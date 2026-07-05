Perú Deportes

A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

La selección mexicana tendrá el respaldo de su público en el estadio Azteca, mientras que el elenco británico afronta el encuentro con Harry Kane en gran momento. Conoce los horarios de este duelo

Guardar
Google icon
A qué hora juega México vs Inglaterra: partido por octavos de final del Mundial 2026.
A qué hora juega México vs Inglaterra: partido por octavos de final del Mundial 2026.

México e Inglaterra se medirán hoy, domingo 5 de julio, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará en el estadio Azteca, con una importante presencia de público local. A continuación, los horarios del enfrentamiento.

A qué hora juega México vs Inglaterra por octavos del Mundial 2026

Este partido iniciará a las 19:00 horas de Perú, a las 18:00 horas de México; y a las 01:00 horas de Inglaterra. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 21:00 horas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

PUBLICIDAD

Canal TV de México vs Inglaterra por octavos del Mundial 2026

El partido entre México e Inglaterra será transmitido en exclusiva por DirecTV, señal que posee los derechos oficiales de la Copa del Mundo 2026. La transmisión estará disponible tanto en televisión como en la plataforma digital DGO, accesible desde distintos dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su portal, con información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, jugadas destacadas, declaraciones de los protagonistas y las principales repercusiones una vez finalizado el encuentro.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

México eliminó a Ecuador con buen fútbol

México aseguró su clasificación a los octavos de final tras superar 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, en un partido marcado por la tensión y la expectativa. El equipo dirigido por Javier Aguirre logró una victoria histórica al imponerse en un duelo de eliminación directa, algo que no conseguía desde hace décadas en una Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

El primer gol llegó a los 22 minutos, cuando Julián Quiñones finalizó un contragolpe con un disparo cruzado que superó al arquero ecuatoriano. Raúl Jiménez amplió la diferencia a los 35 minutos con un remate desde la frontal del área, desatando la celebración de los aficionados en el Azteca.

En la segunda parte, Ecuador buscó descontar adelantando sus líneas y generó su oportunidad más clara al minuto 58, con un remate que dio en el travesaño. México mantuvo el control defensivo y sostuvo la ventaja hasta el final.

En el balance estadístico, el anfitrión tuvo el 56% de la posesión, generó 14 remates (6 al arco) y alcanzó un 87% de precisión en pases. El cuadro sudamericano, por su parte, sumó 10 disparos, 3 de ellos a portería, y finalizó el encuentro con un jugador menos tras la expulsión de Piero Hincapié.

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

Inglaterra clasificó a octavos con un Harry Kane inspirado

Inglaterra logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo en el Estadio Atlanta. El equipo dirigido por Thomas Tuchel remontó el marcador y aseguró su continuidad en el torneo.

El encuentro inició con ventaja para RD Congo, que sorprendió con un gol de Brian Cipenga en el primer tiempo. La selección africana mostró iniciativa y aprovechó su oportunidad, complicando a la defensa inglesa y generando incertidumbre en las tribunas.

En la segunda mitad, Inglaterra intensificó su ataque y encontró la igualdad a través de Harry Kane, quien marcó de cabeza a falta de 15 minutos para el cierre. El capitán inglés volvió a aparecer en el tramo final para concretar la remontada con su segundo gol de la noche, llevando su cuenta personal a 13 tantos en Copas del Mundo.

Temas Relacionados

Selección Inglaterra Mundial 2026Mundial 2026Selección mexicana Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

El seleccionado escandinavo amenaza a una ‘verdeamarelha’ poco atractiva, pero efectiva y con mucho carácter. Conoce los horarios del lance a disputarse en MetLife Stadium

A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 5 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Brasil y Noruega protagonizarán el duelo más esperado de esta jornada dominical. Conoce cómo quedan los enfrentamientos que definirán a los próximos clasificados a cuartos

Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 5 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

La ‘U’ espera por el ganador del Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas tras golear a Alianza Lima en la semifinal

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

El representativo nacional asumirá un nuevo reto ante la selección sureña en Arica, que buscará cobrarse revancha de la remontada en contra que protagonizó en Tacna

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

Alfonso Barco, en la mira del Cádiz del ascenso de España: altas opciones de traslado a LaLiga Hypermotion

La institución gaditana valora la posibilidad de establecer una negociación formal por ‘Fonchi’. Su perfil defensivo en la primera línea del mediocampo le hace ganar enteros por encima de otros

Alfonso Barco, en la mira del Cádiz del ascenso de España: altas opciones de traslado a LaLiga Hypermotion
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

Andrés Hurtado: PJ levanta todas las restricciones a Javier Miu Lei y le devuelve caución de un millón de soles

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones del juez supremo Juan Carlos Checkley

Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tilsa Lozano comparte reflexión tras la detención de Jackson Mora por ser acusado de integrar banda criminal

Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”

‘Cómo salir de la depresión escuchando a Charly’: Gabriel Iglesias presenta un unipersonal inspirado en Charly García

Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”

DEPORTES

Dónde ver Brasil vs Noruega HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Brasil vs Noruega HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 5 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’