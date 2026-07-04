Así quedaron las posiciones en la Fórmula 1 tras la Sprint en Silverstone: el golpe de Antonelli por el título y el presente de Alpine

Andrea Kimi Antonelli le arrebató la victoria al local Lewis Hamilton en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. El italiano de Mercedes superó al piloto de Ferrari, que largó en la pole, y dio un nuevo golpe sobre la mesa en la pelea por el título de la Fórmula 1. Alpine se quedó con las manos vacías pese a la gran largada de Franco Colapinto, quien finalizó 12° (Pierre Gasly terminó 11°). Racing Bulls volvió a sumar y recortó la distancia en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

El heptacampeón de la categoría se quedó con una pole impresionante por 0.011 segundos, pero el rendimiento del monoplaza Mercedes fue contundente. Más allá de que Hamilton aguantó ocho giros los ataques, Antonelli le sacó una notable diferencia una vez que logró adelantarlo. El joven de 19 años sumó ocho puntos por su triunfo en la Sprint y alcanzó la línea de los 179 unidades en la cima de la tabla de pilotos. Este resultado le permitió estirar la distancia a 43 puntos sobre su compañero George Russell (136), que terminó cuarto. El experimentado competidor de Ferrari marcha tercero con 132.

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Lando Norris (85) se aseguró el último lugar del podio en la Sprint y superó en el campeonato por dos unidades a Charles Leclerc (83), quien perdió varias posiciones en la largada y culminó quinto. Max Verstappen (76), de Red Bull, terminó sexto y Oscar Piastri (82), de McLaren, ocupó la séptima plaza.

Los puntos que repartió la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña (@F1)

Racing Bulls continúa con un rendimiento solvente y volvió a superar a Alpine en la pelea por el quinto puesto del campeonato. Pese a que la escudería francesa mantiene el quinto lugar con 57 unidades, Liam Lawson (31) sumó un punto al finalizar octavo y acortó la brecha del equipo al alcanzar los 45 puntos. No obstante, las alarmas se encendieron por la diferencia de nivel entre los monoplazas: tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto fueron superados por los pilotos del team satélite de Red Bull.

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El argentino logró adelantarlos tras concretar una sublime largada desde la 14° plaza. Sin embargo, el ritmo de carrera (lo que fue el arma principal de la escudería francesa hasta el GP de Austria) fue inferior al de Racing Bulls. Lawson lo adelantó antes de completar la primera vuelta y Arvid Lindblad hizo lo mismo en el segundo giro. El panorama con Gasly fue similar. Hay que remarcar que tanto el francés (11°) y el argentino (12°) cruzaron la bandera a cuadros cerca de la zona de puntos y podrían revertir la situación en la carrera principal de Silverstone.

La actividad del sábado continuará con la clasificación a las 12:00 (hora argentina) para definir la grilla de salida para el GP de Gran Bretaña del domingo. La carrera general se disputará a partir de las 11:00 y tendrá un total de 52 vueltas.

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TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA FÓRMULA 1 TRAS LA SPRINT DEL GP DE GRAN BRETAÑA

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179

George Russell - Mercedes: 136

Lewis Hamilton - Ferrari: 132

Lando Norris - McLaren: 85

Charles Leclerc - Ferrari: 83

Oscar Piastri - McLaren: 82

Max Verstappen - Red Bull: 76

Isack Hadjar - Red Bull: 42

Pierre Gasly - Alpine: 41

Liam Lawson - Racing Bulls: 31

Oliver Bearman - Haas: 18

Franco Colapinto - Alpine: 16

Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14

Carlos Sainz - Williams: 6

Alex Albon - Williams: 5

Esteban Ocon - Haas: 3

Gabriel Bortoleto - Audi: 2

Fernando Alonso - Aston Martin: 1

Nico Hulkenberg - Audi: 0

Valtteri Bottas - Cadillac: 0

Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

Lance Stroll - Aston Martin: 0

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1 TRAS LA SPRINT DEL GP DE GRAN BRETAÑA

Mercedes: 315

Ferrari: 215

McLaren: 167

Red Bull: 118

Alpine: 57

Racing Bulls: 45

Haas: 21

Williams: 11

Audi: 2

Aston Martin: 1

Cadillac: 0