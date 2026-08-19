Shaquille O’Neal recordó el año en que abandonó Orlando Magic: “Había tantas expectativas y oportunidades”

Shaquille O’Neal vivió en 1996 el año más decisivo de su vida profesional, combinando un cambio de equipo, un oro olímpico y el inicio de su carrera artística (AP Foto/Peter Cosgrove, archivo)

Guardar

Cuando Shaquille O’Neal dejó el Orlando Magic en 1996, su vida profesional y personal dio un giro que definió el resto de su carrera.

Ese año, el pivote estadounidense no solo cambió de equipo y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta, sino que también incursionó en el cine y la música, enfrentando exigencias que lo llevaron a replantear su enfoque tanto dentro como fuera de las canchas.

PUBLICIDAD

El traspaso y la exigencia olímpica

En el cuarto año de su carrera en la NBA, O’Neal abandonó Orlando para sumarse a los Los Angeles Lakers, una decisión que coincidió con su participación en el equipo estadounidense que conquistó el oro olímpico.

El paso de O’Neal de Orlando Magic a Los Angeles Lakers coincidió con su consagración en los Juegos Olímpicos de Atlanta (REUTERS/Jeff Christensen)

De acuerdo con el propio O’Neal, ese fue “probablemente uno de esos años en los que tuve que estar concentrado todos los días”. La intensidad del calendario, sumada a la presión de integrarse a una nueva franquicia tras una lesión previa, lo obligó a establecer rutinas estrictas para sostener su rendimiento.

PUBLICIDAD

“Soy un tipo al que le gusta subir y bajar su enfoque a propósito, claro, porque siempre me gusta alejarme de eso y luego volver, pero ese año había tanto por venir, tanta expectativa, tantas oportunidades”, relató O’Neal, reconociendo el peso que tuvieron los desafíos simultáneos en su desarrollo profesional.

Proyectos fuera de la cancha

Mientras brillaba en la NBA, Shaquille O’Neal diversificaba su imagen con participaciones en el cine y la música (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)

El 50 aniversario de la NBA lo encontró como parte de los jugadores homenajeados y, al mismo tiempo, O’Neal debutó como actor en la película Kazaam y lanzó el álbum de rap You Can’t Stop the Reign.

PUBLICIDAD

La convivencia de estos proyectos con sus compromisos deportivos demandó una disciplina inusual, incluso para una figura acostumbrada a la exigencia. “Simplemente tuve que estar muy concentrado. Pero me enseñó mucho”, afirmó.

El exjugador destacó que ese proceso le permitió entender la importancia de delegar y confiar en su entorno para poder cumplir con todas las demandas. “Me enseñó que si te propones algo, sin duda puedes lograrlo”, expresó. “Así que el hecho de que pudiera hacer eso y delegar ciertas cosas a ciertas personas y seguir siendo parte de ese crecimiento fue algo muy bueno”.

PUBLICIDAD

Una transformación personal

El exjugador considera que la disciplina y el aprendizaje de ese año fueron clave para su desarrollo y madurez (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

A diferencia de otros momentos de su carrera, O’Neal identificó en ese periodo un cambio en su forma de abordar nuevos proyectos y desafíos. “Me ayudó a crecer como persona, me ayudó a crecer como hombre”, reflexionó.

El aprendizaje de ese año influyó en su toma de decisiones: “Me ayudó a decir: ‘¿Sabes qué? Quizá debería hacerlo de esta manera, y de esta manera, y de aquella manera’”.

PUBLICIDAD

La experimentación y la adaptación se convirtieron en parte de su método. “Porque me gusta explorar cosas, y si no funcionan, sé que ese no era el camino correcto. Me gusta borrar eso y luego probar otra cosa”. Para O’Neal, la mentalidad de atleta siempre estuvo presente: “Seguiré intentándolo hasta ganar”.

El legado después de 1996

Tras ese punto de inflexión, O’Neal se consolidó como figura de referencia deportiva y empresarial, expandiendo su impacto más allá del baloncesto (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La filosofía forjada ese año resultó determinante para el resto de la carrera de Shaquille O’Neal. El exjugador sumó tres títulos de la NBA con los Lakers entre 2000 y 2002 y uno más con el Miami Heat en 2006. Su figura trascendió el baloncesto profesional, expandiéndose como DJ, analista, empresario e inversor.

PUBLICIDAD

En 2026, su presencia pública se mantuvo vigente a través de una alianza con General Mills en un concurso para aficionados a los cereales, en el que la empresa recibirá propuestas hasta el 31 de diciembre y anunciará al ganador en marzo de 2027.

Al mirar hacia atrás, O’Neal identifica 1996 como el punto de inflexión que lo llevó a ordenar su ambición y energía. Su propia narración destaca cómo ese año marcó el inicio de una exigencia personal que definiría cada etapa posterior.

PUBLICIDAD