“Somos demasiado lentos”: el contundente análisis de Colapinto y Gasly tras la Sprint en Silverstone de Alpine

Franco Colapinto finalizó 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña que quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli. El argentino protagonizó en Silverstone una largada que lo llevó del 14° al 9° puesto, pero el ritmo del Alpine fue superado por los monoplazas de Racing Bulls, quienes también adelantaron a Pierre Gasly (11°). Antes de la clasificación general para la carrera principal del domingo de la Fórmula 1, el joven de 23 años analizó el panorama del team francés hasta el momento.

Respecto a si tuvo mejores sensaciones con el monoplaza en relación a la jornada del viernes, la cual catalogó como “difícil”, Colapinto afirmó que “un poco sí”, aunque destacó que el comportamiento del auto no es el ideal.

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“Es también por la velocidad más baja que llevamos en carrera. Es como que el auto se siente un poquito menos digital. En qualy, yendo a fondo con el coche muy bajo, tenía mucho bouncing (movimiento por el rebote al rozar el piso con el asfalto). Se sentía muy digital, como un mouse muy sensible. No daba estabilidad en la entrada y no te daba confianza. En la carrera, obviamente, eso mejora al ir un tanto más lento”, explicó en diálogo con ESPN.

Pese a que Colapinto reflejó que las sensaciones mejoraron en comparación al primer día de actividad en Silverstone, destacó que hay una importante brecha con el rendimiento de Racing Bulls: “Creo que estuvimos más firmes en carrera. Los Racing Bulls están en otra categoría la verdad. Parece que tienen mucho más grip (agarre), parece que están con un compuesto de gomas más blandas. Es una locura. Necesitamos trabajar para alcanzarlos”.

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Pierre Gasly, en la misma línea que su compañero argentino, fue contundente al afirmar que “somos demasiado lentos” en la pelea contra Racing Bulls. “Necesitamos encontrar la manera de ser más rápidos. Ahora mismo, no tenemos la velocidad para competir con ellos. Es una lástima porque tuve una gran salida, pero somos demasiado lentos. Nos adelantaron y luego nos dejaron atrás. Tendremos que mejorar nuestro rendimiento”, argumentó el francés, en diálogo con Canal+.

El argentino largó 14° y en los primeros metros superó a los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. También aprovechó inconvenientes ajenos en la recta de salida para dejar atrás a los Racing Bulls y al Red Bull de Isack Hadjar, que había empezado 8°. Sin embargo, esa progresión duró poco. Liam Lawson y Arvid Lindblad recuperaron su posición rápidamente al tener un ritmo de carrera superior al Alpine.

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El escenario de Gasly fue parecido. Los dos pilotos de la escudería francesa terminaron por detrás de los representantes del equipo satélite de Red Bull, una diferencia que estrechó la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Racing Bulls tiene un rendimiento superior al de Alpine y podría recortar más distancias en la carrera del domingo (REUTERS/Andrew Boyers)

Racing Bulls volvió a descontarle terreno al quedar con 45 puntos contra 57 unidades de Alpine. Liam Lawson aportó un punto con su octavo puesto y su equipo volvió a imponerse en pista sobre los dos autos del conjunto francés. La Sprint terminó con Alpine fuera de la zona de puntos: Gasly concluyó 11° y Colapinto 12°. Pese a eso, ambos quedaron cerca de los ocho primeros y todavía conservan margen para cambiar el panorama en la carrera principal del domingo en Silverstone.

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En la punta, Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria al superar al local Lewis Hamilton, que había largado desde la pole con Ferrari. El piloto de Mercedes firmó así otro resultado fuerte en la pelea por el título de la Fórmula 1. La actividad del sábado seguirá a las 12:00 (hora argentina) con la clasificación que definirá la grilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña. La carrera principal se disputará el domingo desde las 11:00 y tendrá 52 vueltas.