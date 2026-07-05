A qué hora juega México vs Inglaterra HOY en Perú: partido por octavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega México vs Inglaterra: partido por octavos de final del Mundial 2026.

México e Inglaterra se medirán hoy, domingo 5 de julio, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará en el estadio Azteca, con una importante presencia de público local. A continuación, los horarios del enfrentamiento.

A qué hora juega México vs Inglaterra por octavos del Mundial 2026

Este partido iniciará a las 19:00 horas de Perú, a las 18:00 horas de México; y a las 01:00 horas de Inglaterra. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 21:00 horas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

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Canal TV de México vs Inglaterra por octavos del Mundial 2026

El partido entre México e Inglaterra será transmitido en exclusiva por DirecTV, señal que posee los derechos oficiales de la Copa del Mundo 2026. La transmisión estará disponible tanto en televisión como en la plataforma digital DGO, accesible desde distintos dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su portal, con información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, jugadas destacadas, declaraciones de los protagonistas y las principales repercusiones una vez finalizado el encuentro.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

México eliminó a Ecuador con buen fútbol

México aseguró su clasificación a los octavos de final tras superar 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, en un partido marcado por la tensión y la expectativa. El equipo dirigido por Javier Aguirre logró una victoria histórica al imponerse en un duelo de eliminación directa, algo que no conseguía desde hace décadas en una Copa del Mundo.

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El primer gol llegó a los 22 minutos, cuando Julián Quiñones finalizó un contragolpe con un disparo cruzado que superó al arquero ecuatoriano. Raúl Jiménez amplió la diferencia a los 35 minutos con un remate desde la frontal del área, desatando la celebración de los aficionados en el Azteca.

En la segunda parte, Ecuador buscó descontar adelantando sus líneas y generó su oportunidad más clara al minuto 58, con un remate que dio en el travesaño. México mantuvo el control defensivo y sostuvo la ventaja hasta el final.

En el balance estadístico, el anfitrión tuvo el 56% de la posesión, generó 14 remates (6 al arco) y alcanzó un 87% de precisión en pases. El cuadro sudamericano, por su parte, sumó 10 disparos, 3 de ellos a portería, y finalizó el encuentro con un jugador menos tras la expulsión de Piero Hincapié.

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Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

Inglaterra clasificó a octavos con un Harry Kane inspirado

Inglaterra logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo en el Estadio Atlanta. El equipo dirigido por Thomas Tuchel remontó el marcador y aseguró su continuidad en el torneo.

El encuentro inició con ventaja para RD Congo, que sorprendió con un gol de Brian Cipenga en el primer tiempo. La selección africana mostró iniciativa y aprovechó su oportunidad, complicando a la defensa inglesa y generando incertidumbre en las tribunas.

En la segunda mitad, Inglaterra intensificó su ataque y encontró la igualdad a través de Harry Kane, quien marcó de cabeza a falta de 15 minutos para el cierre. El capitán inglés volvió a aparecer en el tramo final para concretar la remontada con su segundo gol de la noche, llevando su cuenta personal a 13 tantos en Copas del Mundo.

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