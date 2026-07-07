Qué es el APP, la regla que aplicó el VAR para anular el gol de Egipto ante Argentina en el Mundial

¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO!



Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La selección argentina volvió a enfrentar un nuevo obstáculo en este Mundial 2026 después de la sufrida clasificación ante Cabo Verde. En el segundo tiempo del encuentro de octavos de final contra Egipto, la Albiceleste permanecía con la intención de marcar el empate después del gol de Yasser Ibrahim en la primera etapa, pero sufrió una nueva estocada que casi derrumbó las ilusiones. Sin embargo, la tecnología apareció en Atlanta para anular el gol de Mostafa Ziko por una falta previa sobre Lisandro Martínez en el inicio de la acción. Finalmente, esta situación fue clave porque la Celeste y Blanca remontó un épico partido sobre el final para llevarse la clasificación a los cuartos.

La jugada de la polémica tuvo lugar a los 57 minutos del complemento con la tenencia de pelota en favor del campeón del mundo. Sobre el córner izquierdo, Marwan Ateya pisó el botín derecho de Licha Martínez, el defensor del Manchester United se cayó en campo rival y los Faraones recuperaron el balón con el propio Ateya. El esférico derivó en una gran corrida de Haissem Hassan, quien esquivó a dos rivales y le extendió un pase a Mohamed Salah. Con panorama, el mejor jugador del elenco egipcio le cedió una asistencia a Ziko para su posterior definición ante Emiliano Dibu Martínez.

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Segundos después, el árbitro Francois Letexier fue advertido por el VAR, a cargo de su compatriota francés Jerome Brisard, para observar el pisotón de manera detenida. Luego de su ida al monitor, volvió al campo de juego para confirmar el cobro de una falta de Ateya a Martínez.

De esta manera, el VAR corrigió una acción que Letexier no pudo apreciar en tiempo real. La clave de la infracción no estuvo en el desplazamiento de los jugadores, sino en el pisotón que el defensor egipcio aplicó sobre el pie de Lisandro Martínez, un contacto que le impidió continuar la acción con normalidad.

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A Lisandro Martínez le cometieron la infracción que motivó la anulación del gol de Egipto (Crédito: Reuters/Brett Davis)

Desde su ubicación, François Letexier no logró identificar con claridad el punto de contacto. Sin embargo, el VAR detectó un error claro y manifiesto y, correctamente, lo invitó a realizar una Revisión en el Área de Revisión Arbitral (OFR).

Tras observar las imágenes desde distintos ángulos, Letexier pudo conceptualizar la naturaleza de la acción, comprobando que el pisotón constituía el elemento determinante de una entrada imprudente, al producir un contacto directo sobre el pie del atacante sin jugar el balón. Con ese fundamento técnico y reglamentario, modificó acertadamente su decisión inicial y sancionó falta para Argentina.

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La secuencia refleja el valor del protocolo VAR: no reemplaza el criterio del árbitro, sino que le brinda una segunda oportunidad para identificar el punto de contacto

A pesar de que pasaron varios segundos desde el pisotón a Martínez hasta la definición de Egipto, el gol estuvo bien anulado. La intervención de la Asistencia Arbitral por Video se basó en el concepto de la APP: Atacking Possession Phase (fase de ataque con posesión del balón). De hecho, esta herramienta se utilizó para anular un tanto de Messi ante Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas debido a una falta previa de Nicolás González a Ángel Romero.

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Ziko marcó el gol que fue invalidado por Letexier (Crédito: Reuters/Brett Davis)

La APP consta del período de juego durante un ataque antes de un incidente que puede ser revisado. Esto establece el punto de partida para la fase del juego antes de un gol, penal o incidente. Sólo se revisa el incidente en sí mismo. Hasta ahí, habilita al VAR y al árbitro a revisar la acción.

El reglamento estima hasta cuanto tiempo se puede retroceder para marcar el punto de partida de la jugada finalizada en gol. Esta cuestión es “subjetiva” y “requiere que se decida cuándo el equipo atacante avanzó claramente con el balón hacia el área penal o a la meta adversaria. El balón que se juega hacia atrás y alrededor del área de penal de los adversarios no necesariamente significa el fin del APP”.

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¿Cuándo finaliza, entonces, un APP? Cuando el movimiento del equipo hacia adelante termina, cuando el equipo defensor gana la “posesión controlada” del balón; es decir, cuando un defensor del equipo “despeja la pelota” sin estar bajo ninguna presión o lo controla claramente o lo pasa a un compañero. Un toque deliberado “sin control del balón” o salvada NO es posesión controlada.

Nada de eso pasó para que la fase de ataque, según manifiesta el reglamento, pudiera darse por finalizada. En consecuencia, sin importar el tiempo que pasó entre la falta y el toque a la red de Ziko, el gol estuvo bien anulado. No fue la única sanción de relieve para Francois Letexier, quien también cobró un penal para la Scaloneta por una clara falta sobre Nicolás Tagliafico en el área.

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Mostafa Ziko se tomó revancha más tarde con la anotación del 2-0 para Egipto, pero la Selección dio una nueva muestra de caracter para marcar tres goles en 13 minutos con los festejos de Cristian Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. De esta manera, el equipo de Scaloni avanzó a cuartos de final y jugará el sábado desde las 22 (hora argentina) en Kansas City contra Suiza o Colombia.