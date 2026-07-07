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“El partido estuvo arreglado”: las duras acusaciones del técnico de Egipto contra Argentina y la FIFA tras la eliminación del Mundial

Hossam Hassan acusó al árbitro francés François Letexier de haber sido presionado por el elenco argentino antes del partido, cuestionó al VAR y sugirió que la FIFA tiene interés comercial en mantener a Messi en el torneo

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El técnico de Egipto, Hossam Hassan, fue muy duro con el árbitro del partido ante Argentina y acusó a la FIFA de querer beneficiar al equipo de Lionel Messi (REUTERS/Paul Childs)
El técnico de Egipto, Hossam Hassan, fue muy duro con el árbitro del partido ante Argentina y acusó a la FIFA de querer beneficiar al equipo de Lionel Messi (REUTERS/Paul Childs)

Hossam Hassan no esperó ni un minuto para encender la polémica. Apenas terminó el partido en Atlanta, el seleccionador de Egipto se plantó ante los medios y lanzó una andanada de acusaciones: dijo que el resultado del 3-2 ante Argentina estuvo arreglado, que la FIFA quiere que Lionel Messi siga en el torneo por razones comerciales y que el árbitro François Letexier fue manipulado desde antes del pitido inicial. Fue la conferencia de prensa más explosiva del Mundial 2026 hasta ahora.

“El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido, y por factores externos previos al encuentro”, arrancó Hassan ante los periodistas. Luego fue más directo: “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio“.

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La eliminación de los Faraones fue tan dolorosa como inesperada. Egipto llegó a estar arriba 2-0 y se encaminaba hacia los cuartos de final, pero Argentina dio vuelta el marcador en los últimos quince minutos para sellar una remontada histórica. Hassan aseguró que su equipo “jugó mejor con la pelota” y que “superó en todo al campeón vigente”, pero que factores ajenos al fútbol torcieron el desenlace.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

El eje central de sus críticas fue el árbitro francés Letexier. Según Hassan, desde el seleccionado argentino se ejerció presión sobre el árbitro antes del partido, algo que habría condicionado sus decisiones. “Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", afirmó. Al término del encuentro, el técnico aseguró haberle dicho al propio Letexier que había sido injusto, y añadió: “Pensaba que tal vez él ocultaba algo. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación”.

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Dos jugadas puntuales alimentaron la furia del DT. La primera: un gol anulado a Egipto por una falta previa que el VAR sí revisó. La segunda: una infracción reclamada antes del tercer tanto argentino que el sistema de videoarbitraje no llegó a analizar. “Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta”, lamentó Hassan.

Las críticas no se detuvieron en el arbitraje. Hassan apuntó directamente contra la FIFA y sugirió que la organización tiene interés en mantener a Argentina y a Messi en el torneo por su valor de marketing. “Éramos mejores, pero el fútbol no es justo; tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing”, dijo. Y fue aún más lejos: “Si tantas ganas tienen de que Argentina gane, ¿para qué llaman a todos a participar?”.

También cuestionó el horario del encuentro, disputado al mediodía en Atlanta bajo un calor sofocante. “El que puso el horario nunca jugó al fútbol. ¿Por qué tan temprano si solo hay dos partidos?”, planteó. Para Hassan, esa decisión fue otra muestra de “falta de transparencia” hacia su selección.

Pese al tono de sus declaraciones, el técnico reservó palabras de elogio para sus jugadores. Subrayó que esta fue la mejor participación de Egipto en la historia de los Mundiales: por primera vez, los Faraones superaron la fase de grupos y llegaron a los octavos de final. “Les dije que estaba agradecido en lo más profundo del corazón. Somos un cuerpo técnico de origen egipcio, 23 de los futbolistas juegan en nuestra liga y lo hicieron contra los más valiosos del mundo”, expresó. Cerró su intervención con una reivindicación: “Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe, pero no hemos recibido el trato que merecíamos”.

Como gesto de protesta personal, Hassan anunció que no volverá a ver un solo partido del torneo. “No voy a seguir, y se lo prometo, desde el momento en que regrese, los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme”, sentenció, según informó EFE.

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