La brillante largada de Franco Colapinto para ganar 5 posiciones en la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto tuvo una clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña que él mismo definió como “difícil” tras girar lejos de su compañero Pierre Gasly. El inicio de la actividad del sábado en el mítico trazado de Silverstone estuvo en la vereda opuesta: el argentino firmó una de sus mejores largadas en la Fórmula 1 para ganar cinco posiciones en los primeros metros.

El corredor de 22 años inició 14°, pero inmediatamente superó a los Audi de Nico Hülkenberg (comenzó 13°) y Gabriel Bortoleto (arrancó 12°). En los primeros metros de la recta de largada, aprovechó problemas en sus rivales y dejó atrás también al Racing Bulls de Liam Lawson (largó 9°) y al Red Bull Racing de Isack Hadjar (inició 8°). Unas curvas más tarde, también aventajó al Racing Bulls de Arvid Lindblad tras una intensa batalla.

PUBLICIDAD

En ese momento, con la primera vuelta completada, el argentino llegó a figurar 9° y su compañero Gasly 7°. Sin embargo, apenas cruzó la línea de largada para certificar el primer giro de los 17 pautados para la Sprint, Lindblad recuperó su lugar y Colapinto quedó 10°.

* Las declaraciones de Franco Colapinto

Noticia en desarrollo...

EL RESUMEN DE LA CARRERA SPRINT