colapinto obtuvo el noveno puesto

Franco Colapinto completó una de las carreras más completas de su temporada en la Fórmula 1: partió desde el puesto 19 en el Gran Premio de Gran Bretaña y cruzó la meta en novena posición, con dos puntos en el bolsillo y una remontada de diez lugares en el trazado de Silverstone.

El piloto de Alpine arrancó con neumáticos medios y desde la primera vuelta mostró una agresividad que le permitió ganar cuatro posiciones de inmediato. La largada, no obstante, tuvo un episodio tenso: su compañero de equipo Pierre Gasly le cerró el radio de giro en una curva a la izquierda y ambos estuvieron a milímetros de tocarse.

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Lejos de detenerse en la polémica, el bonaerense siguió avanzando. En la segunda vuelta superó a Nico Hülkenberg (Audi), quien lo había rozado en el arranque, y luego fue descartando rivales uno a uno: Carlos Sainz (Williams) en el décimo giro y Esteban Ocon (Haas) en el decimotercero. Para la vuelta 15, Colapinto ya había alcanzado a Gasly y marchaba en el undécimo lugar.

La parada en boxes, en la vigésima tercera vuelta, le colocó neumáticos duros. El regreso a pista no fue inmediato: volvió en decimotercera posición, detrás de Ollie Bearman (Haas). Pero la mala parada de Gasly le regaló una posición, y poco después superó al inglés para quedar undécimo. Cuando Gabriel Bortoleto (Audi) entró a boxes con gomas frías, Colapinto —con mayor temperatura en sus neumáticos— aprovechó para trepar al décimo puesto.

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El tramo final puso a prueba su gestión. La situación se distendió cuando Charles Leclerc (Ferrari) adelantó al francés para sacarle una vuelta, lo que le dio aire a Colapinto. El abandono de Max Verstappen por un despiste también sumó: el argentino pasó a ser décimo.

En la neutralización por el retiro del neerlandés, Alpine llamó a Colapinto a boxes para calzarle neumáticos blandos. El cierre llegó con una sanción de cinco segundos a Kimi Antonelli (Mercedes) por exceder los límites de pista, lo que le otorgó el noveno puesto definitivo a Colapinto.

El epílogo con Safety Car fastidió al argentino, que creía que podía seguir avanzando. No obstante, ante la bandera a cuadros, mantuvo un diálogo franco con su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, quien lo elogió repetidamente.

“Una vez que se aplique la penalidad, será P9 para nosotros”, inició el contacto Barlow por radio. “Creo que hubo un poquito de sobrebalance en algún punto, pero terminamos en un mejor lugar del que empezamos”, devolvió el argentino. “Sí, coincido amigo, creo que volvimos con algo más cómodo para vos para que puedas extraer la performance que necesitás”, añadió el ingeniero.

“Esos son puntos para el equipo luego de un fin de semana bastante difícil, hay mucho trabajo que hacer para volver más fuertes, pero muy buen trabajo. Este fin de semana te dimos algo más cómodo y definitivamente tuviste mejor ritmo que el otro auto”, amplió el británico. “Copiado Stu, gracias por todo el esfuerzo”, respondió Colapinto.

Fue allí que el ingeniero cerró el ida y vuelta con el elogio más contundente: “Gracias por sumar puntos en la carrera de casa, amigo”.

Fue la quinta vez en nueve carreras que el piloto de Pilar sumó puntos, y terminó por delante de Gasly, que se llevó el décimo lugar. Al bajar del auto, Colapinto fue directo: “Hice una muy buena largada y carrera. A veces la injusticia llega a su fin y tenemos buena suerte”. También reveló un problema insólito durante la competencia: no veía de un ojo porque algo falló con su capucha. Sobre la maniobra de Gasly, prefirió no entrar en polémicas y dejó una invitación: “Vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca, pero lo hablaremos después”.

La carrera fue ganada por Leclerc, que lideró un 1-2 de Ferrari junto a Lewis Hamilton, con George Russell en el tercer escalón del podio. La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps.

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