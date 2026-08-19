Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Shaquille O’Neal recordó el año en que abandonó Orlando Magic: “Había tantas expectativas y oportunidades”

El exjugador identificó 1996 como el punto de inflexión que ordenó su ambición: su llegada a los Los Angeles Lakers coincidió con compromisos olímpicos, cinematográficos y musicales que lo obligaron a aprender a delegar

Shaquille O’Neal vivió en 1996 el año más decisivo de su vida profesional, combinando un cambio de equipo, un oro olímpico y el inicio de su carrera artística (AP Foto/Peter Cosgrove, archivo)
Shaquille O’Neal vivió en 1996 el año más decisivo de su vida profesional, combinando un cambio de equipo, un oro olímpico y el inicio de su carrera artística (AP Foto/Peter Cosgrove, archivo)
Guardar

Cuando Shaquille O’Neal dejó el Orlando Magic en 1996, su vida profesional y personal dio un giro que definió el resto de su carrera.

Ese año, el pivote estadounidense no solo cambió de equipo y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta, sino que también incursionó en el cine y la música, enfrentando exigencias que lo llevaron a replantear su enfoque tanto dentro como fuera de las canchas.

PUBLICIDAD

El traspaso y la exigencia olímpica

En el cuarto año de su carrera en la NBA, O’Neal abandonó Orlando para sumarse a los Los Angeles Lakers, una decisión que coincidió con su participación en el equipo estadounidense que conquistó el oro olímpico.

El paso de O’Neal de Orlando Magic a Los Angeles Lakers coincidió con su consagración en los Juegos Olímpicos de Atlanta (REUTERS/Jeff Christensen)
El paso de O’Neal de Orlando Magic a Los Angeles Lakers coincidió con su consagración en los Juegos Olímpicos de Atlanta (REUTERS/Jeff Christensen)

De acuerdo con el propio O’Neal, ese fue “probablemente uno de esos años en los que tuve que estar concentrado todos los días”. La intensidad del calendario, sumada a la presión de integrarse a una nueva franquicia tras una lesión previa, lo obligó a establecer rutinas estrictas para sostener su rendimiento.

PUBLICIDAD

“Soy un tipo al que le gusta subir y bajar su enfoque a propósito, claro, porque siempre me gusta alejarme de eso y luego volver, pero ese año había tanto por venir, tanta expectativa, tantas oportunidades”, relató O’Neal, reconociendo el peso que tuvieron los desafíos simultáneos en su desarrollo profesional.

Proyectos fuera de la cancha

Mientras brillaba en la NBA, Shaquille O’Neal diversificaba su imagen con participaciones en el cine y la música (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)
Mientras brillaba en la NBA, Shaquille O’Neal diversificaba su imagen con participaciones en el cine y la música (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)

El 50 aniversario de la NBA lo encontró como parte de los jugadores homenajeados y, al mismo tiempo, O’Neal debutó como actor en la película Kazaam y lanzó el álbum de rap You Can’t Stop the Reign.

La convivencia de estos proyectos con sus compromisos deportivos demandó una disciplina inusual, incluso para una figura acostumbrada a la exigencia. “Simplemente tuve que estar muy concentrado. Pero me enseñó mucho”, afirmó.

El exjugador destacó que ese proceso le permitió entender la importancia de delegar y confiar en su entorno para poder cumplir con todas las demandas. “Me enseñó que si te propones algo, sin duda puedes lograrlo”, expresó. “Así que el hecho de que pudiera hacer eso y delegar ciertas cosas a ciertas personas y seguir siendo parte de ese crecimiento fue algo muy bueno”.

Una transformación personal

El exjugador considera que la disciplina y el aprendizaje de ese año fueron clave para su desarrollo y madurez (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)
El exjugador considera que la disciplina y el aprendizaje de ese año fueron clave para su desarrollo y madurez (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

A diferencia de otros momentos de su carrera, O’Neal identificó en ese periodo un cambio en su forma de abordar nuevos proyectos y desafíos. “Me ayudó a crecer como persona, me ayudó a crecer como hombre”, reflexionó.

El aprendizaje de ese año influyó en su toma de decisiones: “Me ayudó a decir: ‘¿Sabes qué? Quizá debería hacerlo de esta manera, y de esta manera, y de aquella manera’”.

La experimentación y la adaptación se convirtieron en parte de su método. “Porque me gusta explorar cosas, y si no funcionan, sé que ese no era el camino correcto. Me gusta borrar eso y luego probar otra cosa”. Para O’Neal, la mentalidad de atleta siempre estuvo presente: “Seguiré intentándolo hasta ganar”.

El legado después de 1996

Tras ese punto de inflexión, O’Neal se consolidó como figura de referencia deportiva y empresarial, expandiendo su impacto más allá del baloncesto (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Tras ese punto de inflexión, O’Neal se consolidó como figura de referencia deportiva y empresarial, expandiendo su impacto más allá del baloncesto (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La filosofía forjada ese año resultó determinante para el resto de la carrera de Shaquille O’Neal. El exjugador sumó tres títulos de la NBA con los Lakers entre 2000 y 2002 y uno más con el Miami Heat en 2006. Su figura trascendió el baloncesto profesional, expandiéndose como DJ, analista, empresario e inversor.

En 2026, su presencia pública se mantuvo vigente a través de una alianza con General Mills en un concurso para aficionados a los cereales, en el que la empresa recibirá propuestas hasta el 31 de diciembre y anunciará al ganador en marzo de 2027.

Al mirar hacia atrás, O’Neal identifica 1996 como el punto de inflexión que lo llevó a ordenar su ambición y energía. Su propia narración destaca cómo ese año marcó el inicio de una exigencia personal que definiría cada etapa posterior.

Temas Relacionados

Shaquille O’NealLos Angeles LakersNBAJuegos Olímpicos de AtlantaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Platense empata contra Coquimbo en busca de un pase histórico a los cuartos de la Copa Libertadores

El Calamar, dirigido por Martín Palermo, sueña con llegar a la próxima fase en su primera participación en el certamen internacional. En la ida fue empate 1-1

Platense empata contra Coquimbo en busca de un pase histórico a los cuartos de la Copa Libertadores

River Plate abre su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: formaciones confirmadas

El Millonario visita el Campín de Bogotá con la intención de arrimarse a la siguiente fase. Desde las 21.30, por ESPN

River Plate abre su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: formaciones confirmadas

La emoción de Thiago Tirante tras otro triunfo histórico y el pase a cuartos en Cincinnati: “Si sonrío sale mi mejor tenis”

Tras meterse entre los ocho mejores del Masters 1000 estadounidense, el argentino explicó las claves de la mejor semana de su carrera. Su próximo rival será el francés Arthur Fils

La emoción de Thiago Tirante tras otro triunfo histórico y el pase a cuartos en Cincinnati: “Si sonrío sale mi mejor tenis”

La peculiar oferta que recibió Dennis Rodman para volver al mundo del básquet a los 65 años: “Sería un honor”

El histórico jugador de la NBA fue tentado formalmente por un equipo europeo

La peculiar oferta que recibió Dennis Rodman para volver al mundo del básquet a los 65 años: “Sería un honor”

La inesperada respuesta de Simeone cuando le preguntaron por los insultos de los hinchas a Julián Álvarez en el triunfo ante Málaga

El entrenador del Atlético de Madrid se limitó a cuatro palabras ante la consulta por los cánticos hostiles de una parte de la afición contra el delantero argentino en el Metropolitano, en el debut liguero que los rojiblancos ganaron 2-0

La inesperada respuesta de Simeone cuando le preguntaron por los insultos de los hinchas a Julián Álvarez en el triunfo ante Málaga

MALDITOS NERDS

Usuarios vinculan el mal rendimiento de Marvel Tokon en PC con su DRM

Usuarios vinculan el mal rendimiento de Marvel Tokon en PC con su DRM

El cooperativo de ‘The Binding of Isaac: Repentance+’ llegará a consolas el mismo día que GTA 6

Jonathan Blow fija el estreno de ‘Order of the Sinking Star’ para el 8 de octubre

El director de Tekken 8 se suma al estudio de Katsuhiro Harada y SNK

Tomb Raider: Legacy of Atlantis adapta el combate clásico con nuevas mecánicas

ENTRETENIMIENTO

Allison Janney revela el insólito comentario que recibió por su físico al comenzar su carrera en Hollywood

Allison Janney revela el insólito comentario que recibió por su físico al comenzar su carrera en Hollywood

El protagonista de ‘Un sueño posible’, Quinton Aaron, revela cómo es su lucha por volver a caminar

Netflix prepara un documental sobre “El invencible verano de Liliana”, el libro que reconstruye un caso real de feminicidio

Los mensajes que Brian Hickerson habría enviado a Hayden Panettiere para intimidarla salen a la luz años después

Así celebró Nicole Kidman su cumpleaños en Islandia: cocteles, spa y un viaje en yate de más de 50 mil dólares

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: La defensa de Hazim acepta más tiempo en caso Senasa

República Dominicana: La defensa de Hazim acepta más tiempo en caso Senasa

La nueva ley de teletrabajo en Guatemala y el pulso entre la desconexión digital y la seguridad jurídica

La Universidad Centroamericana de Nicaragua sigue viva en la memoria de exalumnos

Dos sonidos, dos circuitos distintos: cómo el cerebro organiza la voz

Panamá endurece sanciones para los bancos que no cumplan con las normas de prevención de blanqueo de capitales